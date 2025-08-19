Southern Cross Gold gibt Handel am OTCQX Best Market bekannt

19. August 2025 - Vancouver, Kanada, und Melbourne, Australien – Southern Cross Gold Consolidated Ltd („SXGC”, „SX2” oder das „Unternehmen”) (- https://www.commodity-tv.com/play/southern-cross-gold-200000m-drill-pr ... -) (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt:MV3.F) gibt bekannt, dass seine Stammaktien für den Handel am OTCQX Best Market zugelassen wurden. Die Aktien des Unternehmens werden am 19. August 2025 unter dem bestehenden Tickersymbol „SXGCF“ mit Beginn des Handels starten. Die Aktionäre müssen keine Maßnahmen ergreifen.

Der OTCQX-Markt ist die höchste Stufe der OTC-Märkte, an denen mehr als 12.000 US-amerikanische und internationale Wertpapiere gehandelt werden. Der Handel an der OTCQX erhöht die Sichtbarkeit und Zugänglichkeit für US-Investoren. Die Stammaktien des Unternehmens werden weiterhin an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol „SXGC“ und an der Australian Securities Exchange unter dem Symbol „SX2“ gehandelt.

Michael Hudson, President und CEO, erklärt: „Der Handel am OTCQX Best Market ist ein entscheidender Moment für Southern Cross Gold. Der Wechsel vom Pink Market, wo 10 % unseres weltweiten Handelsvolumens erzielt wurden, zum OTCQX öffnet die Tür für eine deutlich stärkere Beteiligung von US-Investoren.

Mit dem Handel von SXG an der ASX, der TSX und der OTCQX haben wir einen echten Rund-um-die-Uhr-Handel an den wichtigsten Bergbau-Investmentmärkten der Welt erreicht. Diese globale Plattform verbindet australische Investoren, die unsere lokalen Vorteile verstehen, kanadische Investoren mit fundiertem Bergbau-Know-how und bietet nun auch US-Investoren, die sich in kritische Mineralien und außergewöhnliche Goldgehalte engagieren möchten, einen verbesserten Zugang.

Sunday Creek hat außergewöhnliche Ergebnisse erzielt – 66 Abschnitte mit mehr als 100 g/t AuEq x m aus nur 88 km Bohrungen – und sich damit als eine der bedeutendsten Gold-Antimon-Entdeckungen der westlichen Welt etabliert. Unsere Aufnahme in das US Defense Industrial Base Consortium unterstreicht die strategische Bedeutung dieses Dual-Metall-Vorkommens, insbesondere angesichts der entscheidenden Rolle von Antimon in Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen.

Die Notierung an der OTCQX beseitigt Hindernisse, die bisher den Zugang für US-Investoren einschränkten, und sorgt für eine bessere Liquidität und eine breitere Abdeckung durch Broker. Mit unserer starken Cash-Position und dem laufenden aggressiven 200 km-Bohrprogramm freuen wir uns darauf, mit einer erweiterten US-Investorenbasis in Kontakt zu treten, während wir diese Weltklasse-Entdeckung nur 60 km von Melbourne entfernt vorantreiben.“

Der OTCQX-Markt ist für etablierte, investorenorientierte US-amerikanische und internationale Unternehmen konzipiert. Um sich für den OCTQX zu qualifizieren, müssen Unternehmen hohe finanzielle Standards erfüllen, bewährte Unternehmensführungsgrundsätze befolgen und die Einhaltung der geltenden Wertpapiergesetze nachweisen. Der Aufstieg in den OTCQX-Markt ist ein wichtiger Meilenstein für Unternehmen, da sie damit ihre Qualifikationen unter Beweis stellen und ihre Sichtbarkeit bei US-Investoren erhöhen können.

Über Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSXV:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF)

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. kontrolliert das Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek, das 60 km nördlich von Melbourne (Australien) liegt. Sunday Creek hat sich zu einer der bedeutendsten Gold- und Antimon-Entdeckungen der westlichen Welt entwickelt, mit außergewöhnlichen Bohrergebnissen, darunter 66 Abschnitte mit mehr als 100 g/t AuEq x m aus nur 88 km Bohrungen. Die Mineralisierung folgt einer „Golden Ladder”-Struktur über eine Streichlänge von 12 km, deren Kontinuität von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 1.100 m bestätigt wurde.

Der strategische Wert von Sunday Creek wird durch sein duales Metallprofil erhöht, wobei Antimon neben Gold etwa 20 % des In-situ-Wertes ausmacht. Dies hat nach den Exportbeschränkungen Chinas für Antimon, einem wichtigen Metall für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen, an Bedeutung gewonnen. Süd- Durch die Aufnahme von Cross in das US-amerikanische Defense Industrial Base Consortium (DIBC) und die damit verbundenen Gesetzesänderungen in Australien positioniert sich das Unternehmen als potenzieller wichtiger westlicher Antimonlieferant. Wichtig ist, dass Sunday Creek in erster Linie auf der Grundlage der Goldwirtschaft entwickelt werden kann, wodurch die mit Antimon verbundenen Risiken reduziert werden und gleichzeitig das strategische Versorgungspotenzial erhalten bleibt.

Die technischen Fundamentaldaten stärken das Investitionsargument zusätzlich: Vorläufige metallurgische Arbeiten zeigen eine nicht feuerfeste Mineralisierung, die für die konventionelle Verarbeitung geeignet ist, sowie Goldausbeuten von 92 bis 96 % durch Schwerkraft und Flotation.

Mit einer starken Cash-Position, über 1.000 Hektar strategischem Grundbesitz und einem umfangreichen 60 km umfassenden Bohrprogramm, das bis zum dritten Quartal 2025 geplant ist, ist SXGC gut positioniert, um diese weltweit bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung in einer erstklassigen Jurisdiktion voranzutreiben.

Diese Mitteilung wurde vom Vorstand von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

NI 43-101 Technischer Hintergrund und qualifizierte Person

Michael Hudson, President und CEO sowie Managing Director von SXGC und Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, und Kenneth Bush, Exploration Manager von SXGC und RPGeo (10315) des Australian Institute of Geoscientists, sind die gemäß NI 43-101 qualifizierten Personen. Sie haben den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, überprüft, verifiziert und genehmigt.

Analytische Proben werden an die Anlage von On Site Laboratory Services („On Site“) in Bendigo transportiert, die sowohl nach ISO 9001 als auch nach NATA-Qualitätssystemen arbeitet. Die Proben wurden vorbereitet und mittels Feuerprobe (PE01S-Methode; 25 g Charge) auf Gold analysiert, anschließend wurde der Goldgehalt in der Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät gemessen. Proben für die Multielementanalyse (BM011 und bei Bedarf Überbereichsmethoden) werden mittels Königswasseraufschluss und ICP-MS-Analyse untersucht. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold umfasst die systematische Einfügung von zertifizierten Standards mit bekanntem Gold- und Antimongehalt, Leerproben innerhalb der interpretierten mineralisierten Gesteinsproben und Viertelkern-Duplikate. Darüber hinaus fügt On Site Leerproben und Standards in den Analyseprozess ein.

SXGC ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in die Goldäquivalentberechnung („AuEq“) einfließen, angesichts der aktuellen geochemischen Erkenntnisse, der historischen Produktionsstatistiken und geologisch analoger Bergbaubetriebe ein angemessenes Potenzial für die Gewinnung und den Verkauf in Sunday Creek haben. In der Vergangenheit wurde das Erz aus Sunday Creek vor Ort aufbereitet oder zur Verarbeitung während des Ersten Weltkriegs in die 54 km nordwestlich des Projekts gelegene Costerfield-Mine transportiert. Der Costerfield-Minenkorridor, der sich heute im Besitz von Mandalay Resources Ltd befindet, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Mandalay Q3 2021 Ergebnisse) und war 2020 die sechsthöchste Untertage-Mine weltweit und einer der fünf größten Antimonproduzenten weltweit.

SXGC hält es für angemessen, in seiner Pressemitteilung zu den Mineralreserven und -ressourcen zum Jahresende 2024 vom 20. Februar 2025 dieselben Goldäquivalentvariablen wie Mandalay Resources Ltd zu verwenden. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalenzformel wurde anhand der Produktionskosten von Costerfield für 2024 unter Zugrundelegung eines Goldpreises von 2.500 US-Dollar pro Unze, eines Antimonpreises von 19.000 US-Dollar pro Tonne und einer Metallausbeute für das Gesamtjahr 2024 von 91 % für Gold und 92 % für Antimon berechnet und lautet wie folgt:

???? = ?? (? /? ) + 2,39 ×?? (%)

Basierend auf den neuestesten Berechnungen für Costerfield und angesichts der ähnlichen geologischen Merkmale und der historischen Aufbereitung der Sunday Creek-Mineralisierung in Costerfield hält SXGC einen???? = ?? (? /? ) + 2,39 ×?? (%) für angemessen, um die ersten Explorationsziele für die Gold-Antimon-Mineralisierung in Sunday Creek festzulegen.

Erklärung einer kompetenten Person gemäß JORC

Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf neue Explorationsergebnisse in diesem Bericht beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Kenneth Bush und Herrn Michael Hudson zusammengestellt wurden. Herr Bush ist Mitglied des Australian Institute of Geoscientists, registrierter professioneller Geologe und Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, und Herr Hudson ist Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Bush und Herr Hudson verfügen jeweils über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte sowie die durchgeführten Aktivitäten, um als kompetente Personen im Sinne der Definition „ ” (Kompetente Personen für die Meldung von Explorationsergebnissen, Mineralressourcen und Mineralreserven) in der Ausgabe 2012 des Joint Ore Reserves Committee (JORC) Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (Australasiatischer Kodex für die Meldung von Explorationsergebnissen, Mineralressourcen und Mineralreserven) zu gelten. Herr Bush ist Explorationsmanager und Herr Hudson ist Präsident, CEO und Geschäftsführer von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. Beide stimmen der Aufnahme der auf ihren Informationen basierenden Angaben in den vorliegende Form und Kontext in den Bericht zu.

Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf frühere Explorationsergebnisse beziehen, stammen aus dem unabhängigen geologischen Bericht vom 11. Dezember 2024, der mit Zustimmung des kompetenten Sachverständigen, Herrn Steven Tambanis, veröffentlicht wurde. Der Bericht ist im Prospekt des Unternehmens vom 11. Dezember 2024 enthalten und unter www.asx.com.au unter dem Code „SX2” verfügbar. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Marktmitteilung enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen wesentlich beeinflussen. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext der Feststellungen der kompetenten Personen in Bezug auf den Bericht gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die im ursprünglichen Dokument/in der ursprünglichen Mitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext, in denen die Ergebnisse der kompetenten Person dargestellt sind, gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mariana Bermudez – Corporate Secretary – Kanada

mbermudez@chasemgt.com oder +1 604 685 9316

Geschäftsstelle: 1305 – 1090 West Georgia Street Vancouver, BC, V6E 3V7, Kanada

Nicholas Mead – Corporate Development

info@southerncrossgold.com oder +61 415 153 122

Justin Mouchacca, Company Secretary - Australia

jm@southerncrossgold.com.au oder +61 3 8630 3321

Niederlassung: Level 21, 459 Collins Street, Melbourne, VIC, 3000, Australien

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und Annahmen und können daher von den tatsächlichen Ergebnissen und zukünftigen Ereignissen erheblich abweichen. Sie werden daher darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle Aussagen, die keine Aussagen über aktuelle oder historische Fakten sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Wörter oder Ausdrücke wie „vorgeschlagen“, „wird“, „vorbehaltlich“, „in naher Zukunft“, „im Falle“, „würde“, „erwarten“, „bereit“ und andere ähnliche Wörter oder Ausdrücke. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten aktuellen Erwartungen abweichen, gehören allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten, die Lage der Kapitalmärkte, unvorhergesehene Ereignisse, Entwicklungen oder Faktoren, die dazu führen, dass die Erwartungen, Annahmen und anderen Faktoren letztlich unzutreffend oder irrelevant sind, sowie andere Risiken, die in den bei den kanadischen oder australischen Wertpapieraufsichtsbehörden (unter dem Code SX2) eingereichten Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie in den Unterlagen, die das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada oder Australien (unter dem Code SX2) eingereicht hat und die für das Unternehmen in Kanada unter www.sedarplus.ca oder in Australien unter www.asx.com.au (unter dem Code SX2) verfügbar sind. Die Dokumente sind auch unter www.southerncrossgold.com verfügbar. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab, sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

