    1235 wöchentliche Attacken auf deutsche Organisationen

    Redwood City, Kalifornien (ots) - Check Point hat seinen Global Cyber Threats
    Report für Juli 2025 veröffentlicht. Im Juli waren Unternehmen im globalen
    Vergleich durchschnittlich 2011 Cyber-Angriffen pro Woche ausgesetzt. Das ist
    ein Anstieg von drei Prozent gegenüber dem Vormonat und zehn Prozent gegenüber
    dem Vorjahr. In Deutschland ist die Zahl wöchentlicher Cyber-Attacken pro
    Organisation nur leicht um 0,1 Prozent auf 1235 gestiegen. Für den DACH-Raum ist
    die Anzahl mit durchschnittlich 1356 leicht rückläufig um 4 Prozent.

    Die Bedrohungslage variiert stark nach Region, verschärft sich jedoch in der
    Tendenz. In Europa lag das Volumen der Angriffe liegt hinter anderen Regionen,
    verzeichnete jedoch mit 15 Prozent den stärksten Anstieg von allen. Der
    asiatisch-pazifische Raum (APAC) verzeichnete mit 3403 Angriffen pro
    Organisation und Woche den höchsten Durchschnitt - ein Anstieg von drei Prozent
    gegenüber dem Vorjahr. In Nordamerika gab es 2870 Angriffe pro Unternehmen, was
    einem Anstieg von fünf Prozent entspricht.

    Angriffe nach Sektoren: Bildungssektor weltweit unter Dauerbeschuss

    In Deutschland waren die folgenden Bereiche und Wirtschaftssektoren am meisten
    von Cyber-Angriffen betroffen:

    1. Bildungswesen
    2. Energie & Versorgung
    3. Telekommunikation
    4. Gesundheitswesen & Medizin
    5. Informationstechnologie

    Auch in der globalen Betrachtung sind einige Wirtschaftsbranchen weitaus stärker
    betroffen als andere: An der Spitze der Liste steht auch hier der Bildungssektor
    mit durchschnittlich 4248 Angriffen pro Organisation und somit der höchsten
    absoluten Anzahl an Cyber-Angriffen pro Woche - ein Anstieg von elf Prozent
    gegenüber dem Vorjahr. Der Telekommunikationssektor folgte mit 2769 Angriffen
    pro Woche, was einem Anstieg von 24 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im
    Jahr 2024 entspricht. Behörden lagen mit 2745 Angriffen pro Woche nicht weit
    dahinter, ein Anstieg von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr.

    Weitere Informationen finden Sie hier (https://blog.checkpoint.com/research/glob
    al-cyber-threats-july-snapshot-of-an-accelerating-crisis/) .

