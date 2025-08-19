    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNORMA Group AktievorwärtsNachrichten zu NORMA Group
    Säfte der NORMA-Eigenmarke TRIMM gibt's ab sofort bis zu elf Prozent günstiger / Fruchtig frisch und ab Mitte August 2025 zu reduzierten Preisen (FOTO)

    Nürnberg (ots) -

    Saftige Preissenkung für alle NORMA-Kundinnen und Kunden - und zwar ab sofort!
    Der Lebensmittel-Händler reduziert viele Säfte der Discount-Eigenmarke TRIMM um
    bis zu elf Prozent. Für das Frühstück oder als erfrischende Abkühlung
    zwischendurch: Preis-Highlight ist diesmal der Orangen/Ananas Direktsaft in der
    1-Liter-Packung - statt 2,99 Euro kostet der nun nur noch 2,65 Euro.

    NORMA gibt auch weiterhin, wann immer möglich, Preisvorteile direkt an die
    Verbraucherinnen und Verbraucher weiter. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA
    im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):

    TRIMM Orangen/Ananas Direktsaft 1 l
    Bislang: 2,99 EUR
    Jetzt: 2,65 EUR

    TRIMM Orangennektar 6x1,5 l
    Bislang: 11,94 EUR
    Jetzt: 10,74 EUR

    TRIMM Orangennektar 1,5 l
    Bislang: 1,99 EUR
    Jetzt: 1,79 EUR

    TRIMM Orangensaft 6x1,0 l
    Bislang: 13,14 EUR
    Jetzt: 11,94 EUR

    TRIMM Orangensaft 1 l
    Bislang: 2,19 EUR
    Jetzt: 1,99 EUR

    Über NORMA:
    Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,
    Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am
    Markt.

    Pressekontakt:

    Katja Heck
    NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
    Leiterin Kommunikation und Werbung
    Manfred-Roth-Straße 7
    D-90766 Fürth
    mailto:k.heck@norma-online.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62097/6099467
    OTS: NORMA


