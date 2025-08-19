Milliarden-Gigant Home Depot patzt, aber klammert sich an die Jahresprognose

Im Quartal bis zum 3. August erzielte Home Depot einen Nettogewinn von 4,55 Milliarden US-Dollar oder 4,58 US-Dollar je Aktie. Im Vorjahreszeitraum hatte der Gewinn bei 4,56 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 4,60 US-Dollar pro Aktie gelegen.

Der Baumarktriese rechnet weiterhin mit einem Umsatzwachstum von 2,8 Prozent und einem Anstieg der vergleichbaren Umsätze von etwa 1 Prozent im Gesamtjahr.

Der Umsatz stieg auf 45,28 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 43,18 Milliarden US-Dollar im Vorjahr, blieb damit aber leicht unter der Analystenerwartung von 45,36 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag mit 4,68 US-Dollar ebenfalls knapp unter der Prognose von 4,71 US-Dollar. Es war das erste Mal seit Mai 2014, dass Home Depot bei beiden Kennziffern hinter den Prognosen zurückblieb.

Finanzvorstand Richard McPhail erklärte im Gespräch mit CNBC, das Unternehmen spüre weiterhin eine "Aufschubmentalität" bei Hausbesitzern, die seit Mitte 2023 Renovierungen zurückstellen.

Gleichwohl gebe es positive Signale: Transaktionen mit einem Volumen von über 1.000 US-Dollar legten um 2,6 Prozent zu, zwölf von 16 Warenbereichen erzielten höhere Umsätze als im Vorjahr und die monatliche Umsatzentwicklung verbesserte sich kontinuierlich. "Wir haben im Laufe des Quartals eindeutig eine anhaltende Dynamik in unseren Kernkategorien beobachtet", sagte McPhail.

Die Zinsentwicklung ist in der Prognose für das Jahr 2025 nicht berücksichtigt. "Wir gehen weder von einer Veränderung des Zinsumfelds noch von einer Veränderung der Nachfrage nach Großprojekten aus", so McPhail. Ein Fokus liegt zunehmend auf professionellen Kunden. Rund 55 Prozent des Umsatzes entfallen mit der Übernahme von SRS Distribution inzwischen auf Profis, während Heimwerker 45 Prozent beitragen.

Das Unternehmen treibt zudem seine Expansion durch Zukäufe voran. Neben der SRS-Übernahme für 18,25 Milliarden US-Dollar plant Home Depot, den Spezialdistributor GMS für rund 4,3 Milliarden US-Dollar zu übernehmen. Der Abschluss wird bis Ende Januar erwartet.

Belastend wirkt die US-Zollpolitik

Zwar seien die meisten Importprodukte vor den neuen Maßnahmen eingeführt worden, doch die Unsicherheit bleibe hoch. Präsident Donald Trump hat die Erhöhung der US-Zölle auf chinesische Waren kürzlich um 90 Tage verschoben. McPhail betonte, Home Depot habe seine Preispolitik bislang nicht geändert.

Die Zahl der Kundentransaktionen sank im Quartal von 451 Millionen auf 446,8 Millionen, während der durchschnittliche Warenkorbwert von 88,90 auf 90,01 US-Dollar stieg. Die Aktie von Home Depot schloss am Montag bei 394,70 US-Dollar und liegt seit Jahresbeginn rund 1,5 Prozent im Plus. Damit bleibt sie deutlich hinter dem S&P 500 zurück, der im gleichen Zeitraum um fast 10 Prozent zulegte.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die The Home Depot Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 335,0EUR auf Tradegate (19. August 2025, 12:22 Uhr) gehandelt.



