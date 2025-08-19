105 0 Kommentare FCR Immobilien: Erfolgsstory setzt sich 2025 fort!

Die FCR Immobilien AG glänzt im ersten Halbjahr 2025 mit beeindruckenden Finanzkennzahlen. Ein EBT von 4,0 Mio. Euro und ein FFO von 3,9 Mio. Euro unterstreichen die Stabilität des Unternehmens. Die Eigenkapitalquote stieg auf 33,7 %, was die Bilanzstruktur weiter stärkt. Mit einer Vermietungsquote von 94,2 % und einer WAULT von 5,9 Jahren zeigt das Portfolio seine Stärke. Der Vermietungsumsatz erreichte 15,6 Mio. Euro, während die Finanzaufwendungen auf 6,3 Mio. Euro reduziert wurden. Der Marktwert des Portfolios beträgt 392 Mio. Euro, und der NAV stieg auf 161,5 Mio. Euro. FCR Immobilien AG plant, die positive Entwicklung fortzusetzen und das Portfolio weiter zu stärken.

