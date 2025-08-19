HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft Jost Werke auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Jost Werke von 70 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer habe im zweiten Quartal umsatzseitig erwartungsgemäß und beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) besser als prognostiziert abgeschnitten, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in einem am Dienstag vorliegenden Rückblick auf die Zahlen. Die Integration von Hyva sei auf einem guten Weg und der Ausblick bestätigt worden. Zum neuen Kursziel verwies der Experte auf seine angepassten Schätzungen sowie den weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum für die Aktie./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 08:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 08:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,66 % und einem Kurs von 53,90EUR auf Tradegate (19. August 2025, 11:02 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING
Analyst: Jorge Gonzalez Sadornil
Analysiertes Unternehmen: Jost Werke
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 82
Kursziel alt: 70
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
