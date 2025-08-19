Im Schatten von Barrick & Newmont bricht dieser Gold-Highflyer massiv aus

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter .

Gold und Silber konsolidieren. Unmittelbar vor dem Jackson Hole Economic Policy Symposium setzen die beiden Edelmetalle ihre Konsolidierung fort. Sowohl Gold als auch Silber bewegen sich dabei in geordneten Bahnen. Von einer oberen Trendwende oder gar einer knackigen Korrektur, um den Begriff Crash nicht bemühen zu müssen, sind sowohl Gold als Silber weit entfernt. Bei Gold sind nach wie vor die 4.000 US-Dollar das übergeordnete Bewegungsziel. Ähnlich sieht die Situation bei Silber aus. Der Silberpreis hält alle Trümpfe in der Hand, um die 43 US-Dollar oder gar die 50 US-Dollar anzusteuern. Insofern bietet die aktuelle Preisschwäche noch einmal die Gelegenheit, sich bei den Produzentenaktien umzusehen. Werte, wie Barrick Mining, Newmont Corp., Kinross Gold oder Agnico Eagle Mines versprechen auf mittlere Sicht weiteres Kurspotenzial. Besonders spannend sind jedoch Sondersituationen; so wie etwa Ausbruchssituationen.

New Gold bricht aus

Bereits in der letzten Woche wurde die spannende charttechnische Konstellation bei New Gold thematisiert. Nach den Ende Juli veröffentlichten Quartalsergebnissen ging es für die Aktie zunächst kräftig nach unten. New Gold ging durch ein Stahlbad. Kurzzeitig geriet hierbei die Marke von 4 US-Dollar in den Fokus. Die spannenden Perspektiven des Unternehmens lockten nach der knackigen Zahlenkorrektur offenbar Käufer an. New Gold plant die Goldproduktion bis 2027 auf etwa 400.000 Unzen und die Kupferproduktion auf 100 Mio. lbs hochzufahren. Zum Vergleich. Für das Jahr 2025 erwartet New Gold eine Goldproduktion in Höhe von 325.000 bis 365.000 Unzen und eine Kupferproduktion von 50 bis 60 Mio. lbs.

Zusammengefasst – New Gold bricht trotz Gold-Silberschwäche aus

New Gold drehte zuletzt im Bereich von 4 US-Dollar nach oben ab. Die Zwischenrallye baute in den darauffolgenden Tagen und Wochen veritables Momentum auf. Aktuell bricht die Aktie über den markanten Widerstandsbereich um 5 US-Dollar aus. Das frische Kaufsignal manifestiert sich zusehends und könnte die Aktie nun in den nächsten Wochen bzw. Monaten weiter antreiben. Aus charttechnischer Sicht wäre es eminent wichtig, wenn etwaige Rücksetzer eng begrenzt bleiben würden. Idealerweise spielen sich diese oberhalb von 5 US-Dollar. Mit Blick auf die Oberseite gilt: Für New Gold ist der Weg in Richtung 6 US-Dollar frei. Kurzum. New Gold hat neben spannenden charttechnischen Aspekten auch fundamental etwas zu bieten. Die nächsten Tage werden zeigen, ob der Ausbruch gelingt oder doch noch einmal abgebrochen wird. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 4 US-Dollar zu verorten. Sollte es für New Gold darunter gehen, würde eine

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Neubewertung notwendig.



