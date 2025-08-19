Tesla-Rivale XPeng übertrifft Erwartungen: Umsatz im zweiten Quartal verdoppelt

Gute Nachrichten: XPeng meldete einen Gewinn von 0,07 US-Dollar pro Aktie. Analysen hatten jedoch mit einem Verlust von 0,11 US-Dollar gerechnet. Das Unternehmen teilte zudem mit, dass sich der Nettoverlust auf rund 66,55 Millionen US-Dollar verringerte. Im Vorjahr hatte XPeng noch einen Verlust von 178,95 Millionen US-Dollar verzeichnet. Der erzielte Umsatz lag bei rund 2.545,50 Millionen US-Dollar.

Die Auslieferung an Fahrzeugen habe eine Rekordzahl erreicht, so das Unternehmen. Zudem profitierte XPeng von einer verbesserten Fahrzeugmarge, die im Vergleich zum Vorquartal um 3,8 Prozentpunkte gestiegen ist. XPeng konnte also nicht nur mehr Autos verkaufen, sondern auch effizienter wirtschaften und den Gewinn pro Fahrzeug erhöhen.

Auch im technologischen Aspekt verbessert sich XPeng deutlich. Bisher war das Unternehmen für die Lidar-Sensoren bekannt. Doch mit dem neuen Modell P7+ will auch XPeng die sogenannte "Vision-only" einführen. "Vision-only" bedeutet, dass die Fahrassistenzsysteme ausschließlich auf der Basis visueller Daten entwickelt werden, ohne zusätzliche Lidar-Sensoren. Das ist jedoch technologisch sehr anspruchsvoll und erfordert hohe Investitionen in Algorithmen, Rechenleistung und Daten, so Rosalie Chen, Analystin bei Third Bridge.

Ausblick in die Zukunft

Die aktuellen Zahlen zeigen, dass XPeng seine Verluste weiter eindämmen und mittelfristig die Gewinnschwelle erreichen könnte. Das erwartet auch XPeng für das dritte Quartal. Sie gehen von einem Umsatzwachstum von bis zu 108 Prozent gegenüber dem Vorjahr aus. Auch die Zahl der Fahrzeugauslieferungen soll um bis zu 154 Prozent steigen, so die Prognosen. Damit setzt das Unternehmen ein Zeichen, sich im hart umkämpften chinesischen E-Mobilitätsmarkt gegen Konkurrenten wie Tesla, Nio und BYD behaupten zu wollen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion