    Bybit EU bietet Spot Margin Trading für europäische Trader

    Bis zu 10-fache Hebelwirkung, vollständige Transparenz und eingebaute Risikokontrollen

    Wien (ots/PRNewswire) - Bybit, die nach Handelsvolumen zweitgrößte
    Kryptowährungsbörse der Welt, gab heute die Einführung von Spot Margin Trading
    auf ihrer EU-Plattform (http://bybit.eu/) bekannt, die europäischen Nutzern mehr
    Handelsflexibilität durch eine bis zu 10-fache Hebelwirkung ermöglicht. Zu den
    weiteren Vorteilen gehören eine vollständige regulatorische Anpassung,
    integrierte Transparenzfunktionen und robuste Risikomanagement-Tools.

    Die neue Funktion hilft Händlern, ihre Strategien zu verstärken und gleichzeitig
    eine präzise Kontrolle über ihre Risikoexposition zu behalten. Dies ist ein
    weiterer wichtiger Schritt in der Mission von Bybit EU, kapitalschonende
    Handelsinstrumente innerhalb eines einheitlichen Rechtsrahmens anzubieten.

    "Spot Margin Trading ist ein mächtiges Instrument - vorausgesetzt, es ist
    gepaart mit Transparenz, Risikoaufklärung und Nutzerkontrolle", betont Mazurka
    Zeng, CEO bei Bybit EU . "Wir freuen uns, ein Produkt auf den Markt zu bringen,
    das auf die evolvierende regulatorische Landschaft in Europa zugeschnitten ist.
    Ein Produkt, das Händlern die Möglichkeit gibt, ihre Strategien zu skalieren,
    ohne dabei Transparenz oder Compliance zu gefährden."

    Was ist Spot Margin Trading?

    Spot Margin Trading ermöglicht Nutzern, Geld gegen ihre Kryptobestände zu leihen
    und diese als Sicherheit zu verwenden, um mehr Vermögenswerte zu kaufen oder zu
    verkaufen, als ihr Kontostand sonst erlauben würde. So kann beispielsweise ein
    Nutzer mit 100 Euro zusätzliches Kapital leihen, um einen Handel im Wert von
    1.000 Euro mit 10-facher Hebelwirkung auszuführen, wodurch sowohl potenzielle
    Gewinne als auch Verluste aus kleinen Marktbewegungen verstärkt werden.

    Dies schafft große Chancen, aber auch größere Risiken, weshalb Bybit EU mehrere
    Sicherheitsmechanismen zum Schutz der Nutzer eingeführt hat.

    Transparentes Risikomanagement: Konzipiert für EU-Trader

    Der Spot Margin-Service von Bybit EU bietet eingebaute Sicherheitsfunktionen,
    die auf Leverage und Anlegerschutz ausgerichtet sind:

    - Liquidation bei 100 % Maintenance Margin zur Vermeidung weiterer Verluste
    - Echtzeit-Zinssätze, Margin-Anforderungen und Besicherungsquoten auf
    Asset-Ebene
    - Margin-Handel wird derzeit nur bei Cross Margin unterstützt
    - Hinweise zur Sensibilisierung, um zu gewährleisten, dass Nutzer die Risiken
    und Konditionen verstehen
    - Tests zur Beurteilung der Kundenkenntnisse über Risikominderung und
    Liquiditätsrisikoprävention

    Diese Funktionen stellen sicher, dass nur informierte Benutzer auf die
    Hebelwirkung zugreifen können und dass die Trader die Vorteile und potenziellen
    Nachteile des Margenrisikos kennen.
