Säfte der NORMA-Eigenmarke TRIMM gibt's ab sofort bis zu elf Prozent günstiger / Fruchtig frisch und ab Mitte August 2025 zu reduzierten Preisen (FOTO)
Nürnberg (ots) -
Saftige Preissenkung für alle NORMA-Kundinnen und Kunden - und zwar ab sofort!
Der Lebensmittel-Händler reduziert viele Säfte der Discount-Eigenmarke TRIMM um
bis zu elf Prozent. Für das Frühstück oder als erfrischende Abkühlung
zwischendurch: Preis-Highlight ist diesmal der Orangen/Ananas Direktsaft in der
1-Liter-Packung - statt 2,99 Euro kostet der nun nur noch 2,65 Euro.
NORMA gibt auch weiterhin, wann immer möglich, Preisvorteile direkt an die
Verbraucherinnen und Verbraucher weiter. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA
im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):
Saftige Preissenkung für alle NORMA-Kundinnen und Kunden - und zwar ab sofort!
Der Lebensmittel-Händler reduziert viele Säfte der Discount-Eigenmarke TRIMM um
bis zu elf Prozent. Für das Frühstück oder als erfrischende Abkühlung
zwischendurch: Preis-Highlight ist diesmal der Orangen/Ananas Direktsaft in der
1-Liter-Packung - statt 2,99 Euro kostet der nun nur noch 2,65 Euro.
NORMA gibt auch weiterhin, wann immer möglich, Preisvorteile direkt an die
Verbraucherinnen und Verbraucher weiter. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA
im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):
TRIMM Orangen/Ananas Direktsaft 1 l
Bislang: 2,99 EUR
Jetzt: 2,65 EUR
TRIMM Orangennektar 6x1,5 l
Bislang: 11,94 EUR
Jetzt: 10,74 EUR
TRIMM Orangennektar 1,5 l
Bislang: 1,99 EUR
Jetzt: 1,79 EUR
TRIMM Orangensaft 6x1,0 l
Bislang: 13,14 EUR
Jetzt: 11,94 EUR
TRIMM Orangensaft 1 l
Bislang: 2,19 EUR
Jetzt: 1,99 EUR
Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,
Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am
Markt.
Pressekontakt:
Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
mailto:k.heck@norma-online.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62097/6099467
OTS: NORMA
Bislang: 2,99 EUR
Jetzt: 2,65 EUR
TRIMM Orangennektar 6x1,5 l
Bislang: 11,94 EUR
Jetzt: 10,74 EUR
TRIMM Orangennektar 1,5 l
Bislang: 1,99 EUR
Jetzt: 1,79 EUR
TRIMM Orangensaft 6x1,0 l
Bislang: 13,14 EUR
Jetzt: 11,94 EUR
TRIMM Orangensaft 1 l
Bislang: 2,19 EUR
Jetzt: 1,99 EUR
Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,
Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am
Markt.
Pressekontakt:
Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
mailto:k.heck@norma-online.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62097/6099467
OTS: NORMA
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu NORMA Group - A1H8BV - DE000A1H8BV3
Das denkt die wallstreetONLINE Community über NORMA Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
NickelChrome schrieb 02.07.25, 15:25
02.07.2025 | 15:05 400 14,08 EUR teuersten Einkauf raus geworfen :cool:mitdiskutieren »
Wenn der liebe Gott = Humpy Trumpy will kriegen wir die Aktie(n) bald viel billiger :lick:
Wenn der liebe Gott = Humpy Trumpy will kriegen wir die Aktie(n) bald viel billiger :lick:
jobl schrieb 19.04.25, 17:19
Kurzer Nachtrag: bei Norma Group versucht Teleios irgendwie positiv rauszukommen, da sie deutlich höher eingestiegen sind. Da ist in der Tat spannend mit was Teleios sein Geld verdient. Ich habe die beiden Teile von Norma separat bewertet und kam allerdings zu deutlich höheren Kursen als aktuell. Wenn Teleios hier der Katalysator ist, kann mir das nur recht sein. Ich werde danach auch wieder aussteigen, mir geht es nur um den verdeckten Wert und die damit verbundene Wertsteigerung. Wenn nicht ich nimmt jemand anderes die Kohle mit… .mitdiskutieren »
jobl schrieb 19.04.25, 17:13
Aareal, lief doch Wunderbar. Die Tochter als Softwareunternehmen war mehr wert als der gesamte Konzern. Dieser nicht abgebildete Wert, haben sie gehoben. Ich war damals ebenfalls investiert, dass der Vorstand andere Interessen hatte als die Aktionäre lag auf der Hand. Leider bin ich zu früh ausgestiegen.mitdiskutieren »
stabilus würde ich noch als Erfolgsgeschichte sehen. Zweistellige Ebitmarge und über Jahre Wachstum und Diversifikation außerhalb des Automobilbereichs. Aber ja die Börse honoriert das aktuell null. Stabilus wird als Automobilzulieferer abgestraft. Klar war die letzte Übernahme spekulativ, aber die Zinsen sinken, das sorgt für Entspannung.
Norma finde ich gut, dass sich die Kapitalseite durchsetzt und ja ohne Großaktionäre tut sich Norma schwer. Ich finde es gut, dass Teleios Einfluss nimmt zu Gunsten der Aktionäre. Wer macht es sonst? Klar wirkt dann auch ein Anteil von 21 Prozent dominant, wenn es sonst keine größeren Aktionäre gibt. Besser wie wenn im Aufsichtsrat nur alles abgenickt wird.
Abgerechnet wird am Schluss. Viel Glück! Jobl
stabilus würde ich noch als Erfolgsgeschichte sehen. Zweistellige Ebitmarge und über Jahre Wachstum und Diversifikation außerhalb des Automobilbereichs. Aber ja die Börse honoriert das aktuell null. Stabilus wird als Automobilzulieferer abgestraft. Klar war die letzte Übernahme spekulativ, aber die Zinsen sinken, das sorgt für Entspannung.
Norma finde ich gut, dass sich die Kapitalseite durchsetzt und ja ohne Großaktionäre tut sich Norma schwer. Ich finde es gut, dass Teleios Einfluss nimmt zu Gunsten der Aktionäre. Wer macht es sonst? Klar wirkt dann auch ein Anteil von 21 Prozent dominant, wenn es sonst keine größeren Aktionäre gibt. Besser wie wenn im Aufsichtsrat nur alles abgenickt wird.
Abgerechnet wird am Schluss. Viel Glück! Jobl
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte