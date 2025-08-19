    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Grundrentenzuschlag

    Eine Steuererklärung kann helfen (FOTO)

    Neustadt a. d. W. (ots) - Wer lange gearbeitet hat oder andere von der
    gesetzlichen Rentenversicherung zu berücksichtigende Zeiten hatte, erhält unter
    bestimmten Voraussetzungen den Grundrentenzuschlag. Und zwar dann, wenn man
    einen unterdurchschnittlichen Verdienst erzielte und deshalb lediglich eine
    kleine Rente bezieht. Was es mit der sogenannten Grundrente auf sich hat und
    warum dafür die Abgabe einer Steuererklärung von Vorteil sein kann, erläutert
    der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH).

    Deutsche Rentenversicherung prüft den Anspruch automatisch

    Eingeführt wurde der Grundrentenzuschlag zum 1. Januar 2021. Laut aktuellen
    Zahlen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) werden derzeit rund
    1,3 Millionen Renten durch den Grundrentenzuschlag aufgestockt. Und der
    durchschnittliche Zuschlag beträgt 92 Euro. Ein Antrag für den
    Grundrentenzuschlag ist nicht erforderlich: Ob ein Anspruch besteht, prüft die
    Deutsche Rentenversicherung (DRV) automatisch. Für diese Prüfung nutzt sie alle
    ihr vorliegenden Daten, auch die von den Finanzbehörden übermittelten.

    Ob und in welcher Höhe der Grundrentenzuschlag gezahlt wird, hängt vom zu
    versteuernden Einkommen der Rentnerin beziehungsweise des Rentners ab. Wurde
    allerdings vom Finanzamt kein zu versteuerndes Einkommen an die DRV übermittelt,
    kann diese dafür nur die ihr bekannten Daten verwenden. In diesem Fall schätzt
    die DRV das zu versteuernde Einkommen anhand der eigenen Rentenzahlungen,
    abzüglich des steuerfreien Rentenanteils und des Werbungskosten-Pauschbetrags
    von aktuell 102 Euro.

    Steuererklärung liefert der Rentenversicherung zusätzliche Daten

    Hatten Rentnerinnen und Rentner höhere Werbungkosten als die besagten 102 Euro
    oder andere Aufwendungen wie beispielsweise außergewöhnliche Belastungen oder
    Sonderausgaben werden diese zunächst nicht von der DRV berücksichtigt - weil sie
    der DRV schlichtweg nicht bekannt sind. Aus diesem Grund sollten Rentnerinnen
    und Rentner, die entsprechende Aufwendungen hatten, eine Steuererklärung
    abgeben, auch wenn sie dazu nicht verpflichtet sein sollten. Denn dann erhält
    die DRV die entsprechenden Infos.

    Hat das Finanzamt ein zu versteuerndes Einkommen festgestellt, wird dieses an
    die DRV übermittelt. Und ist es gering genug, kann sich daraus ein Anspruch auf
    den Grundrentenzuschlag ergeben oder den bestehenden Anspruch erhöhen. Selbst
    wenn eine Steuer von null Euro festgesetzt wird, können sich der Steuerbescheid
    und die damit verbundene Meldung an die DRV positiv bei der Berechnung des
    Grundrentenzuschlags auswirken.

    Hinweis in eigener Sache: Lohnsteuerhilfevereine wie die VLH haben in Bezug auf
    rentenrechtliche Fragen keine Beratungsbefugnis. Sie dürfen für Rentnerinnen und
    Rentner, die Mitglied sind, aber die Einkommensteuererklärung erstellen und zum
    Beispiel prüfen, ob das zu versteuernde Einkommen vom Finanzamt korrekt
    errechnet worden ist.

    Die VLH: Größter Lohnsteuerhilfeverein Deutschlands

    Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) ist mit mehr
    als einer Million Mitgliedern und bundesweit rund 3.000 Beratungsstellen
    Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Gegründet im Jahr 1972, stellt die
    VLH außerdem die meisten nach DIN 77700 zertifizierten Beraterinnen und Berater.
    Die VLH erstellt für ihre Mitglieder die Einkommensteuererklärung, beantragt
    sämtliche Steuerermäßigungen, prüft den Steuerbescheid und vieles mehr im Rahmen
    der Beratungsbefugnis nach § 4 Nr. 11 StBerG.

