Medtronic Aktie leidet unter Verkäufen - 19.08.2025

Die Medtronic Aktie notiert aktuell bei 76,82€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,40 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,70 € entspricht. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Medtronic ist ein globaler Marktführer in der Medizintechnik mit einem breiten Produktportfolio und starker Innovationskraft.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Medtronic-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +4,49 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Medtronic Aktie damit um +0,11 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,11 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Medtronic +3,46 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,05 % geändert.

Medtronic Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,11 % 1 Monat +3,11 % 3 Monate +4,49 % 1 Jahr +4,29 %

Informationen zur Medtronic Aktie

Es gibt 1 Mrd. Medtronic Aktien. Damit ist das Unternehmen 98,71 Mrd.EUR wert.

Medtronic Aktie jetzt kaufen?

Ob die Medtronic Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Medtronic Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.