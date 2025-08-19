Deutscher Geldanlage-Index im Sommer 2025 / Trotz volatiler Märkte Stimmungslage zu aktienbasierten Anlagen weiter positiv (FOTO)

- Die Mehrheit ist weiterhin von aktienbasierten Geldanlagen überzeugt - "Trump-Effekte" lösen bei Privatanlegern kaum Reaktionen aus - Hohe Volatilität resultiert vermutlich primär aus institutionellem Geschäft - Politik sollte endlich Riester …



