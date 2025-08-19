Omni Brands auf Wachstumskurs
E-Commerce-Unternehmen sucht neue Mitarbeiter für den Standort Eschborn (FOTO)
Eschborn (ots) - Die Omni Brands GmbH mit Sitz in Eschborn wächst weiter und
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt neue Mitarbeiter - darunter in den Bereichen
Grafikdesign, Social Media, Online-Marketing sowie kaufmännische und
organisatorische Aufgaben.
Das Team der Omni Brands GmbH betreibt eine der führenden E-Commerce-Marken
Europas für personalisierte Geschenkartikel. Die Marke bietet eine breite
Auswahl an Produkten wie Leinwände, Poster und Decken, die Kunden einfach online
personalisieren können, sodass jedes Produkt zu einem einzigartigen Geschenk
wird. Die Produkte werden über eigene Online-Shops vertrieben und auf
Plattformen wie Instagram und TikTok erfolgreich vermarktet.
Bereits im ersten Geschäftsjahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von zehn
Millionen Euro - ein klares Zeichen dafür, wie tragfähig und zukunftsorientiert
die E-Commerce-Branche ist. Auf dieser Basis gelingt es Omni Brands, planvoll zu
wachsen und seine Marke nachhaltig auf dem europäischen Markt zu etablieren.
"Wir wollen Europas führender Anbieter für personalisierte Produkte werden",
erklärt Geschäftsführer David Jaschenkow. "Dafür brauchen wir Menschen, die
gerne in einem strukturierten Arbeitsumfeld Verantwortung übernehmen."
Wer bei Omni Brands arbeitet, den erwartet eine strukturierte Einarbeitung, ein
attraktives Gehalt und echte Karriereperspektiven. Neue Mitarbeitende
profitieren von einem sicheren Arbeitsplatz mit langfristiger Perspektive, denn
jede Einstellung ist auf eine unbefristete Übernahme ausgerichtet. Ein klar
strukturiertes Arbeitsumfeld mit definierten Prozessen und Abläufen sorgt zudem
für Orientierung und Sicherheit im Arbeitsalltag. Das Büro in Eschborn bietet
eine moderne, gut ausgestattete Arbeitsumgebung - mit klimatisierten Räumen,
ergonomischen Arbeitsplätzen und aktueller Technik.
Auch Quereinsteiger finden bei Omni Brands passende Einstiegsmöglichkeiten -
sowohl im Marketing als auch in anderen Unternehmensbereichen. Neue
Teammitglieder profitieren von einer digitalen Schulungsplattform, die
exklusives Fachwissen bereitstellt und alle wichtigen Abläufe Schritt für
Schritt erklärt. So können auch Berufs- und Quereinsteiger innerhalb kürzester
Zeit eingearbeitet werden und frühzeitig Verantwortung in ihrem Aufgabenbereich
übernehmen.
Interessierte Bewerber können sich unter http://karriere.omnibrands.de/ und
https://www.omnibrands.de/ bewerben!
Pressekontakt:
Omni Brands GmbH
E-Mail: mailto:kontakt@omnibrands.de
Webseite: https://www.omnibrands.de/
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180526/6099848
OTS: Omni Brands GmbH
