Erneute Preissenkung bei Orangensaft (FOTO)

Essen/Mülheim an der Ruhr (ots) - ALDI senkt erneut als erster

Lebensmitteleinzelhändler Orangensaft dauerhaft im Preis. Ab dem 19. August

kostet beispielsweise der RIO D´DORO Orangensaft Premium Direktsaft nur 2,65

Euro statt 2,99 Euro. Damit bleibt ALDI seinem Versprechen als Preisführer treu

und gibt Einsparungen, wo immer möglich, direkt an die Kundinnen und Kunden

weiter.



Insbesondere die ALDI Eigenmarken bieten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis

und stellen oft eine günstige sowie qualitativ bessere Alternative zu anderen

Marken dar. Die Kundinnen und Kunden können sich dabei jederzeit auf das ALDI

Tiefpreisversprechen verlassen.





Bei diesen Produkten können ALDI Kundinnen und Kunden bis zu 11 Prozent sparen:



- RIO D'ORO Direktsaft Premium Orangensaft, 1-Liter-Packung für nur 2,65 Euro

statt 2,99 Euro (-11 Prozent)

- RIO D'ORO Orangen-Nektar, 1,5-Liter-Flasche für nur 1,79 Euro statt 1,99 Euro

(-10 Prozent)

- RIO D'ORO Orangensaft, 1-Liter-Flasche für nur 1,99 Euro statt 2,19 Euro (-9

Prozent)



