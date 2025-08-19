Börsen Update
Börsen Update Europa - 19.08. - FTSE Athex 20 stark +2,57 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht bei 24.360,84 PKT und gewinnt bisher +0,05 %.
Top-Werte: Commerzbank +2,92 %, BASF +2,50 %, Porsche AG +2,45 %
Flop-Werte: Rheinmetall -5,94 %, Siemens Energy -2,84 %, MTU Aero Engines -1,46 %
Der MDAX steht bei 30.949,29 PKT und verliert bisher -0,39 %.
Top-Werte: HelloFresh +5,12 %, PUMA +3,63 %, Lanxess +3,48 %
Flop-Werte: RENK Group -9,11 %, HENSOLDT -8,33 %, IONOS Group -2,97 %
Der TecDAX steht bei 3.765,30 PKT und verliert bisher -0,42 %.
Top-Werte: Nagarro +1,29 %, Infineon Technologies +0,97 %, Draegerwerk +0,66 %
Flop-Werte: HENSOLDT -8,33 %, Kontron -3,80 %, IONOS Group -2,97 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:45) bei 5.472,24 PKT und steigt um +0,60 %.
Top-Werte: BASF +2,50 %, Stellantis +2,41 %, Pernod Ricard +2,22 %
Flop-Werte: Rheinmetall -5,94 %, SAFRAN -1,23 %, Airbus -1,00 %
Der ATX steht aktuell (13:59:56) bei 4.848,49 PKT und steigt um +0,94 %.
Top-Werte: voestalpine +4,44 %, Lenzing +3,24 %, Wienerberger +2,61 %
Flop-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -0,72 %, Verbund Akt.(A) -0,36 %, CA-Immobilien-Anlagen -0,13 %
Der SMI steht aktuell (13:59:57) bei 12.154,92 PKT und steigt um +0,55 %.
Top-Werte: CIE Financiere Richemont +2,42 %, Kuehne + Nagel International +1,73 %, Nestle +1,68 %
Flop-Werte: Zurich Insurance Group -0,30 %, Lonza Group -0,27 %, Amrize -0,24 %
Der CAC 40 steht bei 7.955,52 PKT und gewinnt bisher +0,77 %.
Top-Werte: Kering +4,06 %, ArcelorMittal +2,57 %, Stellantis +2,41 %
Flop-Werte: Thales -4,45 %, SAFRAN -1,23 %, Airbus -1,00 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.647,16 PKT und steigt um +0,64 %.
Top-Werte: SKF (B) +2,14 %, SSAB Registered (A) +2,10 %, Volvo Registered (B) +1,96 %
Flop-Werte: Essity Registered (B) -0,13 %, Telia Company -0,06 %, AstraZeneca -0,04 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.190,00 PKT und gewinnt bisher +2,57 %.
Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +1,48 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,39 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +0,86 %
Flop-Werte: Viohalco -2,28 %, Jumbo -1,97 %, Piraeus Port Authority -1,30 %
