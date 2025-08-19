DEAL HOLDINGS LANCIERT FAB GROUP, DIE NEUE KULINARISCHE UND LIFESTYLE-KRAFT DER REGION

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - FAB Group wird das Angebot an Gastgewerbe im

gesamten Nahen Osten erweitern



Eröffnung von Flagship-Destinationen in den wichtigsten Städten des GCC,

darunter mindestens 25 in den VAE in den nächsten fünf Jahren



Allein im Gastgewerbe der VAE sollen über 800 Arbeitsplätze geschaffen werden





Die FAB Group, ein Lifestyle- und Gastronomieunternehmen, das von der in den VAE

ansässigen Investment- und Entwicklungsgesellschaft DEAL Holdings gegründet

wurde, geht heute mit dem Ziel an den Start, in der gesamten MENA-Region

Innovationen in den Bereichen Gastgewerbe, Gastronomie und Markenentwicklung

anzuführen.



Durch die Kombination eines vorausschauenden Ansatzes und außergewöhnlicher

lokaler Kenntnisse wird die FAB Group beliebte Boutique-Marken mit

Michelin-Stern-Talenten aus Großbritannien und Europa in der Region lancieren

und gleichzeitig eindringliche kulinarische und Lifestyle-Erlebnisse schaffen,

die die Position von MENA auf der globalen Landkarte des Gastgewerbes

verbessern.



Mit der vollen Unterstützung von DEAL Holdings, einer lokalen Investitions- und

Entwicklungsgesellschaft, hat sich die FAB Group dazu verpflichtet, in der

gesamten Region eine nachhaltige Wirkung zu erzielen. In den nächsten fünf

Jahren sollen mindestens 25 neue Standorte in den Vereinigten Arabischen

Emiraten eröffnet werden, wobei weitere Vorzeigeziele in Riad, Jeddah, Doha und

am Roten Meer hinzukommen.



Neben der Stärkung des ständig wachsenden Rufs der Region als globales

kulinarisches Zentrum wird die Gründung der FAB Group lokale Talente

unterstützen und Zugang zu Beschäftigungsmöglichkeiten bieten. Allein in den VAE

sollen in den nächsten fünf Jahren rund 800 Arbeitsplätze geschaffen werden, und

weitere im gesamten Golfkooperationsrat.



Andrew Cullen, FAB Group Regional F&B Director, sagte: "Im Laufe der nächsten

Monate werden wir einige äußerst spannende Ankündigungen machen, die das

F&B-Angebot der Region erheblich verbessern und die Wahrnehmung der Branche

sowohl auf regionaler als auch auf globaler Ebene neu definieren werden.



"Der Nahe Osten gilt bereits jetzt als führend in diesem Bereich, da viele der

weltweit größten Marken in der Region tätig sind. Unser Ziel ist es, auf der

fantastischen Arbeit, die bereits geleistet wurde, aufzubauen und den globalen

Status von MENA zu stärken."



Abdalla Al'Mheiri, CEO von DEAL Holdings, fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr, die

FAB Group auf dem Markt des Nahen Ostens einzuführen, was einen bedeutenden

Moment für den Gastgewerbesektor der Region darstellt, der weiterhin floriert.



"Die von DEAL Holdings gegründete FAB Group hat große Ambitionen, und wir sind

fest entschlossen, strategische Investitionen zu tätigen, die es der Marke

ermöglichen, sich mit einer klaren Ausrichtung weiterzuentwickeln und ihre

langfristigen Ziele zu erreichen."



Das Portfolio der FAB Group umfasst gehobene Gastronomie, zeitgenössische Küche,

Café-Kultur, Nachtleben, Wellness-Konzepte und die Zusammenarbeit mit

Luxusmarken. Mehrere Vorzeigeprojekte befinden sich bereits in der Entwicklung

und werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.



DEAL Holdings ist ein bedeutendes Investitions- und Entwicklungsunternehmen, das

in der gesamten MENA-Region eine beträchtliche Anzahl von Markenresidenzen,

Gastgewerbeprojekten und Gewerbeimmobilien besitzt.



Weitere Informationen über DEAL Holdings und FAB Group finden Sie im Internet:

http://www.deal.holdings/ | http://www.thefoodandbeverage.group/



Foto -

https://mma.prnewswire.com/media/2752377/Abdalla_Al_Mheiri_CEO_DEAL_Holding.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/deal-holdings-la

nciert-fab-group-die-neue-kulinarische-und-lifestyle-kraft-der-region-302533330.

html



Pressekontakt:



mark@liquidcreatorstudio.com,

+971 55 613 3574



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180587/6099853

OTS: DEAL Holding, LLC; FAB Group







