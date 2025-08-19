Alzchem Group Aktie unter starkem Abgabedruck - 19.08.2025

Am heutigen Handelstag musste die Alzchem Group Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,72 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Alzchem Group ist ein führendes Spezialchemieunternehmen, das innovative und nachhaltige Produkte wie Kalziumkarbid und Düngemittel herstellt. Mit einer starken Marktstellung konkurriert es mit Unternehmen wie Evonik und BASF. Die vertikale Integration und der Fokus auf Nischenmärkte heben Alzchem von der Konkurrenz ab.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Alzchem Group in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +22,11 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Alzchem Group Aktie damit um +1,76 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,63 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Alzchem Group auf +165,37 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,60 % geändert.

Alzchem Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,76 % 1 Monat -4,63 % 3 Monate +22,11 % 1 Jahr +188,85 %

Informationen zur Alzchem Group Aktie

Es gibt 10 Mio. Alzchem Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,47 Mrd.EUR wert.

Alzchem Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Alzchem Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alzchem Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.