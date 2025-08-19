Bis zu 10-fache Hebelwirkung, vollständige Transparenz und eingebaute Risikokontrollen

Wien (ots/PRNewswire) - Bybit, die nach Handelsvolumen zweitgrößte

Kryptowährungsbörse der Welt, gab heute die Einführung von Spot Margin Trading

auf ihrer EU-Plattform (http://bybit.eu/) bekannt, die europäischen Nutzern mehr

Handelsflexibilität durch eine bis zu 10-fache Hebelwirkung ermöglicht. Zu den

weiteren Vorteilen gehören eine vollständige regulatorische Anpassung,

integrierte Transparenzfunktionen und robuste Risikomanagement-Tools.



Die neue Funktion hilft Händlern, ihre Strategien zu verstärken und gleichzeitig

eine präzise Kontrolle über ihre Risikoexposition zu behalten. Dies ist ein

weiterer wichtiger Schritt in der Mission von Bybit EU, kapitalschonende

Handelsinstrumente innerhalb eines einheitlichen Rechtsrahmens anzubieten.





"Spot Margin Trading ist ein mächtiges Instrument - vorausgesetzt, es istgepaart mit Transparenz, Risikoaufklärung und Nutzerkontrolle", betont MazurkaZeng, CEO bei Bybit EU . "Wir freuen uns, ein Produkt auf den Markt zu bringen,das auf die evolvierende regulatorische Landschaft in Europa zugeschnitten ist.Ein Produkt, das Händlern die Möglichkeit gibt, ihre Strategien zu skalieren,ohne dabei Transparenz oder Compliance zu gefährden."Was ist Spot Margin Trading?Spot Margin Trading ermöglicht Nutzern, Geld gegen ihre Kryptobestände zu leihenund diese als Sicherheit zu verwenden, um mehr Vermögenswerte zu kaufen oder zuverkaufen, als ihr Kontostand sonst erlauben würde. So kann beispielsweise einNutzer mit 100 Euro zusätzliches Kapital leihen, um einen Handel im Wert von1.000 Euro mit 10-facher Hebelwirkung auszuführen, wodurch sowohl potenzielleGewinne als auch Verluste aus kleinen Marktbewegungen verstärkt werden.Dies schafft große Chancen, aber auch größere Risiken, weshalb Bybit EU mehrereSicherheitsmechanismen zum Schutz der Nutzer eingeführt hat.Transparentes Risikomanagement: Konzipiert für EU-TraderDer Spot Margin-Service von Bybit EU bietet eingebaute Sicherheitsfunktionen,die auf Leverage und Anlegerschutz ausgerichtet sind:- Liquidation bei 100 % Maintenance Margin zur Vermeidung weiterer Verluste- Echtzeit-Zinssätze, Margin-Anforderungen und Besicherungsquoten aufAsset-Ebene- Margin-Handel wird derzeit nur bei Cross Margin unterstützt- Hinweise zur Sensibilisierung, um zu gewährleisten, dass Nutzer die Risikenund Konditionen verstehen- Tests zur Beurteilung der Kundenkenntnisse über Risikominderung undLiquiditätsrisikopräventionDiese Funktionen stellen sicher, dass nur informierte Benutzer auf dieHebelwirkung zugreifen können und dass die Trader die Vorteile und potenziellenNachteile des Margenrisikos kennen.