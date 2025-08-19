JPMORGAN stuft AB Inbev auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat AB Inbev nach monatlichen Bierpreisdaten für Brasilien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Nach einem enttäuschenden ersten Halbjahr seien die Preise bei der Lateinamerika-Tochter Ambev sowie bei Heineken gegenüber dem Vormonat ein wenig gestiegen, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Aktien von AB Inbev und Heineken böten auf einem niedrigen Niveau attraktive Einstiegskurse./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 08:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 08:23 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 53,32EUR auf Tradegate (19. August 2025, 11:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 75

Kursziel alt: 75

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

