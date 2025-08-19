Deutliche Mehrheit der Deutschen hat Nachholbedarf in Sachen Finanzwissen

Nürnberg (ots) -



- Fast zwei Drittel kennen sich mit Geldthemen nicht gut aus

- Insbesondere jungen und älteren Menschen fehlen Kenntnisse



Die Finanzbildung der Deutschen lässt oft zu wünschen übrig. Nur 36 Prozent

schätzen ihr eigenes Wissen über Geldanlage, Kredite, Altersvorsorge & Co. als

gut oder sehr gut ein. Insbesondere junge und ältere Menschen haben

Wissenslücken. So bewerten 32 Prozent der 50- bis 79-Jährigen und 34 Prozent der

18- bis 29-Jährigen die eigene Finanzkompetenz als mindestens gut. Bei den 30-

bis 49-Jährigen sind es dagegen 41 Prozent. Das sind Ergebnisse der

repräsentativen Studie "TeamBank-Liquiditätsbarometer".





Im Geschlechtervergleich liegen Frauen deutlich zurück. So bewerten 26 Prozent

von ihnen ihre Finanzkenntnisse als gut oder sehr gut, während es bei den

Männern 46 Prozent sind. Darüber hinaus wächst die Finanzkompetenz mit dem

Einkommen. So schätzen nur 19 Prozent der Befragten mit einem

Haushaltsnettoeinkommen von unter 1.000 Euro pro Monat ihr Wissen in Geldfragen

als gut oder sehr gut ein. Bei denjenigen, die mehr als 4.000 Euro zur Verfügung

haben, sind es dagegen 58 Prozent.



Rücklagen für Notfälle häufig unzureichend



Ein wichtiger Baustein für die eigene finanzielle Unabhängigkeit ist eine

ausreichende Rücklage für Notfälle. Doch wenn die Waschmaschine kaputt geht oder

das Auto repariert werden muss, haben 47 Prozent der Deutschen weniger als 2.000

Euro zur Verfügung. Bei 22 Prozent sind es sogar weniger als 500 Euro, sechs

Prozent haben gar keine Ersparnisse. 27 Prozent können hingegen für unerwartete

Ausgaben auf 5.000 Euro und mehr zurückgreifen - ein Anstieg um fünf

Prozentpunkte gegenüber Juli 2024.



Eine Möglichkeit, finanzielle Engpässe zu überbrücken, sind Finanzierungen. 78

Prozent der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger haben zumindest eine Variante

davon bereits in Anspruch genommen. Vor allem ältere Menschen nutzen

Finanzierungen. 81 Prozent der 50- bis 79-Jährigen haben bereits darauf

zurückgegriffen, aber nur 66 Prozent der 18- bis 29-Jährigen.



Am weitesten verbreitet ist mit 47 Prozent der Kauf auf Rechnung - ein Anstieg

von neun Prozentpunkten gegenüber dem Juli 2024. Es folgen der Ratenkredit und

das Darlehen mit jeweils 34 Prozent - ein Plus von sechs Prozentpunkten. Ob

Kredit, Ratenkauf oder Darlehen: Die Befragten sind sich ihrer Verantwortung

bewusst. 63 Prozent nutzen Finanzierungen nur in wichtigen Ausnahmefällen. Das

sind sieben Prozentpunkte mehr als im Juli 2024. Weitere 47 Prozent nehmen nur

Kredite auf, für die sie ausreichend abgesichert sind - ein Anstieg um vier

Prozentpunkte.



Hintergrundinformationen:



Die Studie "TeamBank-Liquiditätsbarometer" untersucht seit dem Jahr 2013

Liquidität und Konsumverhalten der deutschen Bevölkerung. Von Februar bis März

2025 befragte das Marktforschungsinstitut YouGov im Auftrag der TeamBank AG

3.050 Personen im Alter zwischen 18 und 79 Jahren online.



Eine Infografik zur Studie steht unter https://www.teambank.de/medien/presse/

zur Verfügung.



TeamBank AG - Ein Unternehmen der DZ BANK Gruppe



Die TeamBank AG ist mit easyCredit in Deutschland bzw. der faire Credit in

Österreich das Kompetenzzentrum für Liquiditätsmanagement der

Genossenschaftsbanken. Mit dem Anspruch, ihr Angebot gemeinsam mit dem Kunden zu

entwickeln, hat die TeamBank Kundenzentrierung als Prämisse, nicht nur für ihre

Produkte und Services, sondern auch für ihre Aufbau- und Ablauforganisation

definiert.



Ergänzend zur Liquiditätsbegleitung bietet die TeamBank mit dem

medienbruchfreien Bezahlverfahren easyCredit-Ratenkauf sowie easyCredit-Rechnung

maßgeschneiderte Lösungen im Bereich Embedded Finance für den Handel.



