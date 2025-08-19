Morgan Stanley: Diese Dividenden-Champions haben ihre Ausschüttungen erhöht

Allerdings sind nicht alle Dividendenzahler sicher und lukrativ. Ungewöhnlich hohe Dividendenrenditen können ein Anzeichen dafür sein, dass der Aktienkurs einem Abwärtstrend folgt. Nicht nachhaltige Dividenden können letztendlich gekürzt werden, wenn ein Unternehmen in schwierige Zeiten gerät.

Auch nahe der Rekordstände an der Wall Street bleiben Dividendenzahler mit jüngst erhöhten Ausschüttungen ein Stabilitätsanker. Wie Morgan-Stanley-Stratege Todd Castagno betont, tragen Dividenden in Phasen hoher Bewertungen zu einer höheren Gesamtrendite bei, dämpfen Schwankungen und sind insbesondere bei nachlassendem Wachstum und fallenden Zinsen attraktiv.

Castagno und sein Team filterten den Russell 1000 nach Aktien mit einer Dividendenrendite von mindestens 0,25 Prozent und Erhöhungen von mindestens 15 Prozent pro Quartal über die vergangenen zwölf Monate. Zuerst hatte CNBC darüber berichtet.

Quellen: CNBC; Morgan Stanley, FactSet (Stand:18.08).

Für Oracle spricht das im Juni besser als erwartet ausgefallene vierte Fiskalquartal sowie der Ausblick von CEO Safra Catz auf einen Umsatz von mehr als 67 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2026, während der LSEG-Konsens bei 65,18 Milliarden US-Dollar liegt. Mizuho erhöhte das Kursziel von 245 auf 300 US-Dollar und sieht Oracle dank einer kompletten KI-Angebotspalette strukturell im Vorteil. 29 von 42 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie. Das durchschnittliche Kursziel von 247,23 US-Dollar signalisiert jedoch nur einen begrenzten Spielraum gegenüber den zuletzt erzielten 249,07 US-Dollar.

Bei American Homes 4 Rent steht einer Rendite von 3,5 Prozent ein Jahressaldo von −7,8 Prozent gegenüber. Mizuho belässt die Einstufung auf "Outperform" und senkt das Kursziel auf 36 von 38 US-Dollar. Der REIT hat seine FFO-Prognose für das Jahr 2025 auf einen Midpoint von 1,86 US-Dollar je Aktie angehoben, gestützt von besseren Entwicklungsrenditen. 13 von 24 Analysten empfehlen den Kauf. Der Konsens unterstellt ein Aufwärtspotenzial von rund 18 Prozent.

T-Mobile US kommt seit Jahresbeginn auf 16,1 Prozent und eine Rendite von 1,4 Prozent. Morgan Stanley bleibt mit "Übergewichten" positiv und hat das Ziel im Juli zur Berücksichtigung des Überhangs aus Sekundärplatzierungen von 280 auf 265 US-Dollar reduziert. 18 von 31 Analysten empfehlen den Kauf, der Konsens impliziert ein weiteres Potenzial von etwa 5 Prozent. Damit untermauert die Auswertung die These, dass steigende Dividenden in einem teuren Markt Puffer und Renditebaustein zugleich liefern, solange die Ausschüttungen durch robuste Cashflows abgesichert sind.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



