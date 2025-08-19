Trotz Rekordperformance noch viel Potenzial

Enormes Wachstum

Obwohl sich Polen seit vielen Jahren dynamisch entwickelt und das Wachstum anderer osteuropäischer Staaten dank der Anfang der 1990er-Jahre durchgeführten radikalen Wirtschaftsreformen übertroffen hat, ist das Land erst vor Kurzem stärker in den Fokus ausländischer Aktieninvestoren gerückt. Während die polnische Volkswirtschaft mit Wachstumsraten von 3–4% seit Längerem zu den Spitzenreitern in der EU gehört und die Durchschnittslöhne jährlich real um mehr als 5% steigen, bleibt der Kapitalmarkt trotz einer Fünf-Jahres-Performance von 109,4% weiterhin deutlich unterentwickelt. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) liegt die Marktkapitalisierung der Warschauer Börse bei rund 37% und damit noch immer deutlich unter der Frankfurter Wertpapierbörse (ca. 56%) und der Pariser Börse (ca. 109%).

Wir sind optimistisch, dass sich die positive Entwicklung des polnischen Kapitalmarktes fortsetzen wird. Zum einen haben internationale Investoren seit der Machtübernahme Trumps Europa als Anlageziel wiederentdeckt. Dabei besticht der marktbreite polnische WIG-Index mit einem immer noch günstigen durchschnittlichen KGV von 14,3x (zum Vergleich: Die deutschen Indizes DAX und MDAX weisen derzeit ein durchschnittliches KGV von 18,4x bzw. 19,9x auf). Zum anderen bleiben die Erwartungen für die polnische Volkswirtschaft positiv. So prognostiziert beispielsweise die Europäische Kommission für 2025–2026 ein BIP-Wachstum von 3%-3,3% bei einer Arbeitslosenquote von 2,8% und einer rückläufigen Inflation von 2,8%-3,6%.