Erneute Preissenkung bei Orangensaft (FOTO)
Essen/Mülheim an der Ruhr (ots) - ALDI senkt erneut als erster
Lebensmitteleinzelhändler Orangensaft dauerhaft im Preis. Ab dem 19. August
kostet beispielsweise der RIO D´DORO Orangensaft Premium Direktsaft nur 2,65
Euro statt 2,99 Euro. Damit bleibt ALDI seinem Versprechen als Preisführer treu
und gibt Einsparungen, wo immer möglich, direkt an die Kundinnen und Kunden
weiter.
Insbesondere die ALDI Eigenmarken bieten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis
und stellen oft eine günstige sowie qualitativ bessere Alternative zu anderen
Marken dar. Die Kundinnen und Kunden können sich dabei jederzeit auf das ALDI
Tiefpreisversprechen verlassen.
Bei diesen Produkten können ALDI Kundinnen und Kunden bis zu 11 Prozent sparen:
- RIO D'ORO Direktsaft Premium Orangensaft, 1-Liter-Packung für nur 2,65 Euro
statt 2,99 Euro (-11 Prozent)
- RIO D'ORO Orangen-Nektar, 1,5-Liter-Flasche für nur 1,79 Euro statt 1,99 Euro
(-10 Prozent)
- RIO D'ORO Orangensaft, 1-Liter-Flasche für nur 1,99 Euro statt 2,19 Euro (-9
Prozent)
