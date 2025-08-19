FCR Immobilien: Erfolgsstory setzt sich 2025 fort!
Die FCR Immobilien AG glänzt im ersten Halbjahr 2025 mit beeindruckenden Finanzkennzahlen. Ein EBT von 4,0 Mio. Euro und ein FFO von 3,9 Mio. Euro unterstreichen die Stabilität des Unternehmens. Die Eigenkapitalquote stieg auf 33,7 %, was die Bilanzstruktur weiter stärkt. Mit einer Vermietungsquote von 94,2 % und einer WAULT von 5,9 Jahren zeigt das Portfolio seine Stärke. Der Vermietungsumsatz erreichte 15,6 Mio. Euro, während die Finanzaufwendungen auf 6,3 Mio. Euro reduziert wurden. Der Marktwert des Portfolios beträgt 392 Mio. Euro, und der NAV stieg auf 161,5 Mio. Euro. FCR Immobilien AG plant, die positive Entwicklung fortzusetzen und das Portfolio weiter zu stärken.
- FCR Immobilien AG erzielte im ersten Halbjahr 2025 ein EBT von 4,0 Mio. Euro und einen FFO von 3,9 Mio. Euro, was die Stabilität des Unternehmens unterstreicht.
- Die Eigenkapitalquote wurde auf 33,7 % erhöht, was eine Verbesserung der Bilanzstruktur darstellt.
- Das Immobilienportfolio der FCR Immobilien AG weist eine Vermietungsquote von 94,2 % und eine durchschnittliche gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge (WAULT) von 5,9 Jahren auf.
- Der Umsatz aus der Vermietung betrug 15,6 Mio. Euro, während die Finanzaufwendungen auf 6,3 Mio. Euro gesenkt werden konnten.
- Der Marktwert des Immobilienportfolios beträgt 392 Mio. Euro, und der Net Asset Value (NAV) stieg auf 161,5 Mio. Euro.
- FCR Immobilien AG plant, ihre profitable Entwicklung im zweiten Halbjahr 2025 fortzusetzen und setzt auf aktives Asset Management zur weiteren Stärkung des Portfolios.
Der nächste wichtige Termin, Halbjahresfinanzbericht 2025, bei FCR Immobilien ist am 30.09.2025.
Der Kurs von FCR Immobilien lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,44 % im
Minus.
