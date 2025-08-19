US-Justizministerium will Kongress Epstein-Akten übergeben

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung plant, Dokumente aus den Ermittlungen gegen den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein an den Kongress zu übergeben. Das Justizministerium habe den Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses informiert, dass es ab diesem Freitag anfangen werde, Unterlagen zur Verfügung zu stellen, hieß es in einer Stellungnahme des republikanischen Ausschussvorsitzenden, James Comer, vom Montag.

Das Ministerium verwahre zahlreiche Unterlagen: "Es wird einige Zeit dauern, bis alle Unterlagen vorliegen und die Identifizierung der Opfer sowie sämtliches Material über sexuellen Kindesmissbrauch geschwärzt sind", erklärte er. Damit kommt das Ministerium einer Anordnung Comers von Anfang August nach.