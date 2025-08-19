Zalando mit Erholungsversuch im sehr schwachen August

Baader-Analyst Volker Bosse hatte die Papiere von "Add" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 37 auf 32 Euro gesenkt. Er verwies auf den verbesserten Ausblick und das Potenzial im Zusammenhang mit der Übernahme von About You. Mit der Akquisition habe Zalando nun eine sehr gute Marktstellung inne./ajx/jha/

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,14 % und einem Kurs von 24,32 auf Tradegate (19. August 2025, 12:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +2,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,09 %.

Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,42 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +23,61 %/+77,17 % bedeutet.