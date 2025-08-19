Definiert Mikrobiom-Forschung den Pflanzenschutz neu?
Graz/Potsdam, Stuttgart, Wien (ots) - Expertin Gabriele Berg fordert angepasste
Zulassungsverfahren für einen schnelleren Praxiseinsatz moderne Methoden
Im Pflanzenschutz bekämpft man gezielt einzelne Erreger. "Das Hauptproblem sind
aber häufig nicht die Erreger selbst, sondern das Fehlen wichtiger
Mikroorganismen ("Missing Microbes"), sagt Univ.-Prof. Gabriele Berg von der TU
Graz. Sie zählt zu den weltweit führenden Mikrobiom-Forscherinnen und untersucht
den Einfluss von Mikroorganismen-Gemeinschaften auf Pflanzen, Mensch und Umwelt.
"Bereits in den 1960er-Jahren veränderten der steigende Einsatz von Dünger und
Chemikalien das Bodenmikrobiom massiv und begünstigen damit das Auftreten von
Pflanzenkrankheiten, die oft keine klar identifizierbaren Auslöser haben". Für
Berg ist eine gesund aussehende Pflanze deshalb keineswegs automatisch gesund.
"Ein gestörtes Mikrobiom begünstigt bei Menschen Erkrankungen wie Reizdarm,
Asthma oder Krebs. Genauso entscheidet das mikrobielle Gleichgewicht über die
Gesundheit der Pflanze". Umweltfaktoren verursachen laut der Forschung bis zu 90
% aller chronischen Krankheiten. "Es geht längst nicht nur um Vitamine oder
Antioxidantien - entscheidend ist das Zusammenspiel des gesamten mikrobiellen
Ökosystems." Diese Erkenntnisse führen zum sogenannten One-Health-Ansatz:
Gesundheit ist das Ergebnis des Zusammenwirkens von Umwelt, Mensch, Tier und
Mikroben. Die Humanmedizin habe dies - im Gegensatz zur Landwirtschaft - längst
anerkannt.
Veraltetes Zulassungssystem verhindert nachhaltige Innovationen
Trotz erfolgreicher eigener Entwicklungen - etwa einer mikrobiellen Saatgutbeize
für Zuckerrüben - kamen viele Produkte/Lösungen, die in Ihrem Institut
entwickelt wurden, nie auf den Markt. "Das ist bedauerlich, umso mehr als die
Forschungsarbeiten mit öffentlichen Mitteln gefördert werden" moniert die
Wissenschaftlerin. Der Grund ist ein veraltetes Zulassungssystem, das auf
chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel zugeschnitten ist. Mikrobielle
Wirkstoffe werden wie synthetische Pestizide behandelt - trotz ihrer
biologischen Herkunft und ihren geringeren Risiken. Der Rückgang zugelassener
chemischer Mittel, die Klimakrise und der damit steigende abiotische Stress,
setzt den Pflanzenschutz zunehmend unter Druck. Berg sieht darin auch eine
Chance für eine neue, zentralisierte, international abgestimmte EU-Zulassung für
biologische Produkte- etwa nach US-Vorbild -, die Innovationen viel rascher
verfügbar machen. Aktuell arbeitet Berg an der Entwicklung von
Mikrobiom-basierten Biostimulanzien, die an der Schnittstelle Pflanze-Boden
ansetzen und die Bodengesundheit und damit auch die menschliche Gesundheit
fördern sollen.
Ganzheitliche Produktion nutzt allen
Biotechnologische Analytik enthüllt zunehmend tiefgreifende Zusammenhänge. "Die
industrielle Landwirtschaft muss daher neu gedacht werden. Die Politik muss
Lösungen für die strukturelle Krise der Landwirtschaft finden" fordert die
Mikrobiom-Forscherin. "Die derzeitige Produktion von Nahrungsmitteln preist die
Folgekosten für Umwelt und Gesellschaft nicht ein, die etwa durch steigende
Gesundheitskosten infolge chronischer Krankheiten entstehen. Dafür könne man den
Bauern keine Schuld geben. Zudem werden andere Leistungen wie der Erhalt von
Landschaft, Biodiversität und Humusaufbau nicht bezahlt. Ein positives Beispiel
sieht Berg in der biologischen Landwirtschaft. Diese sei widerstandsfähiger und
besser regional angepasst - auch wenn sie etwas weniger Ertrag bringt. Ziel
müsse ein lokales, nachhaltiges Agrarsystem für eine gesunde
Lebensmittelproduktion sein. "Eine schrittweise Ökologisierung der integrierten
Produktion durch mehr Mikroorganismen und andere biologische
Pflanzenschutzmittel ist sinnvoll und machbar. Wichtig ist, die Produkte
schneller auf den Markt zu bringen, um ganzheitliche Strategien zu fördern"
erklärt auch Brigitte Kranz, Geschäftsführerin vom IBMA Deutschland-Österreich.
Univ.-Prof.in Gabriele Berg lehrt an der TU-Graz, Institut für
Umweltbiotechnologie (https://www.tugraz.at/institute/ubt/home) und leitet die
Abteilung Mikrobiom Biotechnologie am Leibniz-Institut in Potsdam. 2025 erhält
sie den Wissenschaftspreis der Österreichischen Forschungsgemeinschaft (ÖFG).
http://www.ibma-da.org
Langversion Interview und Presse-Foto. (https://www.ibma-da.org/aktuell/)
