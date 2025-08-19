Dieser Novo-Rivale stürzt gerade um fast 40 Prozent ab!

Die Aktie von Viking Therapeutics ist am Dienstag im vorbörslichen US-Handel um knapp 38 Prozent abgestürzt, nachdem das Biotechunternehmen Ergebnisse seiner Phase-2-Studie mit dem oralen Gewichtsreduktionsmittel VK2735 vorgelegt hatte. Dabei handelte es sich um die erste klinische Prüfung der Tablettenformulierung im Rahmen der VENTURE-Oral-Dosing-Studie mit 280 übergewichtigen oder adipösen Erwachsenen.

Das Präparat, ein GLP-1/GIP-Dualrezeptoragonist, erzielte über 13 Wochen eine Gewichtsabnahme von bis zu 12,2 Prozent im Vergleich zu Placebo. Die Studie erfüllte sowohl die primären als auch die sekundären Endpunkte. Gleichzeitig berichtete Viking über eine statistisch signifikante Verringerung des durchschnittlichen Körpergewichts um bis zu 10,9 Prozent gegenüber Placebo. In puncto Sicherheit erwies sich die Therapie als insgesamt verträglich, allerdings brachen 20 Prozent der Patienten die Behandlung ab, gegenüber 13 Prozent in der Kontrollgruppe. Die meisten unerwünschten Ereignisse waren leicht bis mittelschwer.

Trotz der positiven Studiendaten reagierte der Markt scharf negativ. Analysten führen dies auf die hohen Erwartungen zurück, die im Vorfeld aufgebaut worden waren – gestützt durch eine bullishe Einschätzung von Piper Sandler. Analyst Biren Amin hatte noch kurz zuvor seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 71 US-Dollar bekräftigt und die Umsatzchancen von VK2735 bei bis zu 2,1 Milliarden US-Dollar im Erfolgsfall beziffert.

Der Kursrückgang steht auch im Kontrast zur Performance der Wettbewerber: Während Viking abrutschte, legten Novo Nordisk und Eli Lilly im vorbörslichen Handel zunächst leicht zu. Novo Nordisks Semaglutid zeigte in einer Phase-3-Studie bereits eine Gewichtsreduktion von etwa 14 Prozent über 64 Wochen. Eli Lilly meldete mit seinem Wirkstoff Orforglipron in der ATTAIN-1-Studie bei Höchstdosis einen Gewichtsverlust von rund 11 Prozent über 72 Wochen.

Die hohen Erwartungen an Viking waren zusätzlich von einer "Sympathierallye" getragen worden, nachdem Novo Nordisk jüngst von der US-Arzneimittelbehörde FDA die Zulassung für Wegovy zur Behandlung von MASH (nicht-zirrhotische metabolische Dysfunktion-assoziierte Steatohepatitis) erhalten hatte.

Der Absturz zeigt, wie sensibel Investoren im umkämpften Milliardenmarkt für Adipositas-Medikamente auf Studiendetails reagieren – selbst wenn die Ergebnisse wissenschaftlich positiv ausfallen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



