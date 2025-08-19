Gold vor Rallye? – Analysten erwarten höchste Nachfrage seit 2011

Die Schweizer Bank hebt ihr Kursziel für Ende März 2026 auf 3.600 US-Dollar je Unze an, nachdem sie zuvor 3.500 US-Dollar prognostiziert hatte. Bis Ende Juni 2026 erwartet UBS nun 3.700 US-Dollar je Unze, ebenso bis Ende September 2026. Das Ziel für Ende 2025 bleibt bei 3.500 US-Dollar.

Die Analysten verweisen auf eine Reihe von Risikofaktoren, die den Goldpreis stützen dürften. Dazu zählen makroökonomische Unsicherheiten in den Vereinigten Staaten, Fragen zur Unabhängigkeit der Federal Reserve, Sorgen um die Tragfähigkeit der Staatsfinanzen sowie geopolitische Spannungen. "Diese Faktoren untermauern die Entdollarisierungstendenzen und weitere Käufe durch die Zentralbanken", erklärte die UBS.

In ihrer globalen Vermögensallokation bleibt die Bank "long" in Gold und empfiehlt eine Beimischung im mittleren einstelligen Prozentbereich für Anleger, die eine Affinität zum Edelmetall haben.

Zuletzt bewegte sich der Goldpreis in einer engen Spanne. Schwache US-Arbeitsmarktdaten, laufende Handelsstreitigkeiten und die Suche nach einem Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine zogen den Markt in unterschiedliche Richtungen. Die UBS-Analysten erwarten jedoch, dass die Risiken mittelfristig einen erneuten Preisanstieg auslösen.

Dabei spielt laut den Analysten besonders die Kombination aus hartnäckiger Inflation in den Vereinigten Staaten, schwächerem Wachstum und einer erwarteten Lockerung der Geldpolitik eine Rolle. Eine weitere Schwäche des US-Dollars sowie sinkende Realrenditen dürften die Attraktivität des zinsneutralen Edelmetalls zusätzlich erhöhen.

Darüber hinaus sieht die UBS die strukturellen Treiber klar aufseiten von Gold. Entdollarisierung, politische Unsicherheiten rund um die US-Zwischenwahlen 2026 und die Debatte über die Verfassungsmäßigkeit der neuen Zölle könnten die Nachfrage weiter anheizen.

Der World Gold Council meldete im ersten Halbjahr bereits die stärksten Zuflüsse in börsengehandelte Fonds seit 2010. Die UBS erwartet für das Gesamtjahr nun fast 600 Tonnen ETF-Nachfrage statt der zuvor prognostizierten 450 Tonnen.

Auch die Zentralbanken dürften starke, wenn auch leicht geringere Käufe tätigen als im Vorjahr, das nahe am Rekord lag. Für das Jahr 2025 prognostiziert die UBS einen Anstieg der weltweiten Nachfrage um drei Prozent auf 4.760 Tonnen – den höchsten Stand seit 2011.

Das größte Risiko für Gold wäre laut der UBS eine erneute Zinserhöhung durch die Federal Reserve.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 3.335USD auf Lang & Schwarz (19. August 2025, 14:54 Uhr) gehandelt.





