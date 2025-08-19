Nach desaströser Börsenwoche erholen sich Hellofresh weiter

Ein zentrales Problem für mich ist die mangelnde Rechenschaftspflicht des CEO.





Die gestrige Veröffentlichung, in der „ungünstige Wechselkurse“ als Grund für die Abwärtskorrektur genannt werden, ist ein Paradebeispiel dafür: Der Umsatz mit Mealkits ist bei konstanten Wechselkursen um ca. 14 % zurückgegangen, und der Umsatz mit RTE ist bei konstanten Wechselkursen um 0,6 % gesunken. Dies zeigt mir, dass – auch wenn der schwache US-Dollar Auswirkungen hatte – das zentrale Problem woanders liegt.





Dann zu versuchen, die Gewinnwarnung als Folge ungünstiger Wechselkurse darzustellen, ist wirklich schlecht.





Das Produkt/die Dienstleistung hat natürlich stark an Qualität verloren. Ich bin Kunde und frage mich manchmal, warum ich einen hohen Preis für minderwertige Produkte und winzige Portionen bezahle. Die Produkte sind das Herzstück des Geschäfts. Der Verkauf minderwertiger (billigerer) Produkte ist eine strategische Entscheidung, um kurzfristig die Margen zu steigern, und ich gebe demjenigen die Schuld, der vermutlich der Hauptentscheidungsträger ist.





Ich stimme zu, dass das Angebot von 100 Mahlzeiten pro Woche ihnen überhaupt nicht helfen wird. Das Paradox der Wahl ist eine reale Sache, und ich habe noch nie einen Hellofresh-Kunden getroffen, der gesagt hat, es gäbe nicht genug Mahlzeiten zur Auswahl. In manchen Wochen gibt es nicht genug Optionen, die mir gefallen, aber jede Woche mehr als 100 Mahlzeiten durchsehen zu müssen, ist nichts, was ich tun möchte.





Die Investition in AI ist meiner Meinung nach Unsinn. Sie haben buchstäblich alle meine bisherigen Essensentscheidungen in ihrer Datenbank gespeichert, und zu behaupten, dass AI es ihnen ermöglichen wird, mir besser Mahlzeiten vorzuschlagen, die mir gefallen, ist für so eine einfache und unkomplizierte Sache absolut lächerlich.





Als Investor, der sich mit dieser Aktie befasst, möchten Sie, dass jemand für die äußerst schlechten strategischen Entscheidungen und die noch schlechtere Kommunikation mit den Anlegern (übermäßige Versprechungen und unzureichende Ergebnisse wie kein anderes Unternehmen) zur Verantwortung gezogen wird.





Es muss auch die langsamste Einführung eines Prämienprogramms aller Zeiten sein. Es ist ein absoluter Witz, dass dieses Unternehmen seine Kunden immer noch dafür belohnt, dass sie alle paar Wochen ihr Abonnement kündigen, anstatt zu versuchen, Kunden an sich zu binden und Treue zu belohnen.





Kurz gesagt, ja, für mich ist der CEO sehr wohl für den Niedergang des Unternehmens verantwortlich.