    Aktien Europa

    Leichte Gewinne -Rohstoffwerte fest

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Börsen legen leicht zu, aber ohne Dynamik.
    • Fokus auf Powells Rede beim Notenbankertreffen.
    • Rohstoffwerte stark, DocMorris-Aktien fallen deutlich.
    Aktien Europa - Leichte Gewinne -Rohstoffwerte fest
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Dienstag leicht zugelegt. Dynamik kam aber nicht auf. "Im Fokus steht die Rede von Fed-Chef Jerome Powell zum Notenbankertreffen in Jackson Hole", hieß es in einer Einschätzung des Broker Index-Radar. Da diese erst am Freitag ansteht, dürfte sich das vorsichtige Geschäft in den kommenden Tagen fortsetzen.

    Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann am Mittag 0,62 Prozent auf 5.468,48 Punkte. Für den Schweizer SMI ging es um 0,58 Prozent auf 12.242,82 Punkte nach oben. Der britische FTSE 100 kletterte um 0,34 Prozent auf 9.188,44 Punkte.

    Auch die Weltpolitik hielt die Märkte weiterhin in Zaum. "Konkrete Ergebnisse blieben aus, weitere Treffen - auch mit Moskau - stehen aber bevor", so IG Markets zum Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sowie europäische Spitzenpolitikern. Für die Märkte bleibe die politische Dimension damit ein permanenter Unsicherheitsfaktor.

    Stärkster Sektor waren die Rohstoffwerte. Hier gewannen BHP 2,2 Prozent. Nach Einschätzung von Analyst Matt Britzmann vom Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown zeigten die jüngsten Zahlen des Konzerns zwar eine enttäuschende Gewinnentwicklung, doch habe die Dividende überzeugt.

    Gefragt waren zudem konjunktursensible Segmente wie Autos, Chemie und Einzelhandel. Dagegen waren defensive Sektoren wie Pharma nicht ganz so stark.

    Aktien der Online-Apotheke DocMorris verloren nach Halbjahreszahlen über sieben Prozent. Die Analysten der UBS und der Baader Bank wiesen auf die schwächere Geschäftsentwicklung gegenüber dem Wettbewerber Redcare hin. Währungsbereinigt sei das Umsatzwachstum mit gut zehn Prozent schlechter ausgefallen als die gut 27 Prozent von Redcare, konstatierte Baader-Experte Volker Bosse. Im Rezeptgeschäft sei DocMorris in Deutschland um 40 Prozent gewachsen, Redcare indes um 160 Prozent./mf/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,83 % und einem Kurs von 23,33 auf Tradegate (19. August 2025, 11:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um -4,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,91 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 169,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 82,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 214,00EUR was eine Bandbreite von -11,88 %/+129,98 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
