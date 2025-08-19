Die Marke Flex Seal startet auf Amazon Europe und erweitert die globale eCommerce-Präsenz

„Wir haben jahrelang fleißig daran gearbeitet, den Grundstein für diese Markteinführung zu legen", sagte Phil Swift, CEO und Sprecher der Flex Seal Family of Products. „Dies ist ein großer Schritt vorwärts in unserer Mission, die Leistung von Flex Seal Kunden auf der ganzen Welt zugänglich zu machen, und wir könnten uns nicht mehr freuen."

SUNRISE, Fla., 19. August 2025 /PRNewswire/ -- Die Flex Seal Family of Products, ein führender Name für Klebe- und Dichtungslösungen, ist stolz darauf, die offizielle Einführung seiner Marke auf Amazon Europe bekannt zu geben. Dieser strategische Schritt markiert einen wichtigen Meilenstein in der globalen Expansion des Unternehmens und öffnet die Tür zu einem der stärksten eCommerce-Märkte der Welt.

Nach dem Erfolg der Marke in Kanada, Mexiko und anderen internationalen Märkten ist Flex Seal mit der Einführung von Amazon Europe in der Lage, eine starke Dynamik auf dem gesamten Kontinent aufzubauen. Außerdem wird damit der Grundstein für eine künftige Einzelhandelspräsenz in wichtigen Ländern der Region gelegt.

Die Kampagne wird zwei der beliebtesten Produkte der Marke in den Mittelpunkt stellen:

Flex Tape - Das superstarke, wasserdichte Band, das Luft, Wasser und Feuchtigkeit sofort abdichtet.

- Das superstarke, wasserdichte Band, das Luft, Wasser und Feuchtigkeit sofort abdichtet. Flex Super Wide Duct Tape - Ein strapazierfähiges Klebeband, das bis zu 300 % breiter ist als herkömmliches 1,88-Zoll-Klebeband und maximale Klebekraft auf fast allen Oberflächen bietet.

Beide Produkte werden in den Kampagneninhalten und auf der neuen Amazon Europe Storefront der Marke hervorgehoben, um den Kunden eine überzeugende Einführung in das Flex Seal Sortiment zu geben.

Flex Tape und Flex Super Wide Duct Tape sind jetzt bei Amazon Europe erhältlich. Um mehr über Flex Seal Produkte zu erfahren, besuchen Sie www.flexsealproducts.com.

Über die Flex Seal Produktfamilie:Swift Response, LLC ist der Vertreiber und Vermarkter der Flex Seal Produktfamilie. Das 2011 gegründete Unternehmen bietet verschiedene Heimwerker- und Wartungsprodukte an, die sich auf Abdichtungen, Klebstoffe, Verklebungen und Versiegelungen spezialisieren.

