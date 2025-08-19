    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    ALDI macht's möglich

    Erneute Preissenkung bei Orangensaft (FOTO)

    Essen/Mülheim an der Ruhr (ots) - ALDI senkt erneut als erster
    Lebensmitteleinzelhändler Orangensaft dauerhaft im Preis. Ab dem 19. August
    kostet beispielsweise der RIO D´DORO Orangensaft Premium Direktsaft nur 2,65
    Euro statt 2,99 Euro. Damit bleibt ALDI seinem Versprechen als Preisführer treu
    und gibt Einsparungen, wo immer möglich, direkt an die Kundinnen und Kunden
    weiter.

    Insbesondere die ALDI Eigenmarken bieten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis
    und stellen oft eine günstige sowie qualitativ bessere Alternative zu anderen
    Marken dar. Die Kundinnen und Kunden können sich dabei jederzeit auf das ALDI
    Tiefpreisversprechen verlassen.

    Bei diesen Produkten können ALDI Kundinnen und Kunden bis zu 11 Prozent sparen:

    - RIO D'ORO Direktsaft Premium Orangensaft, 1-Liter-Packung für nur 2,65 Euro
    statt 2,99 Euro (-11 Prozent)
    - RIO D'ORO Orangen-Nektar, 1,5-Liter-Flasche für nur 1,79 Euro statt 1,99 Euro
    (-10 Prozent)
    - RIO D'ORO Orangensaft, 1-Liter-Flasche für nur 1,99 Euro statt 2,19 Euro (-9
    Prozent)

