So verändert sich das Einkaufsverhalten (FOTO)

So revolutioniert ChatGPT das digitale EinkaufserlebnisChatGPT, ein KI-basiertes Tool, hat innerhalb kürzester Zeit langjährigeGewohnheiten der Menschen bei Internetrecherchen verändert. Während es bisherüblich war, Suchmaschinen - häufig den Klassiker Google - zu beauftragen und dieErgebnisse anschließend auszuwerten, hat ChatGPT diese Aufgabe in rasantem Tempoübernommen. Das ist nicht weiter verwunderlich, denn dank der KI-Technologiekönnen User ihre Anliegen so lange präzisieren und konkretisieren, bis ihnen dasgewünschte Ergebnis direkt präsentiert wird.Nun zeichnet sich eine ähnliche Entwicklung auch beim Online-Shoppen ab. Hierwaren in der Vergangenheit Amazon oder Google die führendenSuchmaschinenanbieter, doch bei den unter 40-Jährigen greifen bereits 35 Prozentder User nun auch für solche Anliegen zu ChatGPT. Der Online-Handel steht damitvor einer tiefgreifenden Veränderung, die Händler nicht verpassen sollten.Warum so viele User beim Online-Shopping auf ChatGPT setzenDie Vorzüge liegen auf der Hand: Künstliche Intelligenz ist dazu in der Lage,sich Informationen zu merken. Das bedeutet, mit jeder Anfrage erfährt dasProgramm mehr über seinen User - und diese Informationen fließen in aktuelleSuchen ein. Bei der Frage nach einem geeigneten Haarpflegeprodukt empfiehltChatGPT deshalb nicht beliebige Shampoos, sondern ausschließlich solche, die zurpersönlichen Haarstruktur und -länge passen. Online-Shopping wird damit einedeutlich persönlichere Angelegenheit.Deshalb prognostizieren Experten, dass ChatGPT schon im nächsten Jahr mehr inden Fokus des Online-Shoppings rücken und der Branchengröße Google Konkurrenzmachen wird. Man geht davon aus, dass ChatGPT erheblich zum E-Commerce-Umsatzbeitragen wird. Zum Vergleich: Das, was die in Deutschland noch eher unbekanntePlattform TikTok Shopping pro Monat oder Jahr umsetzt, erwartet man von ChatGPTinnerhalb von einer Woche.So können sich Online-Händler auf die Veränderungen im E-Commerce vorbereitenWer nicht von den aktuellen Entwicklungen abgehängt werden will, sollte schnellhandeln. Es gibt zwei Optionen, wie Online-Händler dafür sorgen können, dassihre Produkte von ChatGPT empfohlen werden. Zum einen nutzt das KI-Tool fürseine Empfehlungen Vergleichsseiten, Testberichte und Blogartikel aus demInternet. Es ist deshalb sinnvoll, schon jetzt dafür zu sorgen, dass über dieeigenen Artikel auf entsprechenden Webseiten positiv berichtet wird.Zum anderen sollten Online-Händler ihre Produktfeeds bei ChatGPT hochladen, wiees auch auf anderen Plattformen wie Amazon gemacht wird. Dazu eignen sich Toolswie Shopify. Auf diese Weise stellen Händler sicher, dass die KI-Technologie vondem eigenen Shop weiß und auf deren Details zugreifen kann.Zukünftig könnten bezahlte Anzeigenmodelle innerhalb von ChatGPT hinzukommen.Doch schon jetzt gilt: Wer früh dabei ist, verschafft sich einen strategischenVorteil und wird sichtbarer, wenn der große Ansturm kommt.Über Nicklas Spelmeyer:Nicklas Spelmeyer ist Geschäftsführer der Ecommerce.de Consulting GmbH. Erverkauft seit über fünf Jahren erfolgreich auf Amazon und unterstützt mit seinemTeam über 2.000 Kunden bei der Optimierung ihrer Shops. Sein Schwerpunkt liegtauf Marketing und Verkaufspsychologie. Zudem ist er Autor eines Fachbuches undauf YouTube aktiv. Weitere Informationen unter: ecommerce.de