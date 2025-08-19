Senior Technology Advisor der 100%igen Tochtergesellschaft GenH2 Corp. wird große Ehre zuteil

München, 19. August 2025 – Die Philomaxcap AG ("Philomaxcap", ISIN: DE000A1A6WB2, Tickersymbol: PTHH), die bald in Path2 Hydrogen AG umbenannt wird, eine in Frankfurt börsennotierte Management-Holdinggesellschaft mit strategischem Fokus auf den Wasserstoffsektor, gab heute bekannt, dass Dr. Martha Williams, Senior Technology Advisor von GenH2, in einem Artikel des NASA-Technologietransferprogramms "Meet the Inventor" vorgestellt wird.

Dr. Martha K. Williams, die drei Abschlüsse in verschiedenen Fachbereichen hat – einen Bachelor in Chemie und Biologie, einen Master in Chemie und einen Doktortitel in Polymerchemie –, wurde für ihren bedeutenden Beitrag zum bemannten Raumfahrtprogramm mit dem Silver Snoopy Award ausgezeichnet. Mit Patenten in den Bereichen Wasserstoffsensormaterialien, Aerogel-Verbundwerkstoffe, kryogene Wärmeisolationsmaterialien, Wärmemanagementsysteme und flammhemmende Additive wurde sie später in die Inventors Hall of Fame der NASA aufgenommen, als eine von nur fünf Frauen, denen diese Ehre zuteil wurde. Sie schied 2018 aus der NASA aus und ist nun als Senior Technology Advisor bei GenH2 Corp., einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der Philomaxcap AG, tätig.

Über eine ihrer wichtigsten Erfindungen sagt Dr. Martha Williams: "Es handelte sich um eine Wasserstoffdetektionstechnologie, die von einem Team der NASA, der University of Central Florida und des Florida Solar Energy Center entwickelt wurde und mindestens zweimal auf der Startrampe eingesetzt wurde, um mögliche Wasserstofflecks zu erkennen. Diese Technologie war das Ergebnis einer hervorragenden Zusammenarbeit, die schließlich zur Marktreife gebracht wurde und mehrere Auszeichnungen erhielt, darunter den R&D 100 Top Technology Award 2014, den NASA Commercial Invention of the Year Award 2016 und den Excellence in Technology Transfer Award 2017. Diese Forschung und umfangreichen Untersuchungen lieferten technologische Lösungen für mögliche Wasserstofflecks für die NASA und darüber hinaus."