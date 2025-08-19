Säfte der NORMA-Eigenmarke TRIMM gibt's ab sofort bis zu elf Prozent günstiger / Fruchtig frisch und ab Mitte August 2025 zu reduzierten Preisen (FOTO)

jobl schrieb 19.04.25, 17:13

Aareal, lief doch Wunderbar. Die Tochter als Softwareunternehmen war mehr wert als der gesamte Konzern. Dieser nicht abgebildete Wert, haben sie gehoben. Ich war damals ebenfalls investiert, dass der Vorstand andere Interessen hatte als die Aktionäre lag auf der Hand. Leider bin ich zu früh ausgestiegen.



stabilus würde ich noch als Erfolgsgeschichte sehen. Zweistellige Ebitmarge und über Jahre Wachstum und Diversifikation außerhalb des Automobilbereichs. Aber ja die Börse honoriert das aktuell null. Stabilus wird als Automobilzulieferer abgestraft. Klar war die letzte Übernahme spekulativ, aber die Zinsen sinken, das sorgt für Entspannung.



Norma finde ich gut, dass sich die Kapitalseite durchsetzt und ja ohne Großaktionäre tut sich Norma schwer. Ich finde es gut, dass Teleios Einfluss nimmt zu Gunsten der Aktionäre. Wer macht es sonst? Klar wirkt dann auch ein Anteil von 21 Prozent dominant, wenn es sonst keine größeren Aktionäre gibt. Besser wie wenn im Aufsichtsrat nur alles abgenickt wird.



Abgerechnet wird am Schluss. Viel Glück! Jobl