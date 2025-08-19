XRP und Ether erholen sich nach 500 Millionen-Dollar-Liquidationen!

Nach massiven Abverkäufen am Montag zeigen die Krypto-Märkte am Dienstag erste Anzeichen einer Erholung. Über 500 Millionen US-Dollar an Zwangsliquidationen hatten am Wochenauftakt vor allem gehebelte Long-Positionen getroffen und für deutliche Kursrückgänge bei Bitcoin , Ethereum und XRP gesorgt. Heute stabilisieren sich die Kurse, doch die Nervosität bleibt hoch.

Am Dienstagmittag notiert XRP bei 3,01 US-Dollar, ein Tagesplus von 1,84 Prozent. Auf Wochensicht bleibt der Token jedoch 3,3 Prozent im Minus. Ethereum steigt um 0,24 Prozent auf 4.297 US-Dollar, während Bitcoin bei 115.601 US-Dollar gehandelt wird – ein Zuwachs von 0,43 Prozent gegenüber gestern, aber immer noch 2,45 Prozent tiefer als vor einer Woche (Stand: 13:30 Uhr MESZ).

Fed-Rede in Jackson Hole im Fokus

Die Erwartungen an eine Zinssenkung der US-Notenbank im September sind deutlich zurückgegangen. Laut Handelsplattform Polymarket stiegen die Wahrscheinlichkeiten, dass es keine Zinssenkung gibt, zuletzt von 12 auf 26 Prozent.

Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die Rede von Fed-Chef Jerome Powell beim Jackson Hole Symposium Ende dieser Woche. Marktbeobachter erwarten zwar keine großen Überraschungen, doch das Risiko bleibt, dass eine restriktivere Rhetorik die Risikobereitschaft weiter belastet.

SEC verzögert Entscheidung zu Krypto-ETFs

Zusätzliche Unsicherheit kommt von regulatorischer Seite. Die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) hat am Montag mehrere Entscheidungen über Spot-ETFs auf digitale Assets verschoben. Betroffen sind unter anderem ein geplanter Bitcoin- und Ethereum-ETF der Trump-nahen Medien- und Technologiegesellschaft Truth Social sowie Fondsanträge von Grayscale, CoinShares, Bitwise und 21Shares – darunter Produkte auf XRP, Dogecoin und Litecoin.

Die neuen Fristen reichen bis Anfang Oktober. Auch ein Antrag auf die Integration von Staking in den 21Shares Core Ethereum ETF wurde vertagt.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



