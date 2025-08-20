Chinas E-Auto-Star Li Auto vor dem Absturz?

Bernstein-Analystin Eunice Lee begründete die Neubewertung mit einem zunehmend angespannten Wettbewerbsumfeld. "Trotz Li Autos Pionierrolle bei Extended-Range-EV-Technologien und deutlichen Fortschritten im Bereich Fahrerassistenzsysteme erwarten wir einen holprigeren Weg nach vorne", schrieb Lee in ihrer Studie.

Die chinesische Elektroauto-Marke Li Auto steht nach Ansicht von Bernstein Research vor einem schwierigeren Wachstumspfad. Das Analysehaus stufte die Aktie von Outperform auf Market Perform herab und kappte gleichzeitig das Kursziel von 33 auf 26 US-Dollar je Anteilsschein. Daraus ergibt sich lediglich ein Aufwärtspotenzial von 8 Prozent.

Laut Daten von TipRanks.com verfügt Eunice Lee über eine Erfolgsquote von 59 Prozent und erzielt im Schnitt eine Rendite von 13,7 Prozent pro Empfehlung. Damit zählt sie zum obersten Viertel der rund 10.000 von TipRanks erfassten Wall-Street-Analysten.

Konkurrenzdruck im Premium-Segment

Besonders im Segment der Premium-SUVs mit Plug-in-Hybrid- und EREV-Antrieb verschärfe sich der Wettbewerb erheblich. Hinzu komme die schwierige Lage im gesättigten Markt für reine Batterie-Elektrofahrzeuge (BEVs). Laut Lee belastet zudem Li Autos wachsender Fokus auf BEVs die Margen des Unternehmens.

"Wir sehen kurzfristig keine Trendwende beim Marktanteil, da die Konkurrenz im High-End-PHEV-Segment kontinuierlich zunimmt. Der neue Produktzyklus konzentriert sich zudem auf BEVs, die in einem überfüllten Markt schwierige Perspektiven haben", so die Analystin.

Neue Modelle kommen – Margendruck bleibt

Die Herabstufung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Li Auto kurz vor der Auslieferung seines neuen sechssitzigen i8 steht. Zudem ist der Marktstart des i6 für den kommenden Monat angekündigt. Beide Modelle sollen Li Auto im hart umkämpften SUV-Markt zusätzliche Käufer sichern – allerdings zweifeln die Analysten daran, dass die neuen Fahrzeuge kurzfristig zu einer spürbaren Entlastung beitragen können.

Stimmen aus der Branche

Die skeptische Haltung Bernsteins folgt auf eine ähnliche Entscheidung von JPMorgan, das die Aktie erst vergangene Woche von Overweight auf Neutral abgestuft hatte. Trotz der jüngsten Kurszielkürzungen bleibt die Mehrheit der Analysten bullish: 21 von 28 Experten, die den Titel laut LSEG-Daten abdecken, empfehlen weiterhin den Kauf oder gar starken Kauf der Aktie.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



