    Internationale Teilnehmer sehen Südchinesische Buchmesse als Bühne für Kultur

    Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Nachrichtenbericht von GDToday.

    Die Southern China Book Fair 2025 wird am 15. August in Guangzhou eröffnet. Im
    Gegensatz zu früheren Messen hat die diesjährige Buchmesse ihren internationalen
    Bereich auf eine beispiellose Größe von über 2.000 Quadratmetern erweitert. Auch
    viele renommierte internationale Autor*innen und Aussteller*innen sind gekommen,
    um chinesische Leser zu treffen. Was hat sie dazu bewogen, an einer der größten
    Buchmessen in Südchina teilzunehmen? Sehen Sie sich das Video an, um dies
    herauszufinden.

    Video - https://mma.prnewswire.com/media/2752467/1.mp4

    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/internationale-t
    eilnehmer-sehen-sudchinesische-buchmesse-als-buhne-fur-kultur-302533302.html

    Pressekontakt:

    Yi Liu 1543886914@qq.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/167894/6099787
    OTS: GDToday



