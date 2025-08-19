aDvens stellt neuen EDR-Assessment-Service vor

München (ots) - aDvens, eines der führenden unabhängigen Unternehmen für

Cybersicherheit in Europa, bietet ab sofort einen innovativen

EDR-Assessment-Service an. Damit können Organisationen und Unternehmen Stärken

und Schwächen ihrer eingesetzten Endpoint Detection & Response (EDR)-Lösung

identifizieren.



Den Status der eingesetzten EDR-Lösung ermittelt aDvens (https://www.advens.de)

in drei Schritten. Im ersten Schritt erfolgt eine Angriffssimulation. In

realistischen Szenarien wird unter Zuhilfenahme von "entschärfter" Schadsoftware

die Abwehrfähigkeit der EDR-Lösung getestet. Es folgt eine Übersicht, welche

Schritte des Angriffs verhindert werden konnten, aber auch, welche erfolgreich

ausgeführt wurden. In einem dritten Schritt erhalten Unternehmen einen

ausführlichen Bericht mit konkreten Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der

EDR- und Gateway-Konfiguration.





Ihre Vorteile des Assessments:



- Umfassender Einblick in die Leistungsfähigkeit Ihrer EDR-Lösung

- Executive Summary der wichtigsten Ergebnisse

- Eine detaillierte Übersicht aller nicht abgewehrten Angriffe

- Empfehlungen zur Optimierung Ihres EDR und Ihrer Gateways

- Optional : Sigma-Regeln für eine verbesserte Erkennung



Für den EDR-Assessment-Service stehen drei Optionen zur Verfügung: Das Core

Assessment, das Basic Assessment, das zusätzlich eine Überprüfung des Mail- und

Web-Gateways umfasst, sowie das Advanced Assessment, das zudem das Lateral

Movement abdeckt. Preise sowie weitere Informationen finden Sie hier

(https://info.advens.com/de/unlock-your-edrs-full-potential) .



Über aDvens



aDvens ist ein führendes, unabhängiges europäisches Unternehmen für

Cybersicherheit. Seit seiner Gründung im Jahr 2000 ist der Name des Unternehmens

sein Leitbild. aDvens steht für "Together and Ahead" ("Gemeinsam und voraus").

Seine Mission ist es, öffentliche und private Organisationen vor

Cyberbedrohungen zu schützen - und das rund um die Uhr. Das Unternehmen

beschäftigt über 600 Mitarbeiter:innen und ist in Frankreich, Deutschland,

Spanien und Italien präsent. aDvens bietet Managed Detection & Response Services

(SOC-as-a-Service) und ausgewählte Beratungsleistungen im Bereich Cybersecurity

und OT Security. aDvens ist als qualifizierter APT-Response-Dienstleister beim

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gelistet.



