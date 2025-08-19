Aktien New York Ausblick
Weiter keine Dynamik vor Notenbanken-Treffen
- US-Aktienmarkt zeigt wenig Bewegung vor Powell-Rede.
- Anleger scheuen Risiko, Immobilienmarkt gibt keine Impulse.
- Intel und Palo Alto Networks verzeichnen Kursgewinne.
NEW YORK (dpa-AFX) - Für den New Yorker Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag zunächst ähnlich wenig Bewegung ab wie zum Wochenauftakt. Vor einer Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitag im Rahmen des Notenbankentreffens in Jackson Hole scheuen die Anleger angesichts schon hoher Bewertungen weiter das Risiko. Durchwachsene Daten vom US-Immobilienmarkt gaben keine klaren Impulse.
Knapp eine Stunde vor dem Handelsstart taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,2 Prozent höher auf 44.989 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 wird indes 0,1 Prozent schwächer bei 23.691 Punkten erwartet. Damit bewegen sich die beiden Börsenbarometer weiter knapp unterhalb der jüngsten Rekorde.
Die Geldmärkte setzen derzeit darauf, dass die US-Notenbank Fed bei ihrer Sitzung Mitte September ihre erste Zinssenkung für 2025 vornehmen und bis zum Jahresende eine weitere Senkung über die Bühne bringen wird. Denn die Schwäche des Arbeitsmarktes überwiegt inzwischen die Inflationsrisiken.
Da diese Erwartungen schon großteils eingepreist seien, "brauchen Aktien möglicherweise einen neuen Katalysator", gab indes Ipek Ozkardeskaya, Analystin bei der Swissquote Bank, zu bedenken. Die saisonal schwachen Monate August bis Oktober und steigende langfristige Anleiherenditen "könnten Anleger dazu verleiten, ihre jüngsten Gewinne mitzunehmen".
Zudem fehlen weiter Fortschritte bei der Beendigung des Kriegs in der Ukraine. Daran haben auch die jüngsten Gespräche von US-Präsident Donald Trump zunächst mit Kremlchef Wladimir Putin und dann mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj sowie den europäischen Verbündeten wenig geändert. Zuletzt reagierte Russlands Außenminister Sergej Lawrow verhalten auf Trumps Bemühungen um ein schnelles Treffen zwischen Putin und Selenskyj.
Vorbörslich auffällig zeigten sich am Dienstag die Aktien von Intel mit einem Kursplus von 6 Prozent. Für gute Stimmung bei den Anteilseignern des Chipkonzerns sorgte der Einstieg des japanischen Technologiekonzerns Softbank . Ein Börsianer sprach von einem überraschenden Deal der Japaner, um ein angeschlagenes US-Unternehmen zu stützen und gleichzeitig die eigenen Chip-Ambitionen voranzutreiben. Schon am Donnerstag und Freitag hatten erste Gerüchte über eine mögliche US-Staatsbeteiligung den Intel-Kurs angetrieben. Ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach die USA über eine Beteiligung von zehn Prozent verhandeln, hatte indes zu Wochenbeginn Gewinnmitnahmen nach sich gezogen.
Die Titel von Palo Alto Networks verteuerten sich am Dienstag vor dem Handelsbeginn um 6,7 Prozent. Das IT-Sicherheitsunternehmen hatte am Montag nach US-Börsenschluss für das vergangene Quartal einen geringeren Rückgang des bereinigten Ergebnisses je Aktie berichtet als erwartet.
Für Home Depot zeichnet sich nach der jüngsten Schwäche und vorbörslichen Schwankungen aktuell ein Kursanstieg von 1,6 Prozent ab. Der Baumarktkette macht weiterhin die geringe Kauffreude ihrer Kunden für größere Projekte zu schaffen, wie der aktuelle Quartalsbericht zeigt. Außerdem sorgt die unberechenbare US-Zollpolitik für zusätzliche Herausforderungen, da die Preise für eine Vielzahl von Artikeln steigen und sich die Verbraucher stärker zurückhalten. Das Umsatzplus blieb hinter den Analystenprognosen zurück. Im weiteren Wochenverlauf werden die Einzelhändler Target und Walmart berichten, ob und wie sie mit diesen Problemen fertig geworden sind.
Für Medtronic -Aktien ging es um 3,2 Prozent bergab. Der Medizintechnikkonzern konnte die Anleger weder mit seinem Zwischenbericht noch mit einer moderat angehobenen Gewinnprognose überzeugen. Er will zudem zwei neue unabhängige Direktoren in seinen Vorstand aufnehmen, nachdem der Vermögensverwalter Elliott Investment Management zu einem der größten Anteilseigner geworden ist./gl/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie
Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,23 % und einem Kurs von 345,9 auf Tradegate (19. August 2025, 14:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um +17,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,04 %.
Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 97,39 Mrd..
Intel zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,625USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000USD und das höchste Kursziel liegt bei 25,00USD was eine Bandbreite von -6,12 %/+11,76 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Seit wann versuchst du, ernsthaft in Aktien zu investieren?
Die Antwort darauf ist wichtig, weil es verschiedene Phasen/Erkenntnisse im Laufe der Jahre gibt.
Und corona war eine besondere Phase.
Ich versuchs mal zu erklären.
Bin seit ca. 1999 an der Börse. Mein erstes Buch und erste Erfahrungen machte ich mit Kostolany's letztem Buch.
Er bewahrte mich vor dem Neuen Markt, was mich allerdings privat belastete, weil meine Kumpels damals "all in" waren und meine Ratschläge eher als Neid vor ihren grossen Depots auffassten, weil ich damals nicht (viel) investierte.
Richtig angefangen mit Aktien hab ich ca. 2008.
damals mit 2000 €.
Nach der Finanzkrise bin ich auf den gb-Thread gestoßen, wo die Leute damals relativ bodenständig, sympathisch und eher Kostolany-like unterwegs waren.
immer wieder kaufte ich mir Aktien, sobald ich 1000€ übrig hatte, und so wuchs mit der Zeit das Depot an.
gekauft habe ich das, was mir al günstig erschien und was einigermaßen Dividende zahlte.
Das mache ich auch heute noch so.
Das entscheidende ist aber, die Selbsterkenntnis, die man im Laufe der Jahre erlebt - wenn man seinen Linie treu bleibt.
Das kann man nicht statistisch aufzählen oder über einen mathematischen Beweis vorführen.
Charlie Munger sagte einmal: die ersten 100.000 are a Bitch. the next b*** is the Million.
Wenn man die regelmäßigen Käufe durchhält, egal was auch immer in der Weltgeschichte passiert und dann nahe der 100.000 ist, dann macht es plötzlich "klick". was so viel heißt, dass man dann plötzlich weiss, wie es geht. Sozusagen den Dreh raus hat.
Aber das hat etwas mit Erfahrung zu tun, nichts mit "Recht haben" oder "alles richtig machen".
Das war für mich ein tolles Erlebnis und dadurch wurde auch mein Vertrauen in mein Handeln an der Börse gestärkt. Man agiert "fester" oder vielleicht auch professioneller als vorher und man läßt sich nicht mehr so leicht aus dem Markt herausbringen.
Und wenn man mal den Dreh raus hat, dann muss man auch nicht alle 2 Wochen über irgendwelche Werte Grundsatzdiskussionen führen, man beobachtet und greift dann zu, wenn man glaubt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen.
Sie meisten in diesem Thread haben diese Erfahrung bereits gemacht, und vermutlich ist das auch der Grund, warum im gb-thread nichts mehr los ist.
Von daher die Aufmunterung an die jungen Investoren: Auf geht's, nehmt das Heft mal selbst in die Hand, wenn es gefühlt in die falsche Richtung geht, werden die Erfahreneren schon rechtzeitig ihre entsprechenden Kommentare abgeben. Und darauf können die jüngeren/unerfahrenen vertrauen 😉
Ich selbst hatte mich immer B&H Investor beschrieben, aber auch ich habe keine abgeltungssteuerfreien Werte mehr in meinem Depot. Und die wenigsten Werte sind älter als 10 Jahre. soviel zum Thema B&H.
Corona war heftig, @Timburg hatte glaub ich nichts gemacht. Ich dagegen habe teilweise in den Crash hineinverkauft und mir v-förmige Sternchen besorgt. Fazit: ich wäre besser damit gefahren ebenso nichts zu tun sowie wenn ich die Fonger von den neuen Sternchen gelassen hätte.
Ich sehe es positiv, wieder Erfahrungen gesammelt für den nächsten Crash 😉
Zwischendrin, so viel zu dem Thema "unerwartete Schicksalschläge", musste ich ca. 2015 unerwarteter Weise knapp 50k abstoßen, was meinem langfristigen Investmenthorizont erheblich geschadet hat
Aber ja, auch hier: ich war froh, dass ich die Möglichkeit hatte, 50k zu verflüssigen.
Ohne Aktien hätte ich das nicht tun können.
Zum Thema "umschichten wegen Crash". Ich habs für mich ausgerechnet: mir bringt das nichts, aus mehreren Gründen:
- Meine persönliche DivR ist meist genauso hoch wie die der Durchschnittszinszahlungen der gängigen Anleihen
- Transaktionskosten sind nicht zu vernachlässigen. Mein Broker verlangt für Kauf/Verkauf 3x mehr als beim Kauf/Verkauf von Aktien
- Anleihen werfen ihre Zinszahlungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Kommt der Crash vor der Zinszahlungen, geht die Rechnung mitunter nicht auf.
Wie man sich vor einem Crash "schützt", sollte sich jeder selbst überlegen, das ist vollkommen individuell - wie die Anlage in Aktien auch.
Mein Vorschlag: starte mit vernünftigen Positionen, so wie du kannst. halte durch. Hab vertrauen. Hast du Zweifel an deiner Strategie, wende dich an die Threadteilnehmer.
... hat Timburg über Jahre hier in aller Öffentlichkeit und tut das in abgeschwächter Form immer noch- und das ist richtig lehrreich für Jüngere !
muss nicht wie Kapitalvernichter in die Arbeit, hab aber heute auch kein Wanderwetter und somit Zeit, auf Dein Posting einzugehen. Auch wenn ich jedes Argument hier eigentlich schon paarmal wiederholt hab.