YU7-Hype! Xiaomi zündet Gewinn-Rakete

Treiber des Wachstums war das Elektroautogeschäft. Nach dem Debüt des SUV YU7 Ende Juni meldete Xiaomi für das zweite Quartal Auslieferungen von 81.302 Fahrzeugen, womit das Unternehmen im ersten Halbjahr auf über 157.000 Einheiten kam. Die Nachfrage nach dem Modell übersteigt das Angebot deutlich, die Wartezeiten liegen bei mehr als einem Jahr. Mitgründer Lei Jun erklärte, das Automobilprojekt werde "in der zweiten Hälfte dieses Jahres Gewinn abwerfen". Ziel sei es, langfristig in die Top 5 der weltweiten Autobauer aufzusteigen und Konkurrenten wie Tesla und BYD herauszufordern.

Xiaomi hat im zweiten Quartal einen kräftigen Umsatz- und Gewinnsprung gemeldet und damit die Erwartungen übertroffen. Der Umsatz stieg um 30,5 Prozent auf 116 Milliarden Yuan (16,2 Milliarden US-Dollar) und lag damit leicht über den Analystenschätzungen von 115 Milliarden Yuan. Der bereinigte Nettogewinn kletterte um 75,4 Prozent auf 10,8 Milliarden Yuan (1,54 Milliarden US-Dollar), während Bloomberg von einem annähernd verdoppelten Gewinn von 11,9 Milliarden Yuan berichtete. Die Bruttomarge lag bei 11,5 Prozent.

Gleichzeitig bleibt das Smartphone-Geschäft unter Druck. Die weltweiten Auslieferungen sanken im Quartal auf 42,4 Millionen Einheiten. Xiaomi bot zusammen mit Apple und Huawei beim großen Shopping-Festival im Juni hohe Rabatte, was die Margen belastete. Auch die schwache Konsumkonjunktur drückte auf den Absatz. Dennoch konnte das Segment Internet der Dinge Marktanteile gewinnen, auch dank staatlicher Subventionen.

Bloomberg-Analysten Steven Tseng und Sean Chen sehen das Wachstum vor allem in den neuen Sparten: "Der Umsatz im Segment Smart EV und anderen neuen Initiativen könnte dank der weiteren Steigerung der Produktionskapazitäten um 11 Prozent gegenüber dem Vorquartal gestiegen sein." Die Bruttomarge im EV-Bereich habe sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert.

Xiaomi investiert parallel in Chips und Künstliche Intelligenz. Mit dem 3-Nanometer-Chip Xring O1 stellte das Unternehmen eigene Entwicklungen vor und kündigte Investitionen von sieben Milliarden US-Dollar in Halbleiter bis 2030 an. Trotz eines tödlichen Unfalls mit einer SU7-Limousine im März, der Aufsichtsbehörden zu strengeren Regeln für Fahrerassistenzsysteme veranlasste, blieb die Nachfrage hoch.

Die Aktie notierte zuletzt bei 52,40 Hongkong-Dollar, ein Minus von 1,2 Prozent. Seit Jahresbeginn haben die Titel jedoch bereits um 52 Prozent zugelegt. Xiaomis Marktwert ist inzwischen höher als von Wettbewerber BYD.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



