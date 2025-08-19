    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJOST Werke AktievorwärtsNachrichten zu JOST Werke
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft Jost Werke auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Jost Werke von 70 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer habe im zweiten Quartal umsatzseitig erwartungsgemäß und beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) besser als prognostiziert abgeschnitten, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in einem am Dienstag vorliegenden Rückblick auf die Zahlen. Die Integration von Hyva sei auf einem guten Weg und der Ausblick bestätigt worden. Zum neuen Kursziel verwies der Experte auf seine angepassten Schätzungen sowie den weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum für die Aktie./rob/gl/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 08:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 08:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,66 % und einem Kurs von 53,90EUR auf Tradegate (19. August 2025, 11:02 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING
    Analyst: Jorge Gonzalez Sadornil
    Analysiertes Unternehmen: Jost Werke
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 82
    Kursziel alt: 70
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 82,00, was eine Steigerung von +52,99% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft Jost Werke auf 'Buy' Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Jost Werke von 70 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer habe im zweiten Quartal umsatzseitig erwartungsgemäß und beim bereinigten operativen …