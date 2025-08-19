    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Starke Kongress-Zwischenbilanz in der Congress Messe Innsbruck (CMI)

    Innsbruck (ots) - Mit einer Vielzahl hochkarätiger Fachveranstaltungen bestätigt
    die Congress Messe Innsbruck (CMI) eindrucksvoll ihre Bedeutung als führender
    Kongressstandort in Westösterreich.

    Die CMI blickt auf ein erstes Halbjahr 2025 mit erfolgreichen Kongressen zurück.
    Zu den Höhepunkten zählen etwa der 27. Kardiologie-Kongress Innsbruck, die
    Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Neurologie (ÖGN), der 1.
    DACH-Kongress für Seltene Erkrankungen oder der European Congress of Calcified
    Tissue Society (ECTS).

    Zu den Kongresshighlights zählt auch die 56. Jahrestagung der Österreichischen
    und Deutschen Gesellschaften für Innere Medizin und Intensivmedizin (ÖGIAIN &
    DGIIN). Über 500 internationale und nationale Fachteilnehmer diskutierten
    aktuelle Entwicklungen.

    Als weiteres Highlight fand die 15. European Conference on Atoms, Molecules and
    Photons (ECAMP) mit Teilnehmern aus 35 Nationen statt.

    Mit dem Jahrestreffen der European Federation of Animal Science (EAAP) steht vom
    25.-29.08. bereits der nächste internationale Großkongress bevor. Über 1.500
    Teilnehmer werden in Innsbruck erwartet. Der Abschluss des Kongressjahres 2025
    erfolgt mit dem Internationalen Holzbau-Forum IHF vom 3. bis 5. Dezember.

    Pressekontakt:

    Congress und Messe Innsbruck GmbH
    Telefon: +43 (0) 512 5383-2170
    E-Mail: mailto:presse@cmi.at

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/63001/6099794
    OTS: Congress und Messe Innsbruck GmbH




