aDvens stellt neuen EDR-Assessment-Service vor
München (ots) - aDvens, eines der führenden unabhängigen Unternehmen für
Cybersicherheit in Europa, bietet ab sofort einen innovativen
EDR-Assessment-Service an. Damit können Organisationen und Unternehmen Stärken
und Schwächen ihrer eingesetzten Endpoint Detection & Response (EDR)-Lösung
identifizieren.
Den Status der eingesetzten EDR-Lösung ermittelt aDvens (https://www.advens.de)
in drei Schritten. Im ersten Schritt erfolgt eine Angriffssimulation. In
realistischen Szenarien wird unter Zuhilfenahme von "entschärfter" Schadsoftware
die Abwehrfähigkeit der EDR-Lösung getestet. Es folgt eine Übersicht, welche
Schritte des Angriffs verhindert werden konnten, aber auch, welche erfolgreich
ausgeführt wurden. In einem dritten Schritt erhalten Unternehmen einen
ausführlichen Bericht mit konkreten Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der
EDR- und Gateway-Konfiguration.
Ihre Vorteile des Assessments:
- Umfassender Einblick in die Leistungsfähigkeit Ihrer EDR-Lösung
- Executive Summary der wichtigsten Ergebnisse
- Eine detaillierte Übersicht aller nicht abgewehrten Angriffe
- Empfehlungen zur Optimierung Ihres EDR und Ihrer Gateways
- Optional : Sigma-Regeln für eine verbesserte Erkennung
Für den EDR-Assessment-Service stehen drei Optionen zur Verfügung: Das Core
Assessment, das Basic Assessment, das zusätzlich eine Überprüfung des Mail- und
Web-Gateways umfasst, sowie das Advanced Assessment, das zudem das Lateral
Movement abdeckt. Preise sowie weitere Informationen finden Sie hier
(https://info.advens.com/de/unlock-your-edrs-full-potential) .
Über aDvens
aDvens ist ein führendes, unabhängiges europäisches Unternehmen für
Cybersicherheit. Seit seiner Gründung im Jahr 2000 ist der Name des Unternehmens
sein Leitbild. aDvens steht für "Together and Ahead" ("Gemeinsam und voraus").
Seine Mission ist es, öffentliche und private Organisationen vor
Cyberbedrohungen zu schützen - und das rund um die Uhr. Das Unternehmen
beschäftigt über 600 Mitarbeiter:innen und ist in Frankreich, Deutschland,
Spanien und Italien präsent. aDvens bietet Managed Detection & Response Services
(SOC-as-a-Service) und ausgewählte Beratungsleistungen im Bereich Cybersecurity
und OT Security. aDvens ist als qualifizierter APT-Response-Dienstleister beim
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gelistet.
Pressekontakt:
Schwartz Public Relations GmbH
Florian Stark
Sendlinger Straße 42A
D-80331 München
Tel.: +49(0)8921187166
E-Mail: mailto:advens@schwartzpr.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180001/6099651
OTS: aDvens GmbH
