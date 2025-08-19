Check Point veröffentlicht Global Cyber Threats Report für Juli 2025
1235 wöchentliche Attacken auf deutsche Organisationen
Redwood City, Kalifornien (ots) - Check Point hat seinen Global Cyber Threats
Report für Juli 2025 veröffentlicht. Im Juli waren Unternehmen im globalen
Vergleich durchschnittlich 2011 Cyber-Angriffen pro Woche ausgesetzt. Das ist
ein Anstieg von drei Prozent gegenüber dem Vormonat und zehn Prozent gegenüber
dem Vorjahr. In Deutschland ist die Zahl wöchentlicher Cyber-Attacken pro
Organisation nur leicht um 0,1 Prozent auf 1235 gestiegen. Für den DACH-Raum ist
die Anzahl mit durchschnittlich 1356 leicht rückläufig um 4 Prozent.
Die Bedrohungslage variiert stark nach Region, verschärft sich jedoch in der
Tendenz. In Europa lag das Volumen der Angriffe liegt hinter anderen Regionen,
verzeichnete jedoch mit 15 Prozent den stärksten Anstieg von allen. Der
asiatisch-pazifische Raum (APAC) verzeichnete mit 3403 Angriffen pro
Organisation und Woche den höchsten Durchschnitt - ein Anstieg von drei Prozent
gegenüber dem Vorjahr. In Nordamerika gab es 2870 Angriffe pro Unternehmen, was
einem Anstieg von fünf Prozent entspricht.
Angriffe nach Sektoren: Bildungssektor weltweit unter Dauerbeschuss
In Deutschland waren die folgenden Bereiche und Wirtschaftssektoren am meisten
von Cyber-Angriffen betroffen:
1. Bildungswesen
2. Energie & Versorgung
3. Telekommunikation
4. Gesundheitswesen & Medizin
5. Informationstechnologie
Auch in der globalen Betrachtung sind einige Wirtschaftsbranchen weitaus stärker
betroffen als andere: An der Spitze der Liste steht auch hier der Bildungssektor
mit durchschnittlich 4248 Angriffen pro Organisation und somit der höchsten
absoluten Anzahl an Cyber-Angriffen pro Woche - ein Anstieg von elf Prozent
gegenüber dem Vorjahr. Der Telekommunikationssektor folgte mit 2769 Angriffen
pro Woche, was einem Anstieg von 24 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im
Jahr 2024 entspricht. Behörden lagen mit 2745 Angriffen pro Woche nicht weit
dahinter, ein Anstieg von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Weitere Informationen finden Sie hier (https://blog.checkpoint.com/research/glob
al-cyber-threats-july-snapshot-of-an-accelerating-crisis/) .
Pressekontakt:
Kafka Kommunikation GmbH & Co. KG
Auf der Eierwiese 1
82031 Grünwald
Tel.: 089 74747058-0
mailto:info@kafka-kommunikation.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/14890/6099659
OTS: Check Point Software Technologies Ltd.
