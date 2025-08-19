    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Definiert Mikrobiom-Forschung den Pflanzenschutz neu?

    Graz/Potsdam, Stuttgart, Wien (ots) - Expertin Gabriele Berg fordert angepasste
    Zulassungsverfahren für einen schnelleren Praxiseinsatz moderne Methoden

    Im Pflanzenschutz bekämpft man gezielt einzelne Erreger. "Das Hauptproblem sind
    aber häufig nicht die Erreger selbst, sondern das Fehlen wichtiger
    Mikroorganismen ("Missing Microbes"), sagt Univ.-Prof. Gabriele Berg von der TU
    Graz. Sie zählt zu den weltweit führenden Mikrobiom-Forscherinnen und untersucht
    den Einfluss von Mikroorganismen-Gemeinschaften auf Pflanzen, Mensch und Umwelt.
    "Bereits in den 1960er-Jahren veränderten der steigende Einsatz von Dünger und
    Chemikalien das Bodenmikrobiom massiv und begünstigen damit das Auftreten von
    Pflanzenkrankheiten, die oft keine klar identifizierbaren Auslöser haben". Für
    Berg ist eine gesund aussehende Pflanze deshalb keineswegs automatisch gesund.
    "Ein gestörtes Mikrobiom begünstigt bei Menschen Erkrankungen wie Reizdarm,
    Asthma oder Krebs. Genauso entscheidet das mikrobielle Gleichgewicht über die
    Gesundheit der Pflanze". Umweltfaktoren verursachen laut der Forschung bis zu 90
    % aller chronischen Krankheiten. "Es geht längst nicht nur um Vitamine oder
    Antioxidantien - entscheidend ist das Zusammenspiel des gesamten mikrobiellen
    Ökosystems." Diese Erkenntnisse führen zum sogenannten One-Health-Ansatz:
    Gesundheit ist das Ergebnis des Zusammenwirkens von Umwelt, Mensch, Tier und
    Mikroben. Die Humanmedizin habe dies - im Gegensatz zur Landwirtschaft - längst
    anerkannt.

    Veraltetes Zulassungssystem verhindert nachhaltige Innovationen

    Trotz erfolgreicher eigener Entwicklungen - etwa einer mikrobiellen Saatgutbeize
    für Zuckerrüben - kamen viele Produkte/Lösungen, die in Ihrem Institut
    entwickelt wurden, nie auf den Markt. "Das ist bedauerlich, umso mehr als die
    Forschungsarbeiten mit öffentlichen Mitteln gefördert werden" moniert die
    Wissenschaftlerin. Der Grund ist ein veraltetes Zulassungssystem, das auf
    chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel zugeschnitten ist. Mikrobielle
    Wirkstoffe werden wie synthetische Pestizide behandelt - trotz ihrer
    biologischen Herkunft und ihren geringeren Risiken. Der Rückgang zugelassener
    chemischer Mittel, die Klimakrise und der damit steigende abiotische Stress,
    setzt den Pflanzenschutz zunehmend unter Druck. Berg sieht darin auch eine
    Chance für eine neue, zentralisierte, international abgestimmte EU-Zulassung für
    biologische Produkte- etwa nach US-Vorbild -, die Innovationen viel rascher
    verfügbar machen. Aktuell arbeitet Berg an der Entwicklung von
    Mikrobiom-basierten Biostimulanzien, die an der Schnittstelle Pflanze-Boden
    ansetzen und die Bodengesundheit und damit auch die menschliche Gesundheit
    fördern sollen.

    Ganzheitliche Produktion nutzt allen

    Biotechnologische Analytik enthüllt zunehmend tiefgreifende Zusammenhänge. "Die
    industrielle Landwirtschaft muss daher neu gedacht werden. Die Politik muss
    Lösungen für die strukturelle Krise der Landwirtschaft finden" fordert die
    Mikrobiom-Forscherin. "Die derzeitige Produktion von Nahrungsmitteln preist die
    Folgekosten für Umwelt und Gesellschaft nicht ein, die etwa durch steigende
    Gesundheitskosten infolge chronischer Krankheiten entstehen. Dafür könne man den
    Bauern keine Schuld geben. Zudem werden andere Leistungen wie der Erhalt von
    Landschaft, Biodiversität und Humusaufbau nicht bezahlt. Ein positives Beispiel
    sieht Berg in der biologischen Landwirtschaft. Diese sei widerstandsfähiger und
    besser regional angepasst - auch wenn sie etwas weniger Ertrag bringt. Ziel
    müsse ein lokales, nachhaltiges Agrarsystem für eine gesunde
    Lebensmittelproduktion sein. "Eine schrittweise Ökologisierung der integrierten
    Produktion durch mehr Mikroorganismen und andere biologische
    Pflanzenschutzmittel ist sinnvoll und machbar. Wichtig ist, die Produkte
    schneller auf den Markt zu bringen, um ganzheitliche Strategien zu fördern"
    erklärt auch Brigitte Kranz, Geschäftsführerin vom IBMA Deutschland-Österreich.

    Univ.-Prof.in Gabriele Berg lehrt an der TU-Graz, Institut für
    Umweltbiotechnologie (https://www.tugraz.at/institute/ubt/home) und leitet die
    Abteilung Mikrobiom Biotechnologie am Leibniz-Institut in Potsdam. 2025 erhält
    sie den Wissenschaftspreis der Österreichischen Forschungsgemeinschaft (ÖFG).

    http://www.ibma-da.org

    Langversion Interview und Presse-Foto. (https://www.ibma-da.org/aktuell/)

    Pressekontakt:

    PURKARTHOFER PR, +43-664-4121491, mailto:info@purkarthofer-pr.at

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/116463/6099533
    OTS: IBMA, Dachverband der biologischen Pflanzenschutzmittelherste
    ller A/D




