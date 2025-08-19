Bybit EU bietet Spot Margin Trading für europäische Trader
Bis zu 10-fache Hebelwirkung, vollständige Transparenz und eingebaute Risikokontrollen
Wien (ots/PRNewswire) - Bybit, die nach Handelsvolumen zweitgrößte
Kryptowährungsbörse der Welt, gab heute die Einführung von Spot Margin Trading
auf ihrer EU-Plattform (http://bybit.eu/) bekannt, die europäischen Nutzern mehr
Handelsflexibilität durch eine bis zu 10-fache Hebelwirkung ermöglicht. Zu den
weiteren Vorteilen gehören eine vollständige regulatorische Anpassung,
integrierte Transparenzfunktionen und robuste Risikomanagement-Tools.
Die neue Funktion hilft Händlern, ihre Strategien zu verstärken und gleichzeitig
eine präzise Kontrolle über ihre Risikoexposition zu behalten. Dies ist ein
weiterer wichtiger Schritt in der Mission von Bybit EU, kapitalschonende
Handelsinstrumente innerhalb eines einheitlichen Rechtsrahmens anzubieten.
Kryptowährungsbörse der Welt, gab heute die Einführung von Spot Margin Trading
auf ihrer EU-Plattform (http://bybit.eu/) bekannt, die europäischen Nutzern mehr
Handelsflexibilität durch eine bis zu 10-fache Hebelwirkung ermöglicht. Zu den
weiteren Vorteilen gehören eine vollständige regulatorische Anpassung,
integrierte Transparenzfunktionen und robuste Risikomanagement-Tools.
Die neue Funktion hilft Händlern, ihre Strategien zu verstärken und gleichzeitig
eine präzise Kontrolle über ihre Risikoexposition zu behalten. Dies ist ein
weiterer wichtiger Schritt in der Mission von Bybit EU, kapitalschonende
Handelsinstrumente innerhalb eines einheitlichen Rechtsrahmens anzubieten.
"Spot Margin Trading ist ein mächtiges Instrument - vorausgesetzt, es ist
gepaart mit Transparenz, Risikoaufklärung und Nutzerkontrolle", betont Mazurka
Zeng, CEO bei Bybit EU . "Wir freuen uns, ein Produkt auf den Markt zu bringen,
das auf die evolvierende regulatorische Landschaft in Europa zugeschnitten ist.
Ein Produkt, das Händlern die Möglichkeit gibt, ihre Strategien zu skalieren,
ohne dabei Transparenz oder Compliance zu gefährden."
Was ist Spot Margin Trading?
Spot Margin Trading ermöglicht Nutzern, Geld gegen ihre Kryptobestände zu leihen
und diese als Sicherheit zu verwenden, um mehr Vermögenswerte zu kaufen oder zu
verkaufen, als ihr Kontostand sonst erlauben würde. So kann beispielsweise ein
Nutzer mit 100 Euro zusätzliches Kapital leihen, um einen Handel im Wert von
1.000 Euro mit 10-facher Hebelwirkung auszuführen, wodurch sowohl potenzielle
Gewinne als auch Verluste aus kleinen Marktbewegungen verstärkt werden.
Dies schafft große Chancen, aber auch größere Risiken, weshalb Bybit EU mehrere
Sicherheitsmechanismen zum Schutz der Nutzer eingeführt hat.
Transparentes Risikomanagement: Konzipiert für EU-Trader
Der Spot Margin-Service von Bybit EU bietet eingebaute Sicherheitsfunktionen,
die auf Leverage und Anlegerschutz ausgerichtet sind:
- Liquidation bei 100 % Maintenance Margin zur Vermeidung weiterer Verluste
- Echtzeit-Zinssätze, Margin-Anforderungen und Besicherungsquoten auf
Asset-Ebene
- Margin-Handel wird derzeit nur bei Cross Margin unterstützt
- Hinweise zur Sensibilisierung, um zu gewährleisten, dass Nutzer die Risiken
und Konditionen verstehen
- Tests zur Beurteilung der Kundenkenntnisse über Risikominderung und
Liquiditätsrisikoprävention
Diese Funktionen stellen sicher, dass nur informierte Benutzer auf die
Hebelwirkung zugreifen können und dass die Trader die Vorteile und potenziellen
Nachteile des Margenrisikos kennen.
gepaart mit Transparenz, Risikoaufklärung und Nutzerkontrolle", betont Mazurka
Zeng, CEO bei Bybit EU . "Wir freuen uns, ein Produkt auf den Markt zu bringen,
das auf die evolvierende regulatorische Landschaft in Europa zugeschnitten ist.
Ein Produkt, das Händlern die Möglichkeit gibt, ihre Strategien zu skalieren,
ohne dabei Transparenz oder Compliance zu gefährden."
Was ist Spot Margin Trading?
Spot Margin Trading ermöglicht Nutzern, Geld gegen ihre Kryptobestände zu leihen
und diese als Sicherheit zu verwenden, um mehr Vermögenswerte zu kaufen oder zu
verkaufen, als ihr Kontostand sonst erlauben würde. So kann beispielsweise ein
Nutzer mit 100 Euro zusätzliches Kapital leihen, um einen Handel im Wert von
1.000 Euro mit 10-facher Hebelwirkung auszuführen, wodurch sowohl potenzielle
Gewinne als auch Verluste aus kleinen Marktbewegungen verstärkt werden.
Dies schafft große Chancen, aber auch größere Risiken, weshalb Bybit EU mehrere
Sicherheitsmechanismen zum Schutz der Nutzer eingeführt hat.
Transparentes Risikomanagement: Konzipiert für EU-Trader
Der Spot Margin-Service von Bybit EU bietet eingebaute Sicherheitsfunktionen,
die auf Leverage und Anlegerschutz ausgerichtet sind:
- Liquidation bei 100 % Maintenance Margin zur Vermeidung weiterer Verluste
- Echtzeit-Zinssätze, Margin-Anforderungen und Besicherungsquoten auf
Asset-Ebene
- Margin-Handel wird derzeit nur bei Cross Margin unterstützt
- Hinweise zur Sensibilisierung, um zu gewährleisten, dass Nutzer die Risiken
und Konditionen verstehen
- Tests zur Beurteilung der Kundenkenntnisse über Risikominderung und
Liquiditätsrisikoprävention
Diese Funktionen stellen sicher, dass nur informierte Benutzer auf die
Hebelwirkung zugreifen können und dass die Trader die Vorteile und potenziellen
Nachteile des Margenrisikos kennen.
Autor folgen