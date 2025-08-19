Fast jede zweite Frau fühlt sich fürs Alter nicht gut abgesichert (FOTO)
Köln (ots) - Die berufstätige Mutter steht am Morgen zwischen Schulbrotbox und
Laptop, jongliert Termine - und hat selten Zeit, an ihre finanzielle Zukunft zu
denken. Doch was bleibt im Alter übrig? Eine aktuelle Studie zeigt: Fast die
Hälfte der Frauen (44 Prozent) geben an, nicht ausreichend für den Ruhestand
vorgesorgt zu haben.
Zugleich liegt es in ihrer Hand, denn die Mehrheit der Frauen verantwortet
selbst ihre Altersvorsorge. Drei von vier befragten Frauen (76 Prozent) kümmern
sich eigenständig um ihre finanzielle Absicherung im Alter. Dies belegt eine
repräsentative Umfrage unter 2.500 Bundesbürger*innen, die die DEVK beim
Marktforschungsinstitut Civey in Auftrag gegeben hat.
Eigenverantwortung ja, finanzielle Sicherheit nein
"Selbst ist die Frau, aber die Lücke ist groß", sagt Katharina Hoge,
stellvertretende Leiterin der Abteilung Produktmanagement Leben. "Viele Frauen
übernehmen Verantwortung für ihre finanzielle Zukunft, doch strukturelle Hürden
und fehlende passende Angebote erschweren den Weg zur Altersvorsorge."
Was sich "Frau" von der Vorsorgelösung wünscht? Für die Hälfte der Frauen (49
Prozent) ist eine hohe Garantie und Sicherheit entscheidend, 41 Prozent legen
besonderen Wert auf niedrige Kosten. Flexibilität, etwa durch variable
Einzahlungsmöglichkeiten und Beitragspausen, ist für jede vierte Frau (25
Prozent) relevant. Männer gewichten im Vergleich höhere Renditechancen stärker
(27 Prozent).
Erwerbsbiografien hinterlassen Lücken
Die Studie benennt auch die Ursachen, warum Frauen im Alter häufig schlechter
dastehen: Teilzeitarbeit (63 Prozent), geringes Einkommen (61 Prozent), Phasen
ohne Berufstätigkeit (56 Prozent) und Kindererziehung (53 Prozent) führen oft zu
geringeren Rentenansprüchen. Der Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft (GDV) hat aktuell die Rentenansprüche berechnet: 2023
lag der durchschnittliche monatliche Rentenzahlbetrag für Frauen in Deutschland
bei 936 Euro, für Männer bei 1.427 Euro. Ein gutes Leben im Alter lässt sich
damit für viele Frauen kaum finanzieren. Daher erfordern die Lebensrealitäten
von Frauen Vorsorgeprodukte, die ihre individuellen Biografien begleiten.
Altersvorsorge, die mit dem Leben mitwächst
Die DEVK stärkt aktuell ihre Position im Lebensversicherungsgeschäft mit einer
neuen fondsgebundenen Rentenversicherung - maßgeschneidert für moderne
Erwerbsbiografien, besonders von Frauen. Was die Lösung auszeichnet: Das
Garantieniveau lässt sich flexibel wählen - von null bis nahezu 100 Prozent, je
nach Risikoneigung und Lebenssituation.
Zudem können moderne ETF-basierte Anlagestrategien einbezogen werden, die das
Guthaben breit streuen und das Risiko reduzieren. Weiterer Pluspunkt: ETFs sind
günstiger als aktiv gemanagte Fonds. Genau diese Kombination aus erhöhter
Sicherheit und fairen Kosten wünschen sich Frauen laut aktueller Umfrage.
Gleichzeitig müssen sie dabei nicht auf die Chancen des Kapitalmarktes
verzichten.
Frühzeitige Vorsorge stärkt Selbstvertrauen
Auch die wechselnden Lebensphasen berücksichtigt die DEVK-Lösung: Flexible
Beitragsanpassungen, Zuzahlungen oder Kapitalentnahmen ab 500 Euro sind
jederzeit möglich. "So bleibt die Vorsorge bei Familiengründung, Sabbatical oder
Jobwechsel immer planbar - wie gemacht für die Frau von heute," betont
Vorsorgeexpertin Hoge. "Eine frühzeitige und flexible Vorsorge ermöglicht
finanzielle Unabhängigkeit und stärkt das Selbstvertrauen von Frauen in jeder
Lebensphase." Denn am Ende geht es darum, nicht nur den Alltag zwischen
Schulbrot und Laptop zu meistern, sondern auch sorgenfrei und selbstsicher in
die Zukunft zu blicken.
Mehr zur DEVK-Lösung unter http://www.devk.de/rente-zukunft-plus
Autor folgen