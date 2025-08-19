Commerzbank Aktie steigt - 19.08.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Commerzbank Aktie. Sie steigt um +2,85 % auf 36,99€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Commerzbank investiert war, konnte einen Gewinn von +42,76 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Commerzbank Aktie damit um +0,46 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +28,09 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Commerzbank +129,59 % gewonnen.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,24 % geändert.

Commerzbank Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,46 % 1 Monat +28,09 % 3 Monate +42,76 % 1 Jahr +182,15 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der Commerzbank-Aktie, die von Analysten als "Strong Sell" eingestuft wird. Die Kursanstiege werden eher durch Sonderfaktoren als durch die Realwirtschaft getragen. Es gibt Szenarien, in denen die Aktie fundamental zulegen könnte, jedoch auch Risiken eines Bewertungsrückgangs. Die makroökonomische Lage in Europa belastet die Bewertung, die stark von bankenspezifischen Faktoren abhängt. Analysten raten zu Gewinnmitnahmen, während Übernahmephantasien und Effizienzsteigerungen als mögliche Kurstreiber gesehen werden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Commerzbank eingestellt.

Informationen zur Commerzbank Aktie

Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,80 Mrd.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Der Dax hat sich am Dienstag nach einem eher schwachen Start in den Handelstag bis zum Mittag in den grünen Bereich gedreht. Gegen 12:30 wurde der Leitindex mit rund 24.390 Punkten berechnet, 0,3 Prozent …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.