    Immer mehr Menschen nutzen ChatGPT statt Amazon

    So verändert sich das Einkaufsverhalten (FOTO)

    Berlin (ots) - Die nächste Revolution im E-Commerce könnte ausgerechnet von
    ChatGPT kommen: Innerhalb der nächsten 180 bis 365 Tage könnte die KI Google als
    zweitgrößte Produktsuchplattform ablösen - und perspektivisch auch Amazon
    Konkurrenz machen, so die Prognose von E-Commerce-Experte Nicklas Spelmeyer.
    Erste Nutzer haben bereits Zugriff auf eine Beta-Version, mit der sich
    Produktfeeds direkt in ChatGPT integrieren lassen - inklusive direkter
    Shop-Verknüpfung.

    "Wer jetzt schon in die KI-Integration investiert, sichert sich Reichweite,
    bevor die Massen kommen", sagt Spelmeyer. In diesem Beitrag verrät er, wie
    ChatGPT das Online-Shopping verändert, welche Chancen Händler jetzt haben und
    warum Plattformen wie der TikTok Shop in Deutschland dagegen fast blass wirken.

    So revolutioniert ChatGPT das digitale Einkaufserlebnis

    ChatGPT, ein KI-basiertes Tool, hat innerhalb kürzester Zeit langjährige
    Gewohnheiten der Menschen bei Internetrecherchen verändert. Während es bisher
    üblich war, Suchmaschinen - häufig den Klassiker Google - zu beauftragen und die
    Ergebnisse anschließend auszuwerten, hat ChatGPT diese Aufgabe in rasantem Tempo
    übernommen. Das ist nicht weiter verwunderlich, denn dank der KI-Technologie
    können User ihre Anliegen so lange präzisieren und konkretisieren, bis ihnen das
    gewünschte Ergebnis direkt präsentiert wird.

    Nun zeichnet sich eine ähnliche Entwicklung auch beim Online-Shoppen ab. Hier
    waren in der Vergangenheit Amazon oder Google die führenden
    Suchmaschinenanbieter, doch bei den unter 40-Jährigen greifen bereits 35 Prozent
    der User nun auch für solche Anliegen zu ChatGPT. Der Online-Handel steht damit
    vor einer tiefgreifenden Veränderung, die Händler nicht verpassen sollten.

    Warum so viele User beim Online-Shopping auf ChatGPT setzen

    Die Vorzüge liegen auf der Hand: Künstliche Intelligenz ist dazu in der Lage,
    sich Informationen zu merken. Das bedeutet, mit jeder Anfrage erfährt das
    Programm mehr über seinen User - und diese Informationen fließen in aktuelle
    Suchen ein. Bei der Frage nach einem geeigneten Haarpflegeprodukt empfiehlt
    ChatGPT deshalb nicht beliebige Shampoos, sondern ausschließlich solche, die zur
    persönlichen Haarstruktur und -länge passen. Online-Shopping wird damit eine
    deutlich persönlichere Angelegenheit.

    Deshalb prognostizieren Experten, dass ChatGPT schon im nächsten Jahr mehr in
    den Fokus des Online-Shoppings rücken und der Branchengröße Google Konkurrenz
    machen wird. Man geht davon aus, dass ChatGPT erheblich zum E-Commerce-Umsatz
    beitragen wird. Zum Vergleich: Das, was die in Deutschland noch eher unbekannte
    Plattform TikTok Shopping pro Monat oder Jahr umsetzt, erwartet man von ChatGPT
    innerhalb von einer Woche.

    So können sich Online-Händler auf die Veränderungen im E-Commerce vorbereiten

    Wer nicht von den aktuellen Entwicklungen abgehängt werden will, sollte schnell
    handeln. Es gibt zwei Optionen, wie Online-Händler dafür sorgen können, dass
    ihre Produkte von ChatGPT empfohlen werden. Zum einen nutzt das KI-Tool für
    seine Empfehlungen Vergleichsseiten, Testberichte und Blogartikel aus dem
    Internet. Es ist deshalb sinnvoll, schon jetzt dafür zu sorgen, dass über die
    eigenen Artikel auf entsprechenden Webseiten positiv berichtet wird.

    Zum anderen sollten Online-Händler ihre Produktfeeds bei ChatGPT hochladen, wie
    es auch auf anderen Plattformen wie Amazon gemacht wird. Dazu eignen sich Tools
    wie Shopify. Auf diese Weise stellen Händler sicher, dass die KI-Technologie von
    dem eigenen Shop weiß und auf deren Details zugreifen kann.

    Zukünftig könnten bezahlte Anzeigenmodelle innerhalb von ChatGPT hinzukommen.
    Doch schon jetzt gilt: Wer früh dabei ist, verschafft sich einen strategischen
    Vorteil und wird sichtbarer, wenn der große Ansturm kommt.

    Über Nicklas Spelmeyer:

    Nicklas Spelmeyer ist Geschäftsführer der Ecommerce.de Consulting GmbH. Er
    verkauft seit über fünf Jahren erfolgreich auf Amazon und unterstützt mit seinem
    Team über 2.000 Kunden bei der Optimierung ihrer Shops. Sein Schwerpunkt liegt
    auf Marketing und Verkaufspsychologie. Zudem ist er Autor eines Fachbuches und
    auf YouTube aktiv. Weitere Informationen unter: ecommerce.de

    Pressekontakt:

    Ecommerce.de Consulting GmbH
    Brandenburgische Straße 27
    10707 Berlin
    Deutschland

    Tel.: 030 9203833462
    E-Mail: mailto:info@ecommerce.de

    Pressekontakt:
    Ruben Schäfer
    mailto:redaktion@dcfverlag.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/160899/6099705
    OTS: Ecommerce.de Consulting GmbH


    Verfasst von news aktuell
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
