Jabil - Aktie zeigt Schwäche - 19.08.2025

Die Jabil Aktie notiert aktuell bei 179,35€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,07 % nachgegeben, was einem Verlust von -5,68 € entspricht. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Jabil ist ein führender Anbieter von Fertigungsdienstleistungen, spezialisiert auf Elektronikfertigung und Supply-Chain-Management. Mit einem starken globalen Netzwerk und innovativen Lösungen bedient es diverse Branchen. Hauptkonkurrenten sind Flex und Foxconn. Jabils Stärke liegt in seiner breiten Branchenabdeckung und fortschrittlichen Technologien.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Jabil-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +22,14 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die Jabil Aktie damit um -4,38 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,70 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +31,54 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,15 % geändert.

Jabil Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,38 % 1 Monat -4,70 % 3 Monate +22,14 % 1 Jahr +90,40 %

Informationen zur Jabil Aktie

Es gibt 107 Mio. Jabil Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,29 Mrd.EUR wert.

Jabil Aktie jetzt kaufen?

Ob die Jabil Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Jabil Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.