E-Commerce-Unternehmen sucht neue Mitarbeiter für den Standort Eschborn (FOTO)

Eschborn (ots) - Die Omni Brands GmbH mit Sitz in Eschborn wächst weiter und

sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt neue Mitarbeiter - darunter in den Bereichen

Grafikdesign, Social Media, Online-Marketing sowie kaufmännische und

organisatorische Aufgaben.



Das Team der Omni Brands GmbH betreibt eine der führenden E-Commerce-Marken

Europas für personalisierte Geschenkartikel. Die Marke bietet eine breite

Auswahl an Produkten wie Leinwände, Poster und Decken, die Kunden einfach online

personalisieren können, sodass jedes Produkt zu einem einzigartigen Geschenk

wird. Die Produkte werden über eigene Online-Shops vertrieben und auf

Plattformen wie Instagram und TikTok erfolgreich vermarktet.





Bereits im ersten Geschäftsjahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von zehn

Millionen Euro - ein klares Zeichen dafür, wie tragfähig und zukunftsorientiert

die E-Commerce-Branche ist. Auf dieser Basis gelingt es Omni Brands, planvoll zu

wachsen und seine Marke nachhaltig auf dem europäischen Markt zu etablieren.



"Wir wollen Europas führender Anbieter für personalisierte Produkte werden",

erklärt Geschäftsführer David Jaschenkow. "Dafür brauchen wir Menschen, die

gerne in einem strukturierten Arbeitsumfeld Verantwortung übernehmen."



Wer bei Omni Brands arbeitet, den erwartet eine strukturierte Einarbeitung, ein

attraktives Gehalt und echte Karriereperspektiven. Neue Mitarbeitende

profitieren von einem sicheren Arbeitsplatz mit langfristiger Perspektive, denn

jede Einstellung ist auf eine unbefristete Übernahme ausgerichtet. Ein klar

strukturiertes Arbeitsumfeld mit definierten Prozessen und Abläufen sorgt zudem

für Orientierung und Sicherheit im Arbeitsalltag. Das Büro in Eschborn bietet

eine moderne, gut ausgestattete Arbeitsumgebung - mit klimatisierten Räumen,

ergonomischen Arbeitsplätzen und aktueller Technik.



Auch Quereinsteiger finden bei Omni Brands passende Einstiegsmöglichkeiten -

sowohl im Marketing als auch in anderen Unternehmensbereichen. Neue

Teammitglieder profitieren von einer digitalen Schulungsplattform, die

exklusives Fachwissen bereitstellt und alle wichtigen Abläufe Schritt für

Schritt erklärt. So können auch Berufs- und Quereinsteiger innerhalb kürzester

Zeit eingearbeitet werden und frühzeitig Verantwortung in ihrem Aufgabenbereich

übernehmen.



Interessierte Bewerber können sich unter http://karriere.omnibrands.de/ und

https://www.omnibrands.de/ bewerben!



Pressekontakt:



Omni Brands GmbH

E-Mail: mailto:kontakt@omnibrands.de

Webseite: https://www.omnibrands.de/



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180526/6099848

OTS: Omni Brands GmbH







