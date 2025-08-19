1235 wöchentliche Attacken auf deutsche Organisationen

Redwood City, Kalifornien (ots) - Check Point hat seinen Global Cyber Threats

Report für Juli 2025 veröffentlicht. Im Juli waren Unternehmen im globalen

Vergleich durchschnittlich 2011 Cyber-Angriffen pro Woche ausgesetzt. Das ist

ein Anstieg von drei Prozent gegenüber dem Vormonat und zehn Prozent gegenüber

dem Vorjahr. In Deutschland ist die Zahl wöchentlicher Cyber-Attacken pro

Organisation nur leicht um 0,1 Prozent auf 1235 gestiegen. Für den DACH-Raum ist

die Anzahl mit durchschnittlich 1356 leicht rückläufig um 4 Prozent.



Die Bedrohungslage variiert stark nach Region, verschärft sich jedoch in der

Tendenz. In Europa lag das Volumen der Angriffe liegt hinter anderen Regionen,

verzeichnete jedoch mit 15 Prozent den stärksten Anstieg von allen. Der

asiatisch-pazifische Raum (APAC) verzeichnete mit 3403 Angriffen pro

Organisation und Woche den höchsten Durchschnitt - ein Anstieg von drei Prozent

gegenüber dem Vorjahr. In Nordamerika gab es 2870 Angriffe pro Unternehmen, was

einem Anstieg von fünf Prozent entspricht.





Angriffe nach Sektoren: Bildungssektor weltweit unter Dauerbeschuss



In Deutschland waren die folgenden Bereiche und Wirtschaftssektoren am meisten

von Cyber-Angriffen betroffen:



1. Bildungswesen

2. Energie & Versorgung

3. Telekommunikation

4. Gesundheitswesen & Medizin

5. Informationstechnologie



Auch in der globalen Betrachtung sind einige Wirtschaftsbranchen weitaus stärker

betroffen als andere: An der Spitze der Liste steht auch hier der Bildungssektor

mit durchschnittlich 4248 Angriffen pro Organisation und somit der höchsten

absoluten Anzahl an Cyber-Angriffen pro Woche - ein Anstieg von elf Prozent

gegenüber dem Vorjahr. Der Telekommunikationssektor folgte mit 2769 Angriffen

pro Woche, was einem Anstieg von 24 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im

Jahr 2024 entspricht. Behörden lagen mit 2745 Angriffen pro Woche nicht weit

dahinter, ein Anstieg von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr.



Weitere Informationen finden Sie hier (https://blog.checkpoint.com/research/glob

al-cyber-threats-july-snapshot-of-an-accelerating-crisis/) .



