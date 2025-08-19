    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Fast jede zweite Frau fühlt sich fürs Alter nicht gut abgesichert (FOTO)

    Köln (ots) - Die berufstätige Mutter steht am Morgen zwischen Schulbrotbox und
    Laptop, jongliert Termine - und hat selten Zeit, an ihre finanzielle Zukunft zu
    denken. Doch was bleibt im Alter übrig? Eine aktuelle Studie zeigt: Fast die
    Hälfte der Frauen (44 Prozent) geben an, nicht ausreichend für den Ruhestand
    vorgesorgt zu haben.

    Zugleich liegt es in ihrer Hand, denn die Mehrheit der Frauen verantwortet
    selbst ihre Altersvorsorge. Drei von vier befragten Frauen (76 Prozent) kümmern
    sich eigenständig um ihre finanzielle Absicherung im Alter. Dies belegt eine
    repräsentative Umfrage unter 2.500 Bundesbürger*innen, die die DEVK beim
    Marktforschungsinstitut Civey in Auftrag gegeben hat.

    Eigenverantwortung ja, finanzielle Sicherheit nein

    "Selbst ist die Frau, aber die Lücke ist groß", sagt Katharina Hoge,
    stellvertretende Leiterin der Abteilung Produktmanagement Leben. "Viele Frauen
    übernehmen Verantwortung für ihre finanzielle Zukunft, doch strukturelle Hürden
    und fehlende passende Angebote erschweren den Weg zur Altersvorsorge."

    Was sich "Frau" von der Vorsorgelösung wünscht? Für die Hälfte der Frauen (49
    Prozent) ist eine hohe Garantie und Sicherheit entscheidend, 41 Prozent legen
    besonderen Wert auf niedrige Kosten. Flexibilität, etwa durch variable
    Einzahlungsmöglichkeiten und Beitragspausen, ist für jede vierte Frau (25
    Prozent) relevant. Männer gewichten im Vergleich höhere Renditechancen stärker
    (27 Prozent).

    Erwerbsbiografien hinterlassen Lücken

    Die Studie benennt auch die Ursachen, warum Frauen im Alter häufig schlechter
    dastehen: Teilzeitarbeit (63 Prozent), geringes Einkommen (61 Prozent), Phasen
    ohne Berufstätigkeit (56 Prozent) und Kindererziehung (53 Prozent) führen oft zu
    geringeren Rentenansprüchen. Der Gesamtverband der Deutschen
    Versicherungswirtschaft (GDV) hat aktuell die Rentenansprüche berechnet: 2023
    lag der durchschnittliche monatliche Rentenzahlbetrag für Frauen in Deutschland
    bei 936 Euro, für Männer bei 1.427 Euro. Ein gutes Leben im Alter lässt sich
    damit für viele Frauen kaum finanzieren. Daher erfordern die Lebensrealitäten
    von Frauen Vorsorgeprodukte, die ihre individuellen Biografien begleiten.

    Altersvorsorge, die mit dem Leben mitwächst

    Die DEVK stärkt aktuell ihre Position im Lebensversicherungsgeschäft mit einer
    neuen fondsgebundenen Rentenversicherung - maßgeschneidert für moderne
    Erwerbsbiografien, besonders von Frauen. Was die Lösung auszeichnet: Das
    Garantieniveau lässt sich flexibel wählen - von null bis nahezu 100 Prozent, je
    nach Risikoneigung und Lebenssituation.

    Zudem können moderne ETF-basierte Anlagestrategien einbezogen werden, die das
    Guthaben breit streuen und das Risiko reduzieren. Weiterer Pluspunkt: ETFs sind
    günstiger als aktiv gemanagte Fonds. Genau diese Kombination aus erhöhter
    Sicherheit und fairen Kosten wünschen sich Frauen laut aktueller Umfrage.
    Gleichzeitig müssen sie dabei nicht auf die Chancen des Kapitalmarktes
    verzichten.

    Frühzeitige Vorsorge stärkt Selbstvertrauen

    Auch die wechselnden Lebensphasen berücksichtigt die DEVK-Lösung: Flexible
    Beitragsanpassungen, Zuzahlungen oder Kapitalentnahmen ab 500 Euro sind
    jederzeit möglich. "So bleibt die Vorsorge bei Familiengründung, Sabbatical oder
    Jobwechsel immer planbar - wie gemacht für die Frau von heute," betont
    Vorsorgeexpertin Hoge. "Eine frühzeitige und flexible Vorsorge ermöglicht
    finanzielle Unabhängigkeit und stärkt das Selbstvertrauen von Frauen in jeder
    Lebensphase." Denn am Ende geht es darum, nicht nur den Alltag zwischen
    Schulbrot und Laptop zu meistern, sondern auch sorgenfrei und selbstsicher in
    die Zukunft zu blicken.

    Mehr zur DEVK-Lösung unter http://www.devk.de/rente-zukunft-plus

