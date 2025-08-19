NanoRepro: Starkes Wachstum erwartet

Die Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC haben die Coverage für die NanoRepro AG aufgenommen und sehen bei einem Kursziel von 4,50 Euro noch deutliches Potenzial für die Aktie. Das Unternehmen ist auf Schnelldiagnostik und Vorsorge spezialisiert und zielt auf einen großen Wachstumsmarkt.

Nach Analystendarstellung sei NanoRepro ein auf Point-of-Care-Diagnostik spezialisiertes Unternehmen, das sich auf medizinische Schnelltests zur Eigenanwendung sowie ergänzende Präventionsprodukte konzentriere. Nach dem temporären Umsatzhoch infolge der COVID-19-Pandemie habe sich das Unternehmen strategisch neu positioniert. Ziel sei nun der nachhaltige Ausbau des organischen Geschäfts durch innovative Diagnostiklösungen sowie der gezielte Einstieg in angrenzende Märkte über Beteiligungen. Im Geschäftsjahr 2024 habe NanoRepro Umsätze von 4,47 Mio. Euro erzielt. Dies entspreche einem signifikanten Anstieg von 40,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Für das Geschäftsjahr 2025 prognostiziere das Analystenteam auf Konzernebene einen deutlichen Umsatzanstieg auf 14,73 Mio. Euro, resultierend aus der erstmaligen Vollkonsolidierung der Paedi Protect AG, die voraussichtlich rund 10,50 Mio. Euro Umsatz beisteuern werde. Auf Ergebnisebene sehe GBC ein konsolidiertes EBIT von -2,78 Mio. Euro sowie einen Jahresfehlbetrag von -1,94 Mio. Euro. Im Folgejahr 2026 werde dann der operative Break-even angestrebt. Im Rahmen eines DCF-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten in ihrer Ersteinschätzung für die Aktie ein Kursziel von 4,50 Euro und vergeben das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 19.08.2025, 14:55 Uhr)



Die NanoRepro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 1,610EUR auf Tradegate (19. August 2025, 11:19 Uhr) gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst: Matthias Greiffenberger

Kursziel: 4,50 EUR

