    Stimmungslage zu aktienbasierten Anlagen weiter positiv (FOTO)

    Frankfurt am Main (ots) -

    - Die Mehrheit ist weiterhin von aktienbasierten Geldanlagen überzeugt
    - "Trump-Effekte" lösen bei Privatanlegern kaum Reaktionen aus
    - Hohe Volatilität resultiert vermutlich primär aus institutionellem Geschäft
    - Politik sollte endlich Riester reformieren

    Der Deutsche Geldanlage-Index des DIVA (DIVAX Geldanlage) liegt bei seiner
    jüngsten Messung im Sommer 2025 mit 33,6 Punkten (möglich sind Werte zwischen
    -100 und +100) weiter auf hohem Niveau und nur knapp hinter dem bisherigen
    Spitzenwert im Januar 2025 (35,5 Punkte). In nur 5 Jahren, seit erstmaliger
    Ermittlung im Sommer 2020, hat sich der Index bis heute von seinerzeit 24,9
    Punkten um 35 Prozent erhöht. Befragt werden turnusmäßig rund 2.000 Personen zu
    ihrer Haltung zu aktienbasierten Geldanlagen.

    Positive Grundstimmung trotz erheblicher Schwankungen

    "Schaut man auf die Entwicklung der Finanzmärkte in den zurückliegenden Monaten,
    kann durchaus von einer sehr robusten Stimmungslage der Menschen in Deutschland
    gesprochen werden. Obwohl zwei "Trump-Effekte" massiv auf die Börsenindizes
    durchschlugen: Zum einen die unberechenbaren Zoll-Kapriolen des amerikanischen
    Präsidenten, zum anderen der Rückgang des Dollar-Kurses, der zu niedrigeren
    Umrechnungskursen für in Dollar notierte Geldanlagen geführt hat", kommentiert
    Prof. Dr. Michael Heuser, Wissenschaftlicher Direktor des DIVA, die
    Umfrageergebnisse im politischen und gesamtwirtschaftlichen Kontext.

    Tatsächlich waren die Börsen vor allem mit Blick auf die Zolldiskussion
    erheblich in Bewegung. So erreichte der so genannte VDAX, der die Volatilität
    des Deutschen Aktienindex DAX abbildet, im April 2025 mit knapp 40 Punkten einen
    der höchsten jemals gemessenen Werte. "Vermutlich waren es eher institutionelle
    Anleger, die die politische Hektik mit außergewöhnlich vielen Käufen und
    Verkäufen nutzen wollten. Unsere Umfrageergebnisse legen nahe, dass es
    jedenfalls nicht die Privatanleger waren", so Heuser.

    Vor allem Ältere unbeeindruckt

    Interessant: Der leichte Rückgang des Index im zurückliegenden Halbjahr durchzog
    alle Teilstichproben, also die Befragten in den östlichen wie den westlichen
    Bundesländern, Männer wie Frauen, Geringverdiener wie Besserverdiener und
    Jüngere wie Ältere. Aber bei einer Gruppe steigt der Index, nämlich bei den
    Älteren ab 65 Jahren. "Vermutlich sind die Älteren schon wegen ihrer
    Lebenserfahrung gelassener, was Politik angeht. Und schaut man auf die
    langfristige Entwicklung der Börsen, haben sie allen Grund dazu. Denn fast immer
    gilt die Regel, dass politische Börsen kurze Beine haben", kommentiert Heuser.
