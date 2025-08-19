DEAL HOLDINGS LANCIERT FAB GROUP, DIE NEUE KULINARISCHE UND LIFESTYLE-KRAFT DER REGION
Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - FAB Group wird das Angebot an Gastgewerbe im
gesamten Nahen Osten erweitern
Eröffnung von Flagship-Destinationen in den wichtigsten Städten des GCC,
darunter mindestens 25 in den VAE in den nächsten fünf Jahren
Allein im Gastgewerbe der VAE sollen über 800 Arbeitsplätze geschaffen werden
Die FAB Group, ein Lifestyle- und Gastronomieunternehmen, das von der in den VAE
ansässigen Investment- und Entwicklungsgesellschaft DEAL Holdings gegründet
wurde, geht heute mit dem Ziel an den Start, in der gesamten MENA-Region
Innovationen in den Bereichen Gastgewerbe, Gastronomie und Markenentwicklung
anzuführen.
Durch die Kombination eines vorausschauenden Ansatzes und außergewöhnlicher
lokaler Kenntnisse wird die FAB Group beliebte Boutique-Marken mit
Michelin-Stern-Talenten aus Großbritannien und Europa in der Region lancieren
und gleichzeitig eindringliche kulinarische und Lifestyle-Erlebnisse schaffen,
die die Position von MENA auf der globalen Landkarte des Gastgewerbes
verbessern.
Mit der vollen Unterstützung von DEAL Holdings, einer lokalen Investitions- und
Entwicklungsgesellschaft, hat sich die FAB Group dazu verpflichtet, in der
gesamten Region eine nachhaltige Wirkung zu erzielen. In den nächsten fünf
Jahren sollen mindestens 25 neue Standorte in den Vereinigten Arabischen
Emiraten eröffnet werden, wobei weitere Vorzeigeziele in Riad, Jeddah, Doha und
am Roten Meer hinzukommen.
Neben der Stärkung des ständig wachsenden Rufs der Region als globales
kulinarisches Zentrum wird die Gründung der FAB Group lokale Talente
unterstützen und Zugang zu Beschäftigungsmöglichkeiten bieten. Allein in den VAE
sollen in den nächsten fünf Jahren rund 800 Arbeitsplätze geschaffen werden, und
weitere im gesamten Golfkooperationsrat.
Andrew Cullen, FAB Group Regional F&B Director, sagte: "Im Laufe der nächsten
Monate werden wir einige äußerst spannende Ankündigungen machen, die das
F&B-Angebot der Region erheblich verbessern und die Wahrnehmung der Branche
sowohl auf regionaler als auch auf globaler Ebene neu definieren werden.
"Der Nahe Osten gilt bereits jetzt als führend in diesem Bereich, da viele der
weltweit größten Marken in der Region tätig sind. Unser Ziel ist es, auf der
fantastischen Arbeit, die bereits geleistet wurde, aufzubauen und den globalen
Status von MENA zu stärken."
Abdalla Al'Mheiri, CEO von DEAL Holdings, fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr, die
FAB Group auf dem Markt des Nahen Ostens einzuführen, was einen bedeutenden
Moment für den Gastgewerbesektor der Region darstellt, der weiterhin floriert.
"Die von DEAL Holdings gegründete FAB Group hat große Ambitionen, und wir sind
fest entschlossen, strategische Investitionen zu tätigen, die es der Marke
ermöglichen, sich mit einer klaren Ausrichtung weiterzuentwickeln und ihre
langfristigen Ziele zu erreichen."
Das Portfolio der FAB Group umfasst gehobene Gastronomie, zeitgenössische Küche,
Café-Kultur, Nachtleben, Wellness-Konzepte und die Zusammenarbeit mit
Luxusmarken. Mehrere Vorzeigeprojekte befinden sich bereits in der Entwicklung
und werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.
DEAL Holdings ist ein bedeutendes Investitions- und Entwicklungsunternehmen, das
in der gesamten MENA-Region eine beträchtliche Anzahl von Markenresidenzen,
Gastgewerbeprojekten und Gewerbeimmobilien besitzt.
Weitere Informationen über DEAL Holdings und FAB Group finden Sie im Internet:
http://www.deal.holdings/ | http://www.thefoodandbeverage.group/
