SPD-Linke macht Druck für höhere Besteuerung von Spitzenverdienern

BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD-Vizefraktionsvorsitzende Wiebke Esdar hat sich dafür ausgesprochen, zur Gegenfinanzierung von Steuerentlastungen für kleine und mittlere Einkommen Spitzenverdiener und Superreiche stärker zu belasten. Die Sprecherin der Parlamentarischen Linke in der SPD-Bundestagsfraktion sagte mit Blick auf den Koalitionspartner: "Steuererhöhungen bei den Reichsten pauschal abzulehnen bedeutet, die vereinbarten Entlastungen für Millionen von Menschen und den dringend notwendigen Wachstumsimpuls zu gefährden. Hier muss die Union in der finanzpolitischen Realität ankommen."

Es gebe Lücken im Haushalt, die geschlossen werden müssten. "Wer Steuersenkungen für kleine und mittlere Einkommen will, muss auch sagen, wie diese finanziert werden sollen."