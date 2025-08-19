    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Ex-Finanzminister will nicht Bahnchef werden

    • Kukies lehnt Bahnchef-Posten ab, sucht Fachkompetenz.
    • Neuer Bahnchef bis 22. September gesucht.
    • Richard Lutz' Vertrag wird vorzeitig beendet.

    BERLIN (dpa-AFX) - Der kurzzeitige Bundesfinanzminister Jörg Kukies will laut einem Bericht des "Spiegel" nicht neuer Bahnchef werden. "Das sollte jemand machen, der Ahnung vom Fach hat und in Bahn und Logistik erfahren ist", sagte Kukies dem Nachrichtenmagazin. Kukies war Staatssekretär im Bundesfinanzministerium und im Bundeskanzleramt. Als die Ampel-Koalition platzte, wurde er für kurze Zeit Finanzminister.

    Neuer Bahnchef soll bis 22. September gefunden werden

    Der aktuelle Bahnchef Richard Lutz bleibt nur noch so lange im Amt, bis ein Nachfolger für ihn gefunden ist. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass Lutz Vertrag vorzeitig beendet wird. Ein neuer Bahnchef oder eine neue Bahnchefin soll idealerweise gemeinsam mit einer neuen Strategie für den bundeseigenen Konzern am 22. September vorgestellt werden.

    Dass es einen Wechsel an der Spitze der Bahn geben wird, stand schon seit Monaten im Raum. Schon vor dem Lutz-Aus vergangene Woche wurde Kukies in Medienberichten immer wieder als potenzieller Nachfolger gehandelt./nif/DP/jha






