Immer mehr Menschen nutzen ChatGPT statt Amazon
So verändert sich das Einkaufsverhalten (FOTO)
Berlin (ots) - Die nächste Revolution im E-Commerce könnte ausgerechnet von
ChatGPT kommen: Innerhalb der nächsten 180 bis 365 Tage könnte die KI Google als
zweitgrößte Produktsuchplattform ablösen - und perspektivisch auch Amazon
Konkurrenz machen, so die Prognose von E-Commerce-Experte Nicklas Spelmeyer.
Erste Nutzer haben bereits Zugriff auf eine Beta-Version, mit der sich
Produktfeeds direkt in ChatGPT integrieren lassen - inklusive direkter
Shop-Verknüpfung.
"Wer jetzt schon in die KI-Integration investiert, sichert sich Reichweite,
bevor die Massen kommen", sagt Spelmeyer. In diesem Beitrag verrät er, wie
ChatGPT das Online-Shopping verändert, welche Chancen Händler jetzt haben und
warum Plattformen wie der TikTok Shop in Deutschland dagegen fast blass wirken.
So revolutioniert ChatGPT das digitale Einkaufserlebnis
ChatGPT, ein KI-basiertes Tool, hat innerhalb kürzester Zeit langjährige
Gewohnheiten der Menschen bei Internetrecherchen verändert. Während es bisher
üblich war, Suchmaschinen - häufig den Klassiker Google - zu beauftragen und die
Ergebnisse anschließend auszuwerten, hat ChatGPT diese Aufgabe in rasantem Tempo
übernommen. Das ist nicht weiter verwunderlich, denn dank der KI-Technologie
können User ihre Anliegen so lange präzisieren und konkretisieren, bis ihnen das
gewünschte Ergebnis direkt präsentiert wird.
Nun zeichnet sich eine ähnliche Entwicklung auch beim Online-Shoppen ab. Hier
waren in der Vergangenheit Amazon oder Google die führenden
Suchmaschinenanbieter, doch bei den unter 40-Jährigen greifen bereits 35 Prozent
der User nun auch für solche Anliegen zu ChatGPT. Der Online-Handel steht damit
vor einer tiefgreifenden Veränderung, die Händler nicht verpassen sollten.
Warum so viele User beim Online-Shopping auf ChatGPT setzen
Die Vorzüge liegen auf der Hand: Künstliche Intelligenz ist dazu in der Lage,
sich Informationen zu merken. Das bedeutet, mit jeder Anfrage erfährt das
Programm mehr über seinen User - und diese Informationen fließen in aktuelle
Suchen ein. Bei der Frage nach einem geeigneten Haarpflegeprodukt empfiehlt
ChatGPT deshalb nicht beliebige Shampoos, sondern ausschließlich solche, die zur
persönlichen Haarstruktur und -länge passen. Online-Shopping wird damit eine
deutlich persönlichere Angelegenheit.
Deshalb prognostizieren Experten, dass ChatGPT schon im nächsten Jahr mehr in
den Fokus des Online-Shoppings rücken und der Branchengröße Google Konkurrenz
machen wird. Man geht davon aus, dass ChatGPT erheblich zum E-Commerce-Umsatz
beitragen wird. Zum Vergleich: Das, was die in Deutschland noch eher unbekannte
Plattform TikTok Shopping pro Monat oder Jahr umsetzt, erwartet man von ChatGPT
innerhalb von einer Woche.
So können sich Online-Händler auf die Veränderungen im E-Commerce vorbereiten
Wer nicht von den aktuellen Entwicklungen abgehängt werden will, sollte schnell
handeln. Es gibt zwei Optionen, wie Online-Händler dafür sorgen können, dass
ihre Produkte von ChatGPT empfohlen werden. Zum einen nutzt das KI-Tool für
seine Empfehlungen Vergleichsseiten, Testberichte und Blogartikel aus dem
Internet. Es ist deshalb sinnvoll, schon jetzt dafür zu sorgen, dass über die
eigenen Artikel auf entsprechenden Webseiten positiv berichtet wird.
Zum anderen sollten Online-Händler ihre Produktfeeds bei ChatGPT hochladen, wie
es auch auf anderen Plattformen wie Amazon gemacht wird. Dazu eignen sich Tools
wie Shopify. Auf diese Weise stellen Händler sicher, dass die KI-Technologie von
dem eigenen Shop weiß und auf deren Details zugreifen kann.
Zukünftig könnten bezahlte Anzeigenmodelle innerhalb von ChatGPT hinzukommen.
Doch schon jetzt gilt: Wer früh dabei ist, verschafft sich einen strategischen
Vorteil und wird sichtbarer, wenn der große Ansturm kommt.
Über Nicklas Spelmeyer:
Nicklas Spelmeyer ist Geschäftsführer der Ecommerce.de Consulting GmbH. Er
verkauft seit über fünf Jahren erfolgreich auf Amazon und unterstützt mit seinem
Team über 2.000 Kunden bei der Optimierung ihrer Shops. Sein Schwerpunkt liegt
auf Marketing und Verkaufspsychologie. Zudem ist er Autor eines Fachbuches und
auf YouTube aktiv. Weitere Informationen unter: ecommerce.de
