Internationale Teilnehmer sehen Südchinesische Buchmesse als Bühne für Kultur

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Nachrichtenbericht von GDToday.



Die Southern China Book Fair 2025 wird am 15. August in Guangzhou eröffnet. Im

Gegensatz zu früheren Messen hat die diesjährige Buchmesse ihren internationalen

Bereich auf eine beispiellose Größe von über 2.000 Quadratmetern erweitert. Auch

viele renommierte internationale Autor*innen und Aussteller*innen sind gekommen,

um chinesische Leser zu treffen. Was hat sie dazu bewogen, an einer der größten

Buchmessen in Südchina teilzunehmen? Sehen Sie sich das Video an, um dies

herauszufinden.



Video - https://mma.prnewswire.com/media/2752467/1.mp4



View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/internationale-t

eilnehmer-sehen-sudchinesische-buchmesse-als-buhne-fur-kultur-302533302.html



Pressekontakt:



Yi Liu 1543886914@qq.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/167894/6099787

OTS: GDToday





