    aDvens stellt neuen EDR-Assessment-Service vor

    München (ots) - aDvens, eines der führenden unabhängigen Unternehmen für
    Cybersicherheit in Europa, bietet ab sofort einen innovativen
    EDR-Assessment-Service an. Damit können Organisationen und Unternehmen Stärken
    und Schwächen ihrer eingesetzten Endpoint Detection & Response (EDR)-Lösung
    identifizieren.

    Den Status der eingesetzten EDR-Lösung ermittelt aDvens (https://www.advens.de)
    in drei Schritten. Im ersten Schritt erfolgt eine Angriffssimulation. In
    realistischen Szenarien wird unter Zuhilfenahme von "entschärfter" Schadsoftware
    die Abwehrfähigkeit der EDR-Lösung getestet. Es folgt eine Übersicht, welche
    Schritte des Angriffs verhindert werden konnten, aber auch, welche erfolgreich
    ausgeführt wurden. In einem dritten Schritt erhalten Unternehmen einen
    ausführlichen Bericht mit konkreten Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der
    EDR- und Gateway-Konfiguration.

    Ihre Vorteile des Assessments:

    - Umfassender Einblick in die Leistungsfähigkeit Ihrer EDR-Lösung
    - Executive Summary der wichtigsten Ergebnisse
    - Eine detaillierte Übersicht aller nicht abgewehrten Angriffe
    - Empfehlungen zur Optimierung Ihres EDR und Ihrer Gateways
    - Optional : Sigma-Regeln für eine verbesserte Erkennung

    Für den EDR-Assessment-Service stehen drei Optionen zur Verfügung: Das Core
    Assessment, das Basic Assessment, das zusätzlich eine Überprüfung des Mail- und
    Web-Gateways umfasst, sowie das Advanced Assessment, das zudem das Lateral
    Movement abdeckt. Preise sowie weitere Informationen finden Sie hier
    (https://info.advens.com/de/unlock-your-edrs-full-potential) .

    Über aDvens

    aDvens ist ein führendes, unabhängiges europäisches Unternehmen für
    Cybersicherheit. Seit seiner Gründung im Jahr 2000 ist der Name des Unternehmens
    sein Leitbild. aDvens steht für "Together and Ahead" ("Gemeinsam und voraus").
    Seine Mission ist es, öffentliche und private Organisationen vor
    Cyberbedrohungen zu schützen - und das rund um die Uhr. Das Unternehmen
    beschäftigt über 600 Mitarbeiter:innen und ist in Frankreich, Deutschland,
    Spanien und Italien präsent. aDvens bietet Managed Detection & Response Services
    (SOC-as-a-Service) und ausgewählte Beratungsleistungen im Bereich Cybersecurity
    und OT Security. aDvens ist als qualifizierter APT-Response-Dienstleister beim
    Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gelistet.

    Pressekontakt:

    Schwartz Public Relations GmbH
    Florian Stark
    Sendlinger Straße 42A
    D-80331 München
    Tel.: +49(0)8921187166
    E-Mail: mailto:advens@schwartzpr.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180001/6099651
    OTS: aDvens GmbH




