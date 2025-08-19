    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPalantir AktievorwärtsNachrichten zu Palantir

    "Tiefer Absturz droht"

    Palantir: Aktie ist keine 40 US-Dollar wert, wettert Andrew Left

    Die Palantir-Aktie hat sich 2025 verdoppelt. Für Shortseller Andrew Left steht aber fest: Selbst 40 US-Dollar wären für ihn noch zu viel.

    "Tiefer Absturz droht" - Palantir: Aktie ist keine 40 US-Dollar wert, wettert Andrew Left
    Foto: picture alliance / NurPhoto | Jaque Silva

    Die Aktie von Palantir Technologies gehört 2025 zu den größten Gewinnern am Markt, doch nicht alle trauen der Rallye. Der bekannte Leerverkäufer und Gründer von Citron Research, Andrew Left, warnt erneut eindringlich vor einer Überbewertung. "Palantir ist ein Unternehmen, das sich mittlerweile von den Fundamentaldaten und Analysen entfernt hat", sagte er bereits vergangene Woche bei Fox Business.

    Seit Jahresbeginn hat die Aktie um 122 Prozent zugelegt und führt damit den S&P 500 an. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 588, basierend auf den Gewinnen der vergangenen zwölf Monate, liegt Palantir jedoch weit über Branchenführern wie Nvidia, das auf ein KGV von 58 kommt. Bullishe Anleger verweisen zwar auf die exklusiven Regierungsaufträge und die wachsende Rolle im Bereich künstliche Intelligenz, doch der Kurs geriet zuletzt unter Druck: Von seinem Rekordschluss von 186,97 US-Dollar am 12. August fiel die Aktie bis  zum Handelsschluss am Montag auf 174,03 US-Dollar.

    Left vergleicht Palantir direkt mit OpenAI, das kurz vor einer Zweitplatzierung von Anteilen im Wert von sechs Milliarden US-Dollar steht und damit auf eine Bewertung von 500 Milliarden US-Dollar käme. Für 2026 erwarten Analysten bei OpenAI einen Umsatz von 29,4 Milliarden US-Dollar, was einem 17-fachen Umsatzmultiplikator entspricht – dem höchsten Wert weltweit für skalierte Softwareunternehmen. Palantir hingegen wird für 2026 ein Umsatz von 5,6 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Wendet man denselben Multiplikator an, ergäbe sich ein Aktienkurs von rund 40 US-Dollar.

    "Selbst 40 US-Dollar wären großzügig, da Palantir Glück hätte, wenn es denselben Bewertungsmultiplikator wie OpenAI erreichen würde", betonte Left. "Es sollte beachtet werden, dass OpenAI selbst mit einem 17-fachen Umsatzmultiplikator den höchsten Multiplikator aller skalierten [Software-as-a-Service]-Aktien weltweit hat, und diese Zahl an sich ist extrem. Das bedeutet, dass [Palantir] mit 40 US-Dollar immer noch teuer wäre."

    Ein weiterer Kritikpunkt: Während OpenAI auf ein skalierbares Abo-Modell setzt, stammen Palantirs Einnahmen aus unregelmäßigen, vertragsbasierten Geschäften mit Regierungen und Unternehmen. Zudem steht Palantir in direkter Konkurrenz zu Schwergewichten wie Microsoft und Databricks.

    Left räumt ein, dass die Märkte Palantir kurzfristig weiter treiben könnten. Doch er warnt: Märkte können länger irrational bleiben, als Anleger solvent. Sollte sich seine Prognose bewahrheiten, droht der Aktie ein tiefer Absturz.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



