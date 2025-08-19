Grundrentenzuschlag
Eine Steuererklärung kann helfen (FOTO)
Neustadt a. d. W. (ots) - Wer lange gearbeitet hat oder andere von der
gesetzlichen Rentenversicherung zu berücksichtigende Zeiten hatte, erhält unter
bestimmten Voraussetzungen den Grundrentenzuschlag. Und zwar dann, wenn man
einen unterdurchschnittlichen Verdienst erzielte und deshalb lediglich eine
kleine Rente bezieht. Was es mit der sogenannten Grundrente auf sich hat und
warum dafür die Abgabe einer Steuererklärung von Vorteil sein kann, erläutert
der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH).
Deutsche Rentenversicherung prüft den Anspruch automatisch
Deutsche Rentenversicherung prüft den Anspruch automatisch
Eingeführt wurde der Grundrentenzuschlag zum 1. Januar 2021. Laut aktuellen
Zahlen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) werden derzeit rund
1,3 Millionen Renten durch den Grundrentenzuschlag aufgestockt. Und der
durchschnittliche Zuschlag beträgt 92 Euro. Ein Antrag für den
Grundrentenzuschlag ist nicht erforderlich: Ob ein Anspruch besteht, prüft die
Deutsche Rentenversicherung (DRV) automatisch. Für diese Prüfung nutzt sie alle
ihr vorliegenden Daten, auch die von den Finanzbehörden übermittelten.
Ob und in welcher Höhe der Grundrentenzuschlag gezahlt wird, hängt vom zu
versteuernden Einkommen der Rentnerin beziehungsweise des Rentners ab. Wurde
allerdings vom Finanzamt kein zu versteuerndes Einkommen an die DRV übermittelt,
kann diese dafür nur die ihr bekannten Daten verwenden. In diesem Fall schätzt
die DRV das zu versteuernde Einkommen anhand der eigenen Rentenzahlungen,
abzüglich des steuerfreien Rentenanteils und des Werbungskosten-Pauschbetrags
von aktuell 102 Euro.
Steuererklärung liefert der Rentenversicherung zusätzliche Daten
Hatten Rentnerinnen und Rentner höhere Werbungkosten als die besagten 102 Euro
oder andere Aufwendungen wie beispielsweise außergewöhnliche Belastungen oder
Sonderausgaben werden diese zunächst nicht von der DRV berücksichtigt - weil sie
der DRV schlichtweg nicht bekannt sind. Aus diesem Grund sollten Rentnerinnen
und Rentner, die entsprechende Aufwendungen hatten, eine Steuererklärung
abgeben, auch wenn sie dazu nicht verpflichtet sein sollten. Denn dann erhält
die DRV die entsprechenden Infos.
Hat das Finanzamt ein zu versteuerndes Einkommen festgestellt, wird dieses an
die DRV übermittelt. Und ist es gering genug, kann sich daraus ein Anspruch auf
den Grundrentenzuschlag ergeben oder den bestehenden Anspruch erhöhen. Selbst
wenn eine Steuer von null Euro festgesetzt wird, können sich der Steuerbescheid
und die damit verbundene Meldung an die DRV positiv bei der Berechnung des
Grundrentenzuschlags auswirken.
Hinweis in eigener Sache: Lohnsteuerhilfevereine wie die VLH haben in Bezug auf
rentenrechtliche Fragen keine Beratungsbefugnis. Sie dürfen für Rentnerinnen und
Rentner, die Mitglied sind, aber die Einkommensteuererklärung erstellen und zum
Beispiel prüfen, ob das zu versteuernde Einkommen vom Finanzamt korrekt
errechnet worden ist.
Die VLH: Größter Lohnsteuerhilfeverein Deutschlands
Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) ist mit mehr
als einer Million Mitgliedern und bundesweit rund 3.000 Beratungsstellen
Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Gegründet im Jahr 1972, stellt die
VLH außerdem die meisten nach DIN 77700 zertifizierten Beraterinnen und Berater.
Die VLH erstellt für ihre Mitglieder die Einkommensteuererklärung, beantragt
sämtliche Steuerermäßigungen, prüft den Steuerbescheid und vieles mehr im Rahmen
der Beratungsbefugnis nach § 4 Nr. 11 StBerG.
Pressekontakt:
Steffen Gall
Lohnsteuerhilfeverein
Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH)
Fritz-Voigt-Str. 13
67433 Neustadt a.d. Weinstraße
Tel.: 06321 4901-0
Fax: 06321 4901-49
E-Mail: mailto:presse@vlh.de
Web: http://www.vlh.de/presse
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69585/6099496
OTS: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. - VLH
