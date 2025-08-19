Starke Kongress-Zwischenbilanz in der Congress Messe Innsbruck (CMI)

Innsbruck (ots) - Mit einer Vielzahl hochkarätiger Fachveranstaltungen bestätigt

die Congress Messe Innsbruck (CMI) eindrucksvoll ihre Bedeutung als führender

Kongressstandort in Westösterreich.



Die CMI blickt auf ein erstes Halbjahr 2025 mit erfolgreichen Kongressen zurück.

Zu den Höhepunkten zählen etwa der 27. Kardiologie-Kongress Innsbruck, die

Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Neurologie (ÖGN), der 1.

DACH-Kongress für Seltene Erkrankungen oder der European Congress of Calcified

Tissue Society (ECTS).





Zu den Kongresshighlights zählt auch die 56. Jahrestagung der Österreichischen

und Deutschen Gesellschaften für Innere Medizin und Intensivmedizin (ÖGIAIN &

DGIIN). Über 500 internationale und nationale Fachteilnehmer diskutierten

aktuelle Entwicklungen.



Als weiteres Highlight fand die 15. European Conference on Atoms, Molecules and

Photons (ECAMP) mit Teilnehmern aus 35 Nationen statt.



Mit dem Jahrestreffen der European Federation of Animal Science (EAAP) steht vom

25.-29.08. bereits der nächste internationale Großkongress bevor. Über 1.500

Teilnehmer werden in Innsbruck erwartet. Der Abschluss des Kongressjahres 2025

erfolgt mit dem Internationalen Holzbau-Forum IHF vom 3. bis 5. Dezember.



