Plusgrade stellt eine umfangreiche neue Produktkollektion vor, um das Wachstum zu beschleunigen und einen Mehrwert für die gesamte Reise zu schaffen

Diese Version umfasst 15 neue Produkte, Funktionen und wichtige Verbesserungen in den Bereichen Fluggesellschaften, Kreuzfahrten, Hotel- und Gaststättengewerbe, Bahn, Finanzdienstleistungen und Loyalität und bietet Innovationen wie intelligenteres Sitzplatz-Merchandising mit interaktiven Sitzplatzkarten, AI-Powered Pricing, Cross-Airline Upgrades, Pay with Points for Elite Status und das neue Hospitality Front Desk Tool. Jede Lösung wurde entwickelt, um das Reiseerlebnis der Reisenden zu verbessern und den Umsatz von Plusgrade's weltweitem Netzwerk von über 250 Partnern zu steigern.

MONTREAL, 19. August 2025 /PRNewswire/ -- Plusgrade, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Nebeneinkünfte, gab heute die Einführung seiner neuesten Produktkollektion bekannt: eine kühne Erweiterung neuer und verbesserter Funktionen, die darauf abzielen, bei jedem Schritt der Reise mehr Wert zu schaffen.

„Während wir wachsen, konzentrieren wir uns auf das, was für unsere Partner wirklich von Bedeutung ist: Schnelligkeit, nahtlose Integration und bessere Erfahrungen für Reisende", sagt Ken Harris, Gründer und CEO von Plusgrade. „Jedes Produkt, das wir heute ankündigen, tut genau das. Dabei handelt es sich nicht nur um neue Funktionen, sondern um Lösungen, die vom ersten Tag an Ergebnisse liefern. Und sie werden von dem ehrgeizigsten Team der Branche hergestellt."

Die Ankündigung unterstreicht die kontinuierlichen Investitionen von Plusgrade in die Produktführerschaft bei Zusatzleistungen und das Bestreben, die Zukunft des Reisens zu gestalten. Von intelligenterem Merchandising bis hin zu Echtzeit-Personalisierung der Kundenbindung und Upselling im Hotel - diese Neuerungen sollen den Partnern helfen, mehr Umsatz zu erzielen und gleichzeitig das Reisen für Millionen von Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern.

Um die gesamte Kollektion kennenzulernen, die Made by Plusgrade 2025 Collection

Informationen zu Plusgrade

Plusgrade fördert die globale Reisebranche mit seinem führenden Portfolio an Lösungen für Nebeneinkünfte. Über 250 Unternehmen aus den Bereichen Luftfahrt, Gastgewerbe, Kreuzfahrten, Personenbeförderung im Schienenverkehr und Finanzdienstleistungen vertrauen auf Plusgrade, um durch außergewöhnliche Kundenerlebnisse neue, bedeutende Einnahmequellen zu erschließen. Als führender Anbieter von Zusatzleistungen hat Plusgrade über seine Plattform neue Umsatzmöglichkeiten in Milliardenhöhe für seine Partner erschlossen und gleichzeitig das Reiseerlebnis für Millionen von Passagieren und Gästen verbessert. Plusgrade wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Montreal sowie Niederlassungen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter plusgrade.com.

Kontakt für Medienanfragen: Carrie Moench, Direktorin, Marke und Kommunikation, Plusgrade, pr@plusgrade.com

