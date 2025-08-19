Polen - Wachstumsmotor Europas
Trotz Rekordperformance noch viel Potenzial
Das Nachbarland glänzt seit Jahren mit einem überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum. Aufgrunddessen zieht es mehr und mehr ausländische Investoren an den polnischen Aktienmarkt.
- Polen verzeichnet starkes Wirtschaftswachstum, zieht Investoren an.
- Marktkapitalisierung der Warschauer Börse bleibt niedrig.
- Positive Rahmenbedingungen fördern Aktienmarkt und Dividenden.
Enormes Wachstum
Obwohl sich Polen seit vielen Jahren dynamisch entwickelt und das Wachstum anderer osteuropäischer Staaten dank der Anfang der 1990er-Jahre durchgeführten radikalen Wirtschaftsreformen übertroffen hat, ist das Land erst vor Kurzem stärker in den Fokus ausländischer Aktieninvestoren gerückt. Während die polnische Volkswirtschaft mit Wachstumsraten von 3–4% seit Längerem zu den Spitzenreitern in der EU gehört und die Durchschnittslöhne jährlich real um mehr als 5% steigen, bleibt der Kapitalmarkt trotz einer Fünf-Jahres-Performance von 109,4% weiterhin deutlich unterentwickelt. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) liegt die Marktkapitalisierung der Warschauer Börse bei rund 37% und damit noch immer deutlich unter der Frankfurter Wertpapierbörse (ca. 56%) und der Pariser Börse (ca. 109%).
Wir sind optimistisch, dass sich die positive Entwicklung des polnischen Kapitalmarktes fortsetzen wird. Zum einen haben internationale Investoren seit der Machtübernahme Trumps Europa als Anlageziel wiederentdeckt. Dabei besticht der marktbreite polnische WIG-Index mit einem immer noch günstigen durchschnittlichen KGV von 14,3x (zum Vergleich: Die deutschen Indizes DAX und MDAX weisen derzeit ein durchschnittliches KGV von 18,4x bzw. 19,9x auf). Zum anderen bleiben die Erwartungen für die polnische Volkswirtschaft positiv. So prognostiziert beispielsweise die Europäische Kommission für 2025–2026 ein BIP-Wachstum von 3%-3,3% bei einer Arbeitslosenquote von 2,8% und einer rückläufigen Inflation von 2,8%-3,6%.
Perfekte Rahmenbedingungen
Weitere Faktoren, die sich positiv auf die Liquidität und Bewertung der Warschauer Börse auswirken dürften, sind der deutlich gestiegene Wohlstand der Polen – ein Großteil ist Immobilienbesitzer und profitiert somit massiv vom Immobilienboom –, die hohen monatlichen Zuflüsse in die privaten, aktienbasierten Pensionskassen (PPK), in denen sich seit ihrer Einführung im Jahr 2019 mittlerweile mehr als 40 Mrd. PLN angesammelt haben, sowie neue Anreize für die Bevölkerung, einen wachsenden Teil ihrer Finanzanlagen – derzeit rund 3,5 Bio. PLN – am Aktienmarkt zu investieren. So soll beispielsweise das neue OKI-Konto ab 2026 alle Ersparnisse bis 100.000 PLN von der Steuer befreien, während Beträge über dieser Schwelle jährlich mit nur 0,8%-1% besteuert werden sollen.
Hinsichtlich der Börsensegmente bevorzugen wir in Polen den mWIG40- und den sWIG80-Index, da sie unserer Meinung nach die exportstarke und dynamische polnische Privatwirtschaft deutlich besser widerspiegeln als der WIG20, der traditionell viele Staatsunternehmen und Banken umfasst. Für Einkommensinvestoren ist Polen besonders attraktiv, da viele – selbst kleinere – polnische Unternehmen seit vielen Jahren kontinuierlich ihre Dividenden erhöhen. Die durchschnittliche Dividendenrendite des WIG-Index liegt mit 3,8% über dem internationalen Durchschnitt. Nach unseren Informationen plant die Warschauer Börse gemeinsam mit Partnern die Auflegung ausschüttender ETFs, die sowohl in- als auch ausländischen Anlegern den Zugang zu polnischen Dividendenaktien erleichtern sollen.
Gastautor: Adrian Kowollik ist Managing Partner der Research- und Consultingfirma East Value Research GmbH (www.eastvalueresearch.com)