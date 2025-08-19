    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZalando AktievorwärtsNachrichten zu Zalando

    AKTIE IM FOKUS

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zalando mit Erholungsversuch im sehr schwachen August

    Für Sie zusammengefasst
    • Zalando-Aktien steigen auf höchsten Stand seit zwei Wochen.
    • Baader Bank stuft Zalando von "Add" auf "Buy" hoch.
    • Langfristiger Abwärtstrend seit Februar bleibt bestehen.
    AKTIE IM FOKUS - Zalando mit Erholungsversuch im sehr schwachen August
    Foto: Bodo Marks - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Zalando haben sich am Dienstag berappelt und den höchsten Stand seit knapp zwei Wochen erreicht. Eine positivere Einschätzung der Baader Bank gab Auftrieb.

    Das Plus von zuletzt 4,1 Prozent auf 24,30 Euro änderte gleichwohl nichts daran, dass es im August für die Titel des Online-Modehändlers mit minus 5,5 Prozent immer noch schlecht aussieht. Der längerfristige Abwärtstrend seit Februar hat Bestand.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Zalando SE!
    Long
    22,62€
    Basispreis
    0,18
    Ask
    × 13,43
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25,98€
    Basispreis
    0,20
    Ask
    × 12,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Baader-Analyst Volker Bosse hatte die Papiere von "Add" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 37 auf 32 Euro gesenkt. Er verwies auf den verbesserten Ausblick und das Potenzial im Zusammenhang mit der Übernahme von About You. Mit der Akquisition habe Zalando nun eine sehr gute Marktstellung inne./ajx/jha/

    Zalando

    +2,93 %
    +2,78 %
    -15,09 %
    -24,11 %
    +2,07 %
    -12,48 %
    -65,18 %
    -26,47 %
    +4,84 %
    ISIN:DE000ZAL1111WKN:ZAL111

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,14 % und einem Kurs von 24,32 auf Tradegate (19. August 2025, 12:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +2,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,09 %.

    Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,42 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +23,61 %/+77,17 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Zalando - ZAL111 - DE000ZAL1111

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Zalando. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Zalando mit Erholungsversuch im sehr schwachen August Die Aktien von Zalando haben sich am Dienstag berappelt und den höchsten Stand seit knapp zwei Wochen erreicht. Eine positivere Einschätzung der Baader Bank gab Auftrieb. Das Plus von zuletzt 4,1 Prozent auf 24,30 Euro änderte gleichwohl nichts …