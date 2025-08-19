Ex-Finanzminister will nicht Bahnchef werden

BERLIN (dpa-AFX) - Der kurzzeitige Bundesfinanzminister Jörg Kukies will laut einem Bericht des "Spiegel" nicht neuer Bahnchef werden. "Das sollte jemand machen, der Ahnung vom Fach hat und in Bahn und Logistik erfahren ist", sagte Kukies dem Nachrichtenmagazin. Kukies war Staatssekretär im Bundesfinanzministerium und im Bundeskanzleramt. Als die Ampel-Koalition platzte, wurde er für kurze Zeit Finanzminister.

Neuer Bahnchef soll bis 22. September gefunden werden

