    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Omni Brands auf Wachstumskurs

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    E-Commerce-Unternehmen sucht neue Mitarbeiter für den Standort Eschborn (FOTO)

    Eschborn (ots) - Die Omni Brands GmbH mit Sitz in Eschborn wächst weiter und
    sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt neue Mitarbeiter - darunter in den Bereichen
    Grafikdesign, Social Media, Online-Marketing sowie kaufmännische und
    organisatorische Aufgaben.

    Das Team der Omni Brands GmbH betreibt eine der führenden E-Commerce-Marken
    Europas für personalisierte Geschenkartikel. Die Marke bietet eine breite
    Auswahl an Produkten wie Leinwände, Poster und Decken, die Kunden einfach online
    personalisieren können, sodass jedes Produkt zu einem einzigartigen Geschenk
    wird. Die Produkte werden über eigene Online-Shops vertrieben und auf
    Plattformen wie Instagram und TikTok erfolgreich vermarktet.

    Bereits im ersten Geschäftsjahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von zehn
    Millionen Euro - ein klares Zeichen dafür, wie tragfähig und zukunftsorientiert
    die E-Commerce-Branche ist. Auf dieser Basis gelingt es Omni Brands, planvoll zu
    wachsen und seine Marke nachhaltig auf dem europäischen Markt zu etablieren.

    "Wir wollen Europas führender Anbieter für personalisierte Produkte werden",
    erklärt Geschäftsführer David Jaschenkow. "Dafür brauchen wir Menschen, die
    gerne in einem strukturierten Arbeitsumfeld Verantwortung übernehmen."

    Wer bei Omni Brands arbeitet, den erwartet eine strukturierte Einarbeitung, ein
    attraktives Gehalt und echte Karriereperspektiven. Neue Mitarbeitende
    profitieren von einem sicheren Arbeitsplatz mit langfristiger Perspektive, denn
    jede Einstellung ist auf eine unbefristete Übernahme ausgerichtet. Ein klar
    strukturiertes Arbeitsumfeld mit definierten Prozessen und Abläufen sorgt zudem
    für Orientierung und Sicherheit im Arbeitsalltag. Das Büro in Eschborn bietet
    eine moderne, gut ausgestattete Arbeitsumgebung - mit klimatisierten Räumen,
    ergonomischen Arbeitsplätzen und aktueller Technik.

    Auch Quereinsteiger finden bei Omni Brands passende Einstiegsmöglichkeiten -
    sowohl im Marketing als auch in anderen Unternehmensbereichen. Neue
    Teammitglieder profitieren von einer digitalen Schulungsplattform, die
    exklusives Fachwissen bereitstellt und alle wichtigen Abläufe Schritt für
    Schritt erklärt. So können auch Berufs- und Quereinsteiger innerhalb kürzester
    Zeit eingearbeitet werden und frühzeitig Verantwortung in ihrem Aufgabenbereich
    übernehmen.

    Interessierte Bewerber können sich unter http://karriere.omnibrands.de/ und
    https://www.omnibrands.de/ bewerben!

    Pressekontakt:

    Omni Brands GmbH
    E-Mail: mailto:kontakt@omnibrands.de
    Webseite: https://www.omnibrands.de/

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180526/6099848
    OTS: Omni Brands GmbH




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Omni Brands auf Wachstumskurs E-Commerce-Unternehmen sucht neue Mitarbeiter für den Standort Eschborn (FOTO) Die Omni Brands GmbH mit Sitz in Eschborn wächst weiter und sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt neue Mitarbeiter - darunter in den Bereichen Grafikdesign, Social Media, Online-Marketing sowie kaufmännische und organisatorische Aufgaben. Das Team der …