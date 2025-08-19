LS Telcom: Umsatz- und EBIT-Prognose 2024/25 neu justiert!
Die LS telcom AG passt ihre Finanzprognosen an, da Projektverzögerungen durch Budget- und geopolitische Probleme auftreten. Der Vorstand bleibt zuversichtlich für eine Lösung bis 2025/2026.
Foto: Kirill Sh - Unsplash
- LS telcom AG passt die Umsatz- und EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2024/2025 an.
- Der erwartete Umsatz wird nun auf EUR 35,5 Mio. bis EUR 38,5 Mio. gesenkt.
- Das Konzern-Betriebsergebnis (EBIT) wird auf TEUR -950 bis EUR 1,1 Mio. angepasst.
- Die Anpassung der Prognose ist auf Verzögerungen bei zwei großen Projekten zurückzuführen.
- Eine Verzögerung ist auf fehlende Budgetfreigaben, die andere auf geopolitische Herausforderungen zurückzuführen.
- Der Vorstand erwartet, dass die Projektverzögerungen bis zum Geschäftsjahr 2025/2026 behoben werden können.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei LS Telcom ist am 31.12.2025.
Der Kurs von LS Telcom lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,8800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -5,83 % im
Minus.
9 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,7200EUR das entspricht einem Minus von -4,12 % seit der Veröffentlichung.
-7,28 %
-11,43 %
-14,29 %
-7,46 %
+11,38 %
-36,30 %
-21,19 %
-49,73 %
-57,17 %
ISIN:DE0005754402WKN:575440
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte