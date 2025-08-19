    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGCC SAB de CV AktievorwärtsNachrichten zu GCC SAB de CV
    DEAL HOLDINGS LANCIERT FAB GROUP, DIE NEUE KULINARISCHE UND LIFESTYLE-KRAFT DER REGION

    Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - FAB Group wird das Angebot an Gastgewerbe im
    gesamten Nahen Osten erweitern

    Eröffnung von Flagship-Destinationen in den wichtigsten Städten des GCC,
    darunter mindestens 25 in den VAE in den nächsten fünf Jahren

    Allein im Gastgewerbe der VAE sollen über 800 Arbeitsplätze geschaffen werden

    Die FAB Group, ein Lifestyle- und Gastronomieunternehmen, das von der in den VAE
    ansässigen Investment- und Entwicklungsgesellschaft DEAL Holdings gegründet
    wurde, geht heute mit dem Ziel an den Start, in der gesamten MENA-Region
    Innovationen in den Bereichen Gastgewerbe, Gastronomie und Markenentwicklung
    anzuführen.

    Durch die Kombination eines vorausschauenden Ansatzes und außergewöhnlicher
    lokaler Kenntnisse wird die FAB Group beliebte Boutique-Marken mit
    Michelin-Stern-Talenten aus Großbritannien und Europa in der Region lancieren
    und gleichzeitig eindringliche kulinarische und Lifestyle-Erlebnisse schaffen,
    die die Position von MENA auf der globalen Landkarte des Gastgewerbes
    verbessern.

    Mit der vollen Unterstützung von DEAL Holdings, einer lokalen Investitions- und
    Entwicklungsgesellschaft, hat sich die FAB Group dazu verpflichtet, in der
    gesamten Region eine nachhaltige Wirkung zu erzielen. In den nächsten fünf
    Jahren sollen mindestens 25 neue Standorte in den Vereinigten Arabischen
    Emiraten eröffnet werden, wobei weitere Vorzeigeziele in Riad, Jeddah, Doha und
    am Roten Meer hinzukommen.

    Neben der Stärkung des ständig wachsenden Rufs der Region als globales
    kulinarisches Zentrum wird die Gründung der FAB Group lokale Talente
    unterstützen und Zugang zu Beschäftigungsmöglichkeiten bieten. Allein in den VAE
    sollen in den nächsten fünf Jahren rund 800 Arbeitsplätze geschaffen werden, und
    weitere im gesamten Golfkooperationsrat.

    Andrew Cullen, FAB Group Regional F&B Director, sagte: "Im Laufe der nächsten
    Monate werden wir einige äußerst spannende Ankündigungen machen, die das
    F&B-Angebot der Region erheblich verbessern und die Wahrnehmung der Branche
    sowohl auf regionaler als auch auf globaler Ebene neu definieren werden.

    "Der Nahe Osten gilt bereits jetzt als führend in diesem Bereich, da viele der
    weltweit größten Marken in der Region tätig sind. Unser Ziel ist es, auf der
    fantastischen Arbeit, die bereits geleistet wurde, aufzubauen und den globalen
    Status von MENA zu stärken."

    Abdalla Al'Mheiri, CEO von DEAL Holdings, fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr, die
    FAB Group auf dem Markt des Nahen Ostens einzuführen, was einen bedeutenden
    Moment für den Gastgewerbesektor der Region darstellt, der weiterhin floriert.

    "Die von DEAL Holdings gegründete FAB Group hat große Ambitionen, und wir sind
    fest entschlossen, strategische Investitionen zu tätigen, die es der Marke
    ermöglichen, sich mit einer klaren Ausrichtung weiterzuentwickeln und ihre
    langfristigen Ziele zu erreichen."

    Das Portfolio der FAB Group umfasst gehobene Gastronomie, zeitgenössische Küche,
    Café-Kultur, Nachtleben, Wellness-Konzepte und die Zusammenarbeit mit
    Luxusmarken. Mehrere Vorzeigeprojekte befinden sich bereits in der Entwicklung
    und werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.

    DEAL Holdings ist ein bedeutendes Investitions- und Entwicklungsunternehmen, das
    in der gesamten MENA-Region eine beträchtliche Anzahl von Markenresidenzen,
    Gastgewerbeprojekten und Gewerbeimmobilien besitzt.

    Weitere Informationen über DEAL Holdings und FAB Group finden Sie im Internet:
    http://www.deal.holdings/ | http://www.thefoodandbeverage.group/

    Foto -
    https://mma.prnewswire.com/media/2752377/Abdalla_Al_Mheiri_CEO_DEAL_Holding.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/deal-holdings-la
    nciert-fab-group-die-neue-kulinarische-und-lifestyle-kraft-der-region-302533330.
    html

    Pressekontakt:

    mark@liquidcreatorstudio.com,
    +971 55 613 3574

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180587/6099853
    OTS: DEAL Holding, LLC; FAB Group




