Definiert Mikrobiom-Forschung den Pflanzenschutz neu?

Graz/Potsdam, Stuttgart, Wien (ots) - Expertin Gabriele Berg fordert angepasste

Zulassungsverfahren für einen schnelleren Praxiseinsatz moderne Methoden



Im Pflanzenschutz bekämpft man gezielt einzelne Erreger. "Das Hauptproblem sind

aber häufig nicht die Erreger selbst, sondern das Fehlen wichtiger

Mikroorganismen ("Missing Microbes"), sagt Univ.-Prof. Gabriele Berg von der TU

Graz. Sie zählt zu den weltweit führenden Mikrobiom-Forscherinnen und untersucht

den Einfluss von Mikroorganismen-Gemeinschaften auf Pflanzen, Mensch und Umwelt.

"Bereits in den 1960er-Jahren veränderten der steigende Einsatz von Dünger und

Chemikalien das Bodenmikrobiom massiv und begünstigen damit das Auftreten von

Pflanzenkrankheiten, die oft keine klar identifizierbaren Auslöser haben". Für

Berg ist eine gesund aussehende Pflanze deshalb keineswegs automatisch gesund.

"Ein gestörtes Mikrobiom begünstigt bei Menschen Erkrankungen wie Reizdarm,

Asthma oder Krebs. Genauso entscheidet das mikrobielle Gleichgewicht über die

Gesundheit der Pflanze". Umweltfaktoren verursachen laut der Forschung bis zu 90

% aller chronischen Krankheiten. "Es geht längst nicht nur um Vitamine oder

Antioxidantien - entscheidend ist das Zusammenspiel des gesamten mikrobiellen

Ökosystems." Diese Erkenntnisse führen zum sogenannten One-Health-Ansatz:

Gesundheit ist das Ergebnis des Zusammenwirkens von Umwelt, Mensch, Tier und

Mikroben. Die Humanmedizin habe dies - im Gegensatz zur Landwirtschaft - längst

anerkannt.





Veraltetes Zulassungssystem verhindert nachhaltige Innovationen



Trotz erfolgreicher eigener Entwicklungen - etwa einer mikrobiellen Saatgutbeize

für Zuckerrüben - kamen viele Produkte/Lösungen, die in Ihrem Institut

entwickelt wurden, nie auf den Markt. "Das ist bedauerlich, umso mehr als die

Forschungsarbeiten mit öffentlichen Mitteln gefördert werden" moniert die

Wissenschaftlerin. Der Grund ist ein veraltetes Zulassungssystem, das auf

chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel zugeschnitten ist. Mikrobielle

Wirkstoffe werden wie synthetische Pestizide behandelt - trotz ihrer

biologischen Herkunft und ihren geringeren Risiken. Der Rückgang zugelassener

chemischer Mittel, die Klimakrise und der damit steigende abiotische Stress,

setzt den Pflanzenschutz zunehmend unter Druck. Berg sieht darin auch eine

Chance für eine neue, zentralisierte, international abgestimmte EU-Zulassung für

biologische Produkte- etwa nach US-Vorbild -, die Innovationen viel rascher

verfügbar machen. Aktuell arbeitet Berg an der Entwicklung von

Mikrobiom-basierten Biostimulanzien, die an der Schnittstelle Pflanze-Boden

ansetzen und die Bodengesundheit und damit auch die menschliche Gesundheit

fördern sollen.



Ganzheitliche Produktion nutzt allen



Biotechnologische Analytik enthüllt zunehmend tiefgreifende Zusammenhänge. "Die

industrielle Landwirtschaft muss daher neu gedacht werden. Die Politik muss

Lösungen für die strukturelle Krise der Landwirtschaft finden" fordert die

Mikrobiom-Forscherin. "Die derzeitige Produktion von Nahrungsmitteln preist die

Folgekosten für Umwelt und Gesellschaft nicht ein, die etwa durch steigende

Gesundheitskosten infolge chronischer Krankheiten entstehen. Dafür könne man den

Bauern keine Schuld geben. Zudem werden andere Leistungen wie der Erhalt von

Landschaft, Biodiversität und Humusaufbau nicht bezahlt. Ein positives Beispiel

sieht Berg in der biologischen Landwirtschaft. Diese sei widerstandsfähiger und

besser regional angepasst - auch wenn sie etwas weniger Ertrag bringt. Ziel

müsse ein lokales, nachhaltiges Agrarsystem für eine gesunde

Lebensmittelproduktion sein. "Eine schrittweise Ökologisierung der integrierten

Produktion durch mehr Mikroorganismen und andere biologische

Pflanzenschutzmittel ist sinnvoll und machbar. Wichtig ist, die Produkte

schneller auf den Markt zu bringen, um ganzheitliche Strategien zu fördern"

erklärt auch Brigitte Kranz, Geschäftsführerin vom IBMA Deutschland-Österreich.



Univ.-Prof.in Gabriele Berg lehrt an der TU-Graz, Institut für

Umweltbiotechnologie (https://www.tugraz.at/institute/ubt/home) und leitet die

Abteilung Mikrobiom Biotechnologie am Leibniz-Institut in Potsdam. 2025 erhält

sie den Wissenschaftspreis der Österreichischen Forschungsgemeinschaft (ÖFG).



Langversion Interview und Presse-Foto.



