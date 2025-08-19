    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHelloFresh AktievorwärtsNachrichten zu HelloFresh

    AKTIE IM FOKUS

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nach desaströser Börsenwoche erholen sich Hellofresh weiter

    Für Sie zusammengefasst
    • Hellofresh-Aktien steigen um 4,6% auf 7,88 Euro.
    • Vorwoche: Einbruch um 30% wegen Gewinnwarnung.
    • Short-Positionen könnten Kurserholung unterstützen.
    AKTIE IM FOKUS - Nach desaströser Börsenwoche erholen sich Hellofresh weiter
    Foto: HelloFresh

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Anschluss an die verlustreichste Börsenwoche seit März vergangenen Jahres haben die Aktien von Hellofresh am Dienstag die Erholung vom Vortag fortgesetzt. Gegen Mittag stiegen die Papiere um 4,6 Prozent auf 7,88 Euro. Am Montag hatten sie bereits um 8,5 Prozent zugelegt.

    Vorausgegangen war in der Vorwoche allerdings ein Einbruch um rund 30 Prozent. Vor allem wegen eines starken Euro hatte der Versender von Kochboxen Mitte vergangener Woche eine Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr ausgegeben. Das hatte den Kurs einbrechen lassen.

    Zur Kurserholung beitragen könnte auch, dass Anleger Short-Positionen schließen. Denn laut dem Datenanbieter Ayondo sind fast ein Viertel der Hellofresh-Aktien am Markt leer verkauft. Es gibt als viele Spekulanten, die auf fallende Aktienkurse wetten. Steigt jedoch der Kurs aber zu stark, müssen sie die geliehenen und dann veräußerten Papiere am Markt zurückkaufen, was den Kurs zusätzlich nach oben treiben kann./bek/mis

    HelloFresh

    +4,68 %
    -16,62 %
    -12,25 %
    -26,25 %
    +4,14 %
    -73,19 %
    -82,62 %
    -35,78 %
    ISIN:DE000A161408WKN:A16140

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie

    Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,30 % und einem Kurs von 7,912 auf Tradegate (19. August 2025, 11:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um -16,62 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,25 %.

    Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 1,37 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,167EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 9,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 11,000EUR was eine Bandbreite von +14,42 %/+39,84 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu HelloFresh - A16140 - DE000A161408

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über HelloFresh. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Nach desaströser Börsenwoche erholen sich Hellofresh weiter Im Anschluss an die verlustreichste Börsenwoche seit März vergangenen Jahres haben die Aktien von Hellofresh am Dienstag die Erholung vom Vortag fortgesetzt. Gegen Mittag stiegen die Papiere um 4,6 Prozent auf 7,88 Euro. Am Montag hatten sie …