Selenskyjs 100-Milliarden-Deal mit Trump: Diese US-Rüstungsaktien könnten zünden

Nach einem Treffen im Weißen Haus betonte Selenskyj: "Es gibt tatsächlich ein Paket mit unseren Vorschlägen im Wert von 100 Milliarden US-Dollar ... Und wir haben mit dem US-Präsidenten vereinbart, dass die USA ukrainische Drohnen kaufen werden, sobald unser Export freigegeben ist." Trump machte gleichzeitig klar, dass er eine harte Linie verfolgt. "Wir verschenken nichts, wir verkaufen Waffen." Europa müsse aus seiner Sicht "die erste Verteidigungslinie bilden", die USA würden jedoch "helfen".

Die Ukraine versucht, Donald Trump mit einem milliardenschweren Rüstungsdeal auf ihre Seite zu ziehen. Ein von der Financial Times zitiertes Dokument sieht den Kauf von US-Waffen im Umfang von 100 Milliarden US-Dollar vor, finanziert durch europäische Partner. Zusätzlich plant Kiew eine 50-Milliarden-Dollar-Partnerschaft zur Drohnenproduktion im eigenen Land. Damit will Präsident Wolodymyr Selenskyj langfristige Sicherheitsgarantien aus Washington sichern und zugleich den Wiederaufbau der Verteidigungsindustrie ankurbeln.

Für Anleger steht damit ein möglicher Milliardenauftrag an die US-Rüstungsindustrie im Raum. Sollte es zu einer Umsetzung kommen, könnten die führenden Verteidigungskonzerne zu den großen Profiteuren zählen. Besonders Lockheed Martin und Raytheon Technologies würden durch die Nachfrage nach Patriot-Systemen profitieren. Auch Northrop Grumman, General Dynamics, L3Harris, Huntington Ingalls, Textron und Boeing könnten umfangreiche Aufträge aus Kiew erhalten. Analysten verweisen darauf, dass schon einzelne Großverträge in dieser Größenordnung die Umsätze ganzer Divisionen verändern könnten.

Ob der Deal tatsächlich zustande kommt, hängt jedoch von zahlreichen Faktoren ab. Trump müsste einer solchen Vereinbarung zustimmen, zugleich wären europäische Zusagen nötig, die Finanzierung zu übernehmen. Selenskyj macht außerdem deutlich, dass er an der Bedingung festhält, keine Gebiete an Russland abzutreten. Kiew verlangt zudem, dass Russland Entschädigungen für Kriegsschäden zahlt und mögliche Sanktionserleichterungen an strikte Auflagen geknüpft werden.

Die Dimension des Vorhabens zeigt, dass Washington zunehmend bereit ist, in strategischen Branchen und geopolitischen Fragen direkte Rollen einzunehmen. Für Investoren signalisiert das Szenario, dass die Rüstungsindustrie – unabhängig vom Kriegsverlauf – politisch und finanziell weiter gestützt wird.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



