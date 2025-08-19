Mit der Einführung des Fotor AI Agents „Sisi" wird die Erstellung von Bildern und Videos vereinfacht

Der Fotor AI Agent ist ein fortschrittlicher KI-Agent, der in Sekundenschnelle hochwertige, individuelle Bild- und Videobearbeitungen erstellt. Mit einem einfachen Upload und einer Eingabe in natürlicher Sprache können Nutzer Porträts verschönern, Produktbilder mit Markenzeichen erstellen oder Werbevideos generieren — ganz ohne technische Vorkenntnisse. Der Fotor Agent verwandelt kreative Ideen mit bemerkenswerter Geschwindigkeit und Leichtigkeit in professionelle Ergebnisse.

LONDON, 19. August 2025 /PRNewswire/ -- Fotor , eine führende KI-gestützte Kreativplattform für Fotobearbeitung, Grafikdesign und Bild-/Videogenerierung, hat heute die Einführung des Fotor AI Agent („ Sisi ") bekannt gegeben, eines intelligenten Assistenten, der die Erstellung visueller Inhalte über eine dialogorientierte Benutzeroberfläche optimiert.

Lernen Sie Fotor Agent kennen, Ihren persönlichen KI-Assistenten

Mühelose Arbeitsabläufe, außergewöhnliche Ergebnisse

Mit dem Fotor AI Agent müssen die Benutzer nicht mehr durch mehrere komplexe Tools navigieren. Durch die Beschreibung des gewünschten Effekts in natürlicher Sprache erhalten sie sofort hochwertige Bild- oder Videoresultate — alles über eine intelligente Chat-Oberfläche, die den Bearbeitungsprozess vereinfacht.

Intelligente, kontinuierliche Bearbeitung

Der Fotor AI Agent speichert den Bildkontext und den Bearbeitungsverlauf, sodass Benutzer kontinuierliche Verbesserungen vornehmen können, ohne das Bild erneut hochladen zu müssen. Bearbeitungen können iterativ und intuitiv in derselben Sitzung vorgenommen werden, was Zeit spart und die Produktivität steigert.

Bild- und Videoerstellung mit AI-Präzision

Durch einen einfachen Chat ermöglicht der Fotor AI Agent jedem, Bilder und Videos mit Leichtigkeit zu erstellen. Vom Entfernen von Hintergründen über das Anwenden kreativer Stile bis hin zur Erstellung von 3D-Avataren, Produktmodellen und Videos — Nutzer beschreiben einfach, was sie sich wünschen, und erhalten innerhalb von Sekunden hochwertige Ergebnisse. Der Fotor AI Agent verwandelt einfache Bearbeitungen in professionelle Bilder und definiert damit die Zukunft der visuellen Gestaltung neu.

Fotor AI Agent für jeden, überall

Der Fotor AI Agent, liebevoll „Sisi" genannt, ist Ihr kreativer Partner im Web und auf Mobilgeräten. Ganz gleich, ob Sie Produktfotos bearbeiten oder Social-Media-Inhalte gestalten möchten: Beschreiben Sie einfach Ihre Idee und erhalten Sie sofort hochwertige Ergebnisse — ganz ohne Designkenntnisse.

Informationen zu Fotor

Fotor ist eine führende KI-gestützte Kreativplattform für Fotobearbeitung, Grafikdesign und Bild-/Videoerstellung. Fotor bietet Millionen von Nutzern auf der ganzen Welt eine vollständige Suite von KI-Tools, die im Web, auf dem Desktop und auf dem Handy verfügbar sind. Fotor hat es sich zum Ziel gesetzt, professionelle visuelle Gestaltung für alle zugänglich zu machen. Daher arbeitet das Unternehmen kontinuierlich an Innovationen, damit Nutzer ihre Ideen in Sekundenschnelle in beeindruckende Ergebnisse umsetzen können. Weitere Informationen finden Sie unter www.fotor.com.

