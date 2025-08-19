Strategy kauft neue Bitcoins und lockert dafür seine Aktienregeln!

Michael Saylor bleibt seiner aggressiven Bitcoin-Strategie treu, auch wenn er dabei eigene Versprechen schneller lockert. Die von ihm geführte Unternehmen Strategy hat in der vergangenen Woche weitere 430 Bitcoin im Wert von 51,4 Millionen US-Dollar erworben. Finanziert wurde der Zukauf vor allem über den Verkauf neu ausgegebener Vorzugsaktien.

Noch im Juli hatte Saylor erklärt, keine weiteren Aktien auszugeben, solange der Marktwert von Strategy nicht mindestens das 2,5-Fache der Bitcoin-Reserven beträgt. Nur für Zinszahlungen oder Dividenden auf Vorzugsaktien wollte man Ausnahmen machen.

Doch nun hat Strategy die Regel offiziell gelockert: Aktien können künftig auch unterhalb dieser Schwelle ausgegeben werden, wenn dies "im Interesse des Unternehmens" liegt. Analysten wie Brian Dobson von Clear Street sehen darin eine klare Erweiterung des finanziellen Spielraums. Für Kritiker wie Shortseller Jim Chanos wirkt der Kurswechsel hingegen widersprüchlich.

TD Cowen verteidigt den Schritt. In einer aktuellen Kundenmitteilung bezeichnet das Analysehaus Strategy als "eine neue Art von Unternehmen", das Marktschwankungen in Bitcoin-Exposure und langfristige Renditen übersetze. Was einst als Schutzmaßnahme zur Werterhaltung der Bilanzreserven begann, sei inzwischen eine offensive Strategie zur "beschleunigten Wertschöpfung für Aktionäre".

Vorstoß mit Vorzugsaktien statt Stammaktien

Bemerkenswert ist, dass Strategy für die jüngsten Käufe keine Stammaktien (MSTR) ausgegeben hat, sondern ausschließlich verschiedene Serien seiner im Juli eingeführten Vorzugsaktien. Die aktuelle Tranche bestand aus rund 19 Millionen US-Dollar STRK, 18 Millionen STRF und 12 Millionen STRD. Damit sichert sich das Unternehmen Flexibilität, ohne den direkten Anteil der bestehenden Aktionäre zu verwässern.

Insgesamt hält Strategy nun 629.376 Bitcoin, die zu einem Durchschnittspreis von 73.320 US-Dollar erworben wurden. Mit dem aktuellen Marktpreis von knapp 119.666 US-Dollar sitzt das Unternehmen auf nicht realisierten Gewinnen von über 26 Milliarden US-Dollar.

Strategy Aktie

Die Aktie von Strategy legte seit Anfang des Jahres um etwa 25 Prozent zu, genauso wie der Kurs von Bitcoin. Zuletzt notierte Strategy bei 363,46 US-Dollar und damit 0,83 Prozent im Minus. Auch auf Sicht der letzten 3 Monate verzeichnet Strategy ein Minus von 11 Prozent (Stand: 10:30 Uhr MESZ).

Der Marktwert von Strategy liegt derzeit bei rund 104 Milliarden US-Dollar – ein Aufschlag von nur noch 1,4-mal auf den Wert seiner Bitcoin-Bestände. Noch 2024 lag dieses "mNAV-Multiple" im Schnitt zwischen 2,5 und 3,0.

TD Cowen bleibt bullish

Auch wenn der Kurs aktuell fällt, hält TD Cowen dennoch an seinem ambitionierten Kursziel von 680 US-Dollar fest – ein Aufwärtspotenzial von fast 90 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau. Die Analysten rechnen damit, dass Strategy bis 2027 etwa 900.000 Bitcoin (rund 4,3 Prozent des gesamten Angebots) halten könnte, bei einem prognostizierten Bitcoin-Preis von 232.000 US-Dollar.

Darüber hinaus preist TD Cowen mögliche Kurstreiber ein: eine Aufnahme von MSTR in den S&P 500, regulatorische Klarheit bei Bitcoin-Steuern sowie Fortschritte im verbliebenen Cloud-Geschäft des Unternehmens. Auch die wachsende Zahl von Nachahmern wie Twenty One Capital oder Nakamoto Capital sei keine ernsthafte Bedrohung. Obwohl derzeit etwa 160 ähnliche Firmen existieren, haben nur wenige das Potenzial, sich als echte Kapitalanlagen durchzusetzen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



