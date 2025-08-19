Eine Steuererklärung kann helfen (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) - Wer lange gearbeitet hat oder andere von der

gesetzlichen Rentenversicherung zu berücksichtigende Zeiten hatte, erhält unter

bestimmten Voraussetzungen den Grundrentenzuschlag. Und zwar dann, wenn man

einen unterdurchschnittlichen Verdienst erzielte und deshalb lediglich eine

kleine Rente bezieht. Was es mit der sogenannten Grundrente auf sich hat und

warum dafür die Abgabe einer Steuererklärung von Vorteil sein kann, erläutert

der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH).



Deutsche Rentenversicherung prüft den Anspruch automatisch





Eingeführt wurde der Grundrentenzuschlag zum 1. Januar 2021. Laut aktuellen

Zahlen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) werden derzeit rund

1,3 Millionen Renten durch den Grundrentenzuschlag aufgestockt. Und der

durchschnittliche Zuschlag beträgt 92 Euro. Ein Antrag für den

Grundrentenzuschlag ist nicht erforderlich: Ob ein Anspruch besteht, prüft die

Deutsche Rentenversicherung (DRV) automatisch. Für diese Prüfung nutzt sie alle

ihr vorliegenden Daten, auch die von den Finanzbehörden übermittelten.



Ob und in welcher Höhe der Grundrentenzuschlag gezahlt wird, hängt vom zu

versteuernden Einkommen der Rentnerin beziehungsweise des Rentners ab. Wurde

allerdings vom Finanzamt kein zu versteuerndes Einkommen an die DRV übermittelt,

kann diese dafür nur die ihr bekannten Daten verwenden. In diesem Fall schätzt

die DRV das zu versteuernde Einkommen anhand der eigenen Rentenzahlungen,

abzüglich des steuerfreien Rentenanteils und des Werbungskosten-Pauschbetrags

von aktuell 102 Euro.



Steuererklärung liefert der Rentenversicherung zusätzliche Daten



Hatten Rentnerinnen und Rentner höhere Werbungkosten als die besagten 102 Euro

oder andere Aufwendungen wie beispielsweise außergewöhnliche Belastungen oder

Sonderausgaben werden diese zunächst nicht von der DRV berücksichtigt - weil sie

der DRV schlichtweg nicht bekannt sind. Aus diesem Grund sollten Rentnerinnen

und Rentner, die entsprechende Aufwendungen hatten, eine Steuererklärung

abgeben, auch wenn sie dazu nicht verpflichtet sein sollten. Denn dann erhält

die DRV die entsprechenden Infos.



Hat das Finanzamt ein zu versteuerndes Einkommen festgestellt, wird dieses an

die DRV übermittelt. Und ist es gering genug, kann sich daraus ein Anspruch auf

den Grundrentenzuschlag ergeben oder den bestehenden Anspruch erhöhen. Selbst

wenn eine Steuer von null Euro festgesetzt wird, können sich der Steuerbescheid

und die damit verbundene Meldung an die DRV positiv bei der Berechnung des

Grundrentenzuschlags auswirken.



Hinweis in eigener Sache: Lohnsteuerhilfevereine wie die VLH haben in Bezug auf

rentenrechtliche Fragen keine Beratungsbefugnis. Sie dürfen für Rentnerinnen und

Rentner, die Mitglied sind, aber die Einkommensteuererklärung erstellen und zum

Beispiel prüfen, ob das zu versteuernde Einkommen vom Finanzamt korrekt

errechnet worden ist.



Die VLH: Größter Lohnsteuerhilfeverein Deutschlands



Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) ist mit mehr

als einer Million Mitgliedern und bundesweit rund 3.000 Beratungsstellen

Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Gegründet im Jahr 1972, stellt die

VLH außerdem die meisten nach DIN 77700 zertifizierten Beraterinnen und Berater.

Die VLH erstellt für ihre Mitglieder die Einkommensteuererklärung, beantragt

sämtliche Steuerermäßigungen, prüft den Steuerbescheid und vieles mehr im Rahmen

der Beratungsbefugnis nach § 4 Nr. 11 StBerG.



