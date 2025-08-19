AKTIE IM FOKUS
Zalando mit Erholungsversuch im sehr schwachen August
- Zalando-Aktien steigen auf höchsten Stand seit zwei Wochen.
- Baader Bank stuft Zalando von "Add" auf "Buy" hoch.
- Langfristiger Abwärtstrend seit Februar bleibt bestehen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Zalando haben sich am Dienstag berappelt und den höchsten Stand seit knapp zwei Wochen erreicht. Eine positivere Einschätzung der Baader Bank gab Auftrieb.
Das Plus von zuletzt 4,1 Prozent auf 24,30 Euro änderte gleichwohl nichts daran, dass es im August für die Titel des Online-Modehändlers mit minus 5,5 Prozent immer noch schlecht aussieht. Der längerfristige Abwärtstrend seit Februar hat Bestand.
Baader-Analyst Volker Bosse hatte die Papiere von "Add" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 37 auf 32 Euro gesenkt. Er verwies auf den verbesserten Ausblick und das Potenzial im Zusammenhang mit der Übernahme von About You. Mit der Akquisition habe Zalando nun eine sehr gute Marktstellung inne./ajx/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,14 % und einem Kurs von 24,32 auf Tradegate (19. August 2025, 12:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +2,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,09 %.
Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,42 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +23,61 %/+77,17 % bedeutet.
